Bernabé, nueva líder del PSPV de València: "Estoy en mi mejor momento para querer ser alcaldesa, vengo a ganar"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha sido proclamada como secretaria general del PSPV de la ciudad de València en un acto en el que ha apuntado que su objetivo es «dentro de un par de años» ser la próxima alcaldesa de la capital para arrebatar el consistorio a la 'popular' María José Catalá. «Hoy aquí tengo que decir que vengo a ganar la ciudad (...), hoy tengo la fuerza para salir convencida de que el PSPV volverá a ser la primera fuerza», ha prometido. Todo ello, tras reconocer que ha pasado «los peores seis meses» de su vida tras la dana del 29 de octubre.

«Es mi mejor momento para querer ser alcaldesa de València», ha manifestado este martes por la tarde en el complejo la Petxina --sede de la Concejalía de Deportes que dirigió en su etapa en el Ayuntamiento-- ante medio millar de militantes y simpatizantes, en el que han participado la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la hasta ahora líder socialista en la ciudad y actual eurodiputada del PSOE, Sandra Gómez. También han asistido numerosos cargos y representantes socialistas como el secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa.

En su intervención Bernabé ha advertido del «momento frontera» que debe afrontar el PSPV, que exige «dar un paso adelante», y ha reivindicado que el PSOE es hoy «el único partido que puede darlo» y que puede «parar esta coalición negacionista» que se mueve «desde Estados Unidos y por toda Europa». Por ello, ha alentado a los socialistas a «salir a calle» y combatir el «negacionismo en todas sus vertientes». «Cómo no vamos a salir a la calle en este momento, tenemos una gran responsabilidad ante los bárbaros que estaban al otro lado del muro y que hoy están en los despachos y palacios», ha enfatizado.

La también secretaria de Igualdad del PSOE ha aprovechado para cargar contra la gestión de la dana por parte de la Generalitat y de su 'president', Carlos Mazón: «No es saber de una cosa o de otra, es saber gobernar, saber gestionar y saber cuál es tu responsabilidad. Eso es lo que tenían que haber hecho los que tenían que gobernar, proteger y trabajar». Unas palabras que han arrancado los gritos de «Mazón dimisión» de los presentes.

También ha criticado los «retrocesos» de la alcaldesa de València, María José Catalá, a la que ha acusado de «mirar hacia otro lado» cuando han «muerto 17 personas» en la pedanía de La Torre a consecuencia de la dana. Ante esta situación, ha prometido a los alcaldes del área metropolitana que la capital «nunca más va a olvidar su naturaleza metropolitana».

"no hay nadie mejor" que morant

En este punto, ha reivindicado a Diana Morant como líder del PSPV en la Comunitat Valenciana y ha considerado que «no hay nadie mejor que se pueda diferenciar de Carlos Mazón» que ella. «Frente al negacionismo, la ciencia; frente a la frivolidad, el rigor; frente a la indignidad, la dignidad, la valentía y la empatía». «No podemos estar callados ni un minuto más», ha sostenido, porque no puede ser que la «máquina» que es el PSOE «pare», dado que las elecciones «pueden llegar más pronto que tarde».

Bernabé ha recorrido su trayectoria en el PSPV, desde el momento en que se afilió en la agrupación de Jesús-Patraix y sus primeros años de militancia, pasando por las manifestaciones «frente a las máquinas» para frenar la intención de la entonces alcaldesa Rita Barberá de «derribar» y «destrozar» el barrio del Cabanyal, hasta su etapa como concejala en el Ayuntamiento, desde donde pudo «transformar» la ciudad y «hacer realidad la València que queríamos».

Finalmente, emocionada, se ha dirigido a Morant para agradecerle su «generosidad infinita»: «Gracias porque has estado en los momento más difíciles que jamás imaginé que podía haber pasado. Has estado cuando me quebraba en un momento terrible, me has cogido de la mano y me has dado el impulso que necesitaba cuando sabíamos que al otro lado me estaban esperando». También ha tenido palabras de agradecimiento para Gómez por haberle «enseñado lo importante que en política es ser auténtica». Y ha reivindicado: «Este es el nuevo PSPV, aquí mandan las mujeres».

Morant: "tenemos mucha suerte de tener a pilar"

Por su parte, la líder del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que la proclamación de Bernabé, a quien ha brindado su apoyo y ha asegurado ser su «madrina», es «un triunfo de la buena política, la de verdad», porque la delegada del Gobierno «no ha llegado hasta aquí de casualidad», sino dado que ha «demostrado con hechos y palabras qué significa servir a la ciudadanía» con su gestión de la dana en los momentos «más complicados». «Tenemos mucha suerte de tener a Pilar», ha reconocido.

Para la también ministra, «vale la pena pelar por tu partido y tu gente» porque «lo fácil no es desaparecer cuando hay problemas, eso no es la política, es estar cuando es difícil». En esta línea, ha alentado a Bernabé a «reivindicar nuestro mérito» frente a quienes «entienden la política como una competición constante». «Nadie nos ha regalado nada, te lo has ganado con méritos propios», ha recordado.

Dicho esto, ha advertido de que los socialistas valencianos son en este momento «oposición pero también gobierno», esto último, además, «a mucha honra», y ha hecho hincapié en que el PSPV «nunca antes ha tenido tanta influencia» en el PSOE. Asimismo, ha reivindicado que el PSPV ha «influido en gran parte» en «cada uno de los 16.000 millones de euros que han llegado» a la Comunitat Valenciana.

"te atacan porque te temen"

Y se ha dirigido a Bernabé, a la que ha pedido que tenga «la cabeza bien alta»: «Te atacan porque te temen. Ni una lección del noqueado del Ventorro, de aquellas que ocupan un puesto de trabajo del que no tienen ni idea, de las que contestan 'Jope, avisa si necesitas algo' cuando la gente estaba a punto de ahogarse».

Morant ha asegurado que tras este acto los socialistas salen «con las pilas cargadas» y con la «fuerza» de la delegada del Gobierno. «Hay gente que no ha cogido la papeleta del PSPV, pero sí que cogerá la de Pilar Bernabé», ha aseverado. Seguidamente, ha reconocido que actualmente «los números no dan» ni en el Ayuntamiento de València ni en Les Corts para «hacer frente al ticket PP-Vox», pero ha asegurado que en la calle «sí que salen» porque allí la gente «grita y clama que no quiere más mentiras, falsedades e indignidad; quiere justicia, esperanza y futuro».

"la política de las botas manchadas de barro"

Finalmente, la hasta hoy secretaria general del PSPV de la ciudad, Sandra Gómez, ha encumbrado a Bernabé como la representante capaz de ganar las elecciones municipales de 2027 y convertirse en la próxima alcaldesa, ante una disyuntiva entre «la València del Ventorro y la València de Pilar», y ha puesto en valor la gestión de la dana de la delegada del Gobierno: «Es la única que estuvo donde tocaba estar cuando tocaba estar (...), es la política de las botas manchadas de barro, esta es la Pilar que toda España conoce».

Además, ha manifestado la «suerte» de tener el «gran equipo» que van a conformar en el partido a nivel local Bernabé y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, ha resaltado que su proclamación simboliza el «triunfo de la militancia» de una persona que «lo ha hecho todo, desde abajo hasta arriba», al tiempo que ha destacado que en el acto de este martes «no falta nadie». «Aquí está todo el partido, cohesionado en torno a ti», ha proclamado.

Bernabé ha sido proclamada como líder de los socialistas en la capital valenciana al ser la única candidatura presentada. El plazo se ha cerrado a las 15.00 horas de este martes. De este modo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana sustituye a Sandra Gómez, actual eurodiputada del PSOE en el Parlamento Europeo.