La jueza de la dana cita de nuevo a Vicent Mompó para que declare como testigo el 29 de abril

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), encargado de la investigación sobre la gestión de la dana, ha fijado el 29 de abril a las 09.30 horas como nueva fecha para la declaración como testigo del presidente de la Diputación, Vicent Mompó.

La magistrada ha comunicado este martes su decisión a las partes personadas en las diligencias previas abiertas para investigar la gestión de la barrancada.

Cabe recordar que la testifical del también presidente del PP en esta provincia, Vicent Mompó, fue aplazada este lunes al prolongarse durante casi siete horas la de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, citada previamente también como testigo.

Precisamente, esta mañana, antes de conocerse la nueva fecha de citación, Mompó ha ratificado a los medios que responderá «a todas las preguntas» que le haga la jueza, así como a las que plantee «cualquier abogado». Asimismo, ha asegurado que es «responsabilidad de los políticos ser consecuente y decir la verdad».

Preguntado por si afrontará su nueva cita ante la jueza con el mismo talante que expresó este lunes, con voluntad de contar «toda la verdad» y con la «tranquilidad» de haber estado donde tocaba, el responsable provincial ha señalado que la espera «con la misma normalidad que ayer».

Vicent Mompó ha señalado que su intención «desde el primer momento» ha sido «contar la verdad» de lo vivido el 29 de octubre y sobre su presencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). «Lo que siempre he dicho es que yo no sé si lo que se hacía se hacía así o se dejaba de hacer o que más cosas se hacían. Lo que sí que sé es lo que escuché y lo que vi allí y desde el primer momento es lo que he intentado siempre trasladar» también a los medios de comunicación, así como «colaborar» con ellos.

El presidente de la institución provincial ha considerado que «es una responsabilidad de los políticos ser consecuente» y «la verdad». «No hace falta que haya un jueza para tener que decir la verdad», ha subrayado.

En esta línea, ha añadido que «es importante ir siempre con la verdad por delante» y, en este caso, «sobre todo también por tranquilidad de las víctimas». Mompó ha lamentado que ante la dana «haya gente que incluso a pesar de las víctimas y a pesar de la catástrofe, está pensando en otras cosas que no es en ayudar», en favorecer «que haya un clima de más de tranquilidad» y, «sobre todo, en la reconstrucción».

Vicent Mompó ha opinado que esto último «es lo que realmente le importa a las valencianas y a los valencianos, que desgraciadamente han estado afectados por esta catástrofe».

Respecto a que él fuera una de las personas que durante la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre insistió y emplazó a mandar la alerta cuanto antes y a que esta sea una de las cuestiones por las que se le pregunte en su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana, ha insistido en que responderá «a todas las preguntas» que se le formulen por parte de «la juez» o «cualquier abogado, como no puede ser de otra manera». Ha remarcado que así lo ha hecho también con los medios de comunicación.

Respecto a su exigencia para que el mensaje de alerta fuera enviado cuando antes, el presidente de la Diputación ha reconocido de nuevo que fue así y ha considerado que su postura obedeció a «una reacción totalmente normal» teniendo en cuenta las consecuencias de la dana.

"lo importante es que saliera"

«Soy una persona un poco inquieta. Y ese día se sobreentiende aún más conforme estábamos viendo todo lo que estaba sucediendo. Fue una reacción totalmente normal» y «con el ánimo de intentar hacer ver que lo importante es que saliera y que se avisara a la gente de lo que venía», ha expuesto el responsable provincial.

Asimismo, preguntado por la declaración de la delegada del Gobierno y por que señalara que advirtió a las 19 horas en el Cecopi del desbordamiento del barranco del Poyo y que se enteró por la alcaldesa de Paiporta (Valencia), quien le alertó de que había personas ahogándose, y que se le dijo que había más pueblos en esa situación, Vicent Mompó ha declinado pronunciarse sobre esas cuestiones teniendo en cuenta que está pendiente su declaración ante la jueza.

«He de declarar aún ante la juez y por respeto a la juez y al procedimiento lo he de hacer primero en el juzgado», ha expuesto el presidente de la corporación provincial, que ha reiterado que «no hace falta ir ante un juez para decir la verdad».

«Como presidente de la Diputación o como delegado del Gobierno a obligación la tenemos con los valencianos y sobre todo con no hacer uso de la tragedia y del sufrimiento que han tenido las víctimas» de la dana.

"no fue un buen día para la política"

Tras ello, Vicent Mompó ha apuntado que este lunes, tras la declaración de Bernabé en el juzgado «se comenzó a ver que ha habido gente que ha dicho la verdad desde el principio y que ha habido otros que no sé a qué han estado jugando». A su vez, ha destacado que «ante un juez hay que decir la verdad» y que parece que por eso «se cambia», de modo que hay cosas que se venían «diciendo» ante las que se pensaba que se estaba «mintiendo» que ahora «se están refrendando».

Mompó ha considerado, «desgraciadamente», que el de ayer «no fue un buen día para la política», al tiempo que ha pedido «menos palabras y más hechos».