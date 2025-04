El PP pide la dimisión de Bernabé tras quedar "retratada" en su declaración como testigo ante la jueza de la dana

El PP ha pedido este martes la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, al haber quedado, a su juicio, «retratada» con sus «mentiras» de los últimos meses y al haber sostenido «un relato falso» y «utilizado el dolor de las víctimas» de las inundaciones con el propósito de conseguir «rédito político».

Para los 'populares', con el testimonio de Bernabé este lunes se ha «demostrado» que nadie informó sobre el desbordamiento del barranco del Poyo en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) hasta las 19.00 horas de 29 de octubre. De este modo lo ha manifestado el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes.

El también secretario general del PPCV ha celebrado que por fin se haya terminado el «chiringuito de la mentira» del Gobierno, después de que Bernabé no haya «tenido más remedio, aunque solo sea por un rato, de decir la verdad» ante la jueza. A su juicio, la delegada «ha quedado retratada» con su declaración al haberse «demostrado» que ha «mentido desde el primer día».

Por eso mismo, ha considerado que Bernabé, por «responsabilidad política», tiene que dimitir y «en ningún caso ascenderla, como está haciendo el PSOE». Además, ha afeado a la delegada del Gobierno que, al verse «acorralada por las preguntas de las acusaciones», le haya «indicado el camino» al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, al que le ha «prohibido hablar durante todos estos meses» y quien había contado con su apoyo «hasta ayer», con el fin de «salvarse ella».

Frente a ello, ha defendido que el gobierno de la Generalitat «estuvo donde tenía que estar» el 29O y que al 'president' Carlos Mazón «se le informó en la medida de lo posible en base a la información que había». «Ese día nadie fue conocedor de la magnitud de la tragedia porque no se tenía suficiente información de lo que acabó pasando», ha sostenido.

"no se recibió información" del poyo

Desde Vox, José Mª Llanos, «sin entrar a valorar lo que será función de la jueza», cree que con la declaración de Bernabé «se demuestra lo que llevamos diciendo desde el principio: que no se recibió información del barranco del Poyo, a pesar de que la propia delegada del Gobierno decía que sí estaban informados». Sin embargo, ha incidido, ayer «reconoció que no había recibido nadie ninguna información» por parte de la CHJ.

También ha confiado en que, a partir de ahora, «quede claro» que Bernabé «era codirectora del Cecopi», algo que ella «ha venido negando reiteradamente». «Desde el primer momento, tanto la responsabilidad de la dirección del Cecopi correspondía a la Generalitat como al Gobierno de la nación», ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que estos asuntos quedaron «perfectamente claros» con la declaración de la delegada.

Cuestionado sobre en base a qué afirma que Bernabé reconoció que era codirectora del Cecopi, José Mª Llanos ha asegurado que lo sostiene a partir de un «pequeño resumen» de la declaración de la delegada del Gobierno --que se extendió este lunes durante unas siete horas-- «a preguntas de una defensa». «Solamente hablo de lo que a mí me ha llegado», ha especificado, y ha indicado que él ha destacado «dos cuestiones que eran mentira desde el primer día».

«De toda su declaración completa se desprende que, respecto al barranco del Poyo, hasta 19 horas no había absolutamente ninguna información por parte de la CHJ. Y todos sabemos de dónde vino la gravedad de la tragedia del 29 de octubre: del barranco del Poyo, aparte que se abriera la presa de Forata sin avisar», ha sostenido.

Dicho esto, preguntado por el hecho de que Bernabé no haya quedado imputada tras su declaración este lunes, Llanos ha asegurado que él no tiene «que hacer el papel de la jueza». «Yo valoro una declaración, pero no decido cuál es la consecuencia, eso le corresponde exclusivamente a la jueza de instrucción», ha matizado.

"recurrir a la mentira"

Por el contrario, desde el PSPV, José Muñoz ha reprochado al PP y a Carlos Mazón que tengan que «recurrir a la mentira» al «falsear la información» del testimonio de la delegada del Gobierno y ha remarcado que lo importante es «leer la información» y lo establecido en los planes ante inundaciones. En este punto, ha hecho hincapié en que el 29 de octubre a las 12.20 horas se emitió una alerta hidrológica para la rambla del Poyo.

Por eso mismo, se ha preguntado «cómo pueden decir» tanto la exconsellera Salomé Pradas como el propio 'president' de la Generalitat que «no tenían información» de este barranco cuando «a las 12.20 hay una alerta hidrológica reconocida en un documento oficial», ante la cual la administración autonómica tiene «la obligación de tomar medidas», pero, sin embargo, «no tomaron ninguna». «No cabe la mentira en todo esto», ha advertido.

Para Muñoz, resulta «evidente» que tanto la CHJ como la Delegación del Gobierno actuaron «con diligencia, agilidad y eficiencia» mientras que el «fallo» fue debido a la «ausencia generalizada» por parte de quienes tenían «la toma de decisiones», que eran, ha insistido, Salomé Pradas y el «desaparecido» Carlos Mazón. Así, ha reprochado al Consell y al PP que ahora tengan «tan poca vergüenza de echarle la culpa» a Pilar Bernabé «cuando son ellos los que no estuvieron a la altura de las circunstancias y siguen sin dar explicaciones oportunas».

Y ha sostenido también que es «falso» que las acusaciones pidan la imputación de la delegada del Gobierno, porque quien lo solicita es «una persona que se llenó de barro para hacer creer que estaba ayudando a las víctimas, y por eso le echaron de un programa de televisión». Para los socialistas, esta persona «no tiene ningún tipo de credibilidad, ni ética ni profesional».

"cierra muchas especulaciones"

En esta misma línea, Joan Baldoví e Isaura Navarro (Compromís) han hecho alusión a la alerta hidrológica emitida a las 12.20 horas para la rambla del Poyo, un documento que, a su juicio, «cierra muchas especulaciones que se hicieron ayer en algún tuit desde el propio 'president' de la Generalitat», por lo que tanto las autoridades autonómicas como las estatales era «conscientes» de la situación.

«En el 112 recibían en esos momentos entre 1.000 y 2.000 llamadas cada hora, hasta las 20.000 de ese día. Por tanto, se ha de ser bastante descuidado o incompetente para no saber lo que estaba pasando en esos momentos si a las 12.20 ya hay una alerta y Utiel estaba inundado. Cuesta entender que hasta las 20.11 no se enviara la alerta», ha argumentado el síndic de la coalición.

Baldoví ha defendido que, ante esta situación, «sí que hubo alcaldes que tomaron medidas» y ha incidido en que la jueza de Catarroja «siempre ha aclarado que la responsabilidad máxima en estas emergencias era de la propia Generalitat». Mientras, para Navarro, el «gran misterio» es «cómo desde el Cecopi no se toma ninguna medida hasta pasadas tantas horas». «Sí que tenía esa información», ha insistido, en referencia al barranco del Poyo.

Al margen de ello, Baldoví ha aprovechado para reprochar al 'president' de la Generalitat que caiga en una «flagrante contradicción» al defender el currículum de la exconsellera Salomé Pradas y le ha preguntado: «¿Si estaba preparada y era una buena trabajadora, por qué la destituyó?». Para el portavoz de Compromís, en «cualquier empresa privada el jefe estaría destituido por haber puesto a una incompetente en un lugar en tanta responsabilidad». «No puede presumir del gobierno de los mejores y, cuando la consellera dimite, decir que no tiene ninguna responsabilidad», ha recalcado.