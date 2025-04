Casi 40 conciertos gratuitos entre mayo y junio en Abanto Zierbena, Amorebieta y Bilbao, como aperitivo del BBK Live

Casi 40 conciertos gratuitos se celebrarán entre mayo y junio en Abanto-Zierbena, Amorebieta-Etxano y el barrio Peña-Abusu de Bilbao, como aperitivo del BBK Live. Entre otros, actuarán Javiera Mena, Hens, Jimena Amarillo, Leihotikan, Los Deltonos, Colectivo Da Silva, Ben Yart, VVV [Trippin' You] y Los Niños Jesús.

El ya tradicional aperitivo del festival Bilbao BBK Live ya tiene fechas para 2025. 'Herrian e Hirian' vuelven a recorrer Bizkaia como antesala del festival, «reafirmando el compromiso del proyecto con la cultura como bien esencial generadora de impacto», tal como subrayan BBK y el Ayuntamiento de Bilbao.

Herrian, que nace de la unión de Fundación Bancaria BBK y Fundación Industrias Creativas -junto a Bilbao BBK Live-, mantiene su apuesta por llevar la música en directo a diferentes municipios del territorio. En esta nueva edición se consolida con una doble cita y se suma a la larga trayectoria de ambas localidades «trabajando por la cultura como vehículo de cohesión y transformación»: el 17 de mayo en Abanto-Zierbena y el 24 de mayo en Amorebieta-Etxano.

Por su parte, Hirian acerca un año más la cultura y la diversidad a un barrio de la capital vizcaína, celebrándose el 7 de junio en las calles de La Peña-Abusu, uno de los barrios con más identidad de la villa.

La cita de Herrian en Abanto Zierbena el 17 de mayo será el primer encuentro de este año, con una programación diurna pensada para todos los públicos y dos escenarios distribuidos por la localidad, donde la música se mezclará con la vida cotidiana de sus calles.

Entre los nombres más destacados figuran Jimena Amarillo, referente del pop emocional y cotidiano; Los Niños Jesús, la banda de versiones comandada por el periodista Jordi Évole; el carismático Ben Yart, voz generacional del rap más inclasificable; y el pop melancólico de Confeti de Odio.

Junto a ellos completan la jornada Amatria, con su mezcla infalible de electrónica y pop bailable; Galerna, con su propuesta literaria de rock alternativo; Aimarz, joven promesa del new pop euskaldun; Amona Molona, con su espectáculo lúdico y transgeneracional; Las Petunias, trío que combina ironía y actitud punk; y The Soulers, formación que bebe del soul y el rock and roll clásico.

Una semana después, el 24 de mayo Herrian tomará las calles de Amorebieta-Etxano, sumándose a esta ruta musical que recorre Bizkaia con propuestas culturales abiertas a toda la ciudadanía. La jornada arrancará con el punto festivo y colorido de Colectivo Da Silva, maestros del pop irónico con acento andaluz que presentarán su nuevo álbum por primera vez en Euskadi.

A ellos se suman proyectos consolidados como Pauline en la Playa, dúo asturiano de pop íntimo y literario; Los Deltonos, leyendas del rock de raíces en castellano; Leihotikan, referentes del punk euskaldún más combativo; y VVV [Trippin' You], una de las propuestas más sólidas del postpunk electrónico estatal.

Completan el cartel voces emergentes como Marilia Monzón, que fusiona delicadeza y folclore en una nueva canción de raíz; Rakky Ripper, pionera del hyperpop en español; S T R, con su explosiva mezcla de electrónica y actitud punk; y Tiburona, trío madrileño de garage rock directo y vibrante.

Hirian

El sábado 7 de junio llegará el turno de Hirian, el tradicional aperitivo urbano de Bilbao BBK Live. Tras pasar por Bilbao La Vieja, Deusto, Santutxu, Basurto y Rekalde, en esta ocasión llega a La Peña-Abusu. Hirian, 'en la ciudad' en euskera, convertirá por un día las calles y plazas del barrio en una jornada festiva y de acceso libre con una programación musical de vanguardia, ecléctica y abierta a todos los gustos.

Entre los nombres de esta edición, figuran Javiera Mena, referente del pop electrónico latinoamericano, y Ultralágrima, dúo que explora el sonido digital desde una sensibilidad generacional.

Parquesvr, banda que se ha hecho un hueco propio entre la escena alternativa, el punk rock y la performance, formada por músicos con una larga trayectoria en el circuito; Airbag, trío de rock procedente de Estepona y referencia del power pop estatal; Los Bengala, con su inconfundible desgarro garajero y actitud enérgica; el homenaje de Cápsula a Ziggy Stardust, que recupera el universo sonoro de Bowie con intensidad escénica; y PI L.T., leyenda viva del metal alternativo euskaldun, que «volverá a encender los escenarios con su fuerza inconfundible».

La programación de Hirian también destaca por una cuidada selección de voces dentro del panorama urbano. Hens, una de las figuras más reconocidas del pop urbano estatal, encabeza este bloque junto a LaBlackie, con una propuesta cruda y magnética que desafía etiquetas. Kiliki, en su nueva faceta en solitario, presentará su recién estrenado EP ILTZE 1, donde fusiona electrónica e identidad propia. Y Greta, hermana pequeña de Bad Gyal y Mushkaa, comienza a construir su propio camino con una mezcla de sensibilidad y actitud que apunta alto.

Además, los sonidos de Michael Foster y Ruiseñora amplían el abanico sonoro de esta edición. El escenario dedicado a la electrónica contará con propuestas que van del techno emocional al baile experimental con Puñales, Sunny Wright IV, Miravalles y Lamia Mari.

Herrian e Hirian son iniciativas que van más allá de ser una antesala del festival: refuerzan la conexión entre la creación artística y el tejido social de Bizkaia, promoviendo el acceso libre a la cultura, con programación diurna y para todos los públicos y edades.

Concebidas como experiencias transformadoras, buscan trascender los límites del festival y convertirse en catalizadores de cambio social, fomentando la participación ciudadana y generando un impacto positivo en las comunidades que las acogen. Gracias al apoyo de los Ayuntamientos de Abanto Zierbena, Amorebieta-Etxano y Bilbao, estas nuevas ediciones de Herrian e Hirian son hoy una realidad.

De esta forma, las calles de Bizkaia se llenarán de música en mayo y junio como preludio de Bilbao BBK Live. El festival, por su parte, se celebrará los días 10, 11 y 12 de julio en Kobetamendi y las entradas de día, bonos y plazas de camping ya están a la venta en la web del festival de música.

Conciertos

El 17 de mayo, Abanto-Zierbena Sábado, acogerá las actuaciones de Aimarz, Amona Molona, Amatria, Ben Yart, Confeti de Odio, Galerna, Jimena Amarillo, Los Niños Jesús, Las Petunias y The Soulers.

En Amorebieta-Etxano el 24 de mayo se celebrarán los conciertos de Colectivo da Silva, Los Deltonos, Leihotikan, Marilia Monzón, Pauline en la Playa, Rakky Ripper, STR, Tiburona, y VVV [trippin'you]

Por último, el 7 de junio en La Peña-Abusu, podrá verse a Airbag, Capsula (Ziggy Stardust), Greta, Hens, Javiera Mena, Kiliki, La Blackie, Lamia Mari, Los Bengala, Michael Foster, Miravalles, Parquesvr, PIL.T, Puñales, Ruiseñora, Sunny Wright Iv, Svsto y Ultralágrima.