Víctimas de la dana piden reunirse con Von der Leyen en su visita a València: "No merecemos este abandono"

Los colectivos Associació Víctimes Mortals DANA y 29-O Associació Víctimes 29 d'octubre han solicitado por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión con motivo de la vista que la dirigente realizará a València para participar en el congreso del Partido Popular Europeo.

«Le escribimos desde el dolor, como víctimas, como familias, pero sobre todo como ciudadanas y ciudadanos europeos. Aquel día, lluvias torrenciales arrasaron nuestra tierra. Sin embargo, es importante dejar claro que las víctimas mortales y las personas heridas no lo fueron únicamente por la fuerza del temporal, sino también por la negligencia con la que se gestionó la situación. Fallaron la prevención, la coordinación y los sistemas de alerta temprana», exponen las víctimas en la misiva, consultada por Europa Press.

Las asociaciones subrayan que «no estamos en el siglo XIX» y los recursos técnicos y humanos existen, «pero no se activaron a tiempo ni de forma adecuada». El resultado, lamentan, fue un total de 228 personas fallecidas, cientos de heridos y una «sociedad profundamente golpeada».

«Vimos cómo el agua se llevaba casas, coches, vecinos y seres queridos. Nadie nos avisó de la crecida del río. Muchas cosas fallaron ese día. Y también en los días posteriores, cuando solo una legión de voluntarios se movilizó para ayudar. Nadie ha asumido responsabilidades», reprochan.

Los damnificados aseguran que las instituciones les «fallaron» y muchas familias se han sentido «completamente abandonadas».

«Durante horas y días no supimos nada de los nuestros, mientras el gobierno parecía más preocupado por las fotos que por las personas. El silencio institucional que vino después no ha hecho más que agravar el daño. En lugar de respuestas, recibimos evasivas. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha ofrecido una explicación convincente ni ha reconocido errores. A día de hoy, seguimos sin saber dónde se encontraba la tarde de aquella tragedia, mientras muchos de nuestros familiares y amigos morían ahogados. Ni siquiera ha sido capaz de mirar a los ojos a quienes han perdido a sus seres queridos», relatan.

Remarcan en este punto que el gobierno de Carlos Mazón «tenía -y tiene- la responsabilidad directa sobre la prevención y la gestión de emergencias, así como el mando único en este tipo de situaciones».

Tampoco ha habido, agregan, ningún reconocimiento institucional a las víctimas: ni un gesto público de condolencia o reparación, ni indemnizaciones ni ayudas directas a las familias afectadas. «Tal es el grado de desprecio por parte del gobierno del señor Mazón y de quienes lo apoyan, tanto el Partido Popular nacional como Vox», censuran.

«Se ha escondido, ha hecho dimitir a otros cargos para eludir responsabilidades y ha intentado seguir como si no hubiese pasado nada. Pero creemos que la mínima obligación de cualquier gobernante es atender el dolor de su gente, escuchar, actuar y dar la cara. Mucho menos puede pretender dar lecciones sobre cambio climático tras la tragedia que hemos vivido. No merecemos este abandono», reivindican.

Por todo ello, se dirigen a Von der Leyen en su doble condición de presidenta de la Comisión Europea y de líder del Partido Popular Europeo. «La institución que encabeza tiene el deber de velar por el bienestar y la vida de toda la ciudadanía europea. Además, usted ha sido una de las principales impulsoras del Pacto Verde Europeo, que reconoce que la emergencia climática también es una emergencia humana. Por eso le reconocemos una autoridad y una responsabilidad especiales», explican.

Y resaltan: «Creemos sinceramente que no todos los políticos son iguales, y que usted puede representar otra forma de hacer política. Sabemos que la Comisión Europea actúa en beneficio de todos los ciudadanos, sin importar en qué territorio vivan ni quién gobierne. Esa doble responsabilidad le otorga una autoridad moral muy importante en estos tiempos, pero también la obliga a actuar. No puede mirar hacia otro lado frente a gobiernos regionales que niegan la crisis climática y, con ello, la necesidad de prevenir y responder ante desastres como el que hemos sufrido».

Aquí recuerdan que, en estos seis meses desde que sucedió la trágica barrancada, ninguna autoridad de la Comisión ha visitado oficialmente la zona afectada, mientras que ahora sí vienen a València para un congreso de partido.

«Las víctimas pedimos justicia. Queremos reparación por los daños sufridos, pero también necesitamos apoyo para superar esta tragedia y evitar que vuelva a repetirse. No queremos mirar al cielo con miedo, pensando que nuestros gobernantes volverán a fallarnos. Lo que nos ha pasado no puede volver a ocurrir, ni aquí ni en ningún otro lugar. Como las autoridades más cercanas nos han fallado, esperamos que usted y la Comisión Europea estén a la altura», argumentan.

Las víctimas quieren hacer a la dirigente europea «partícipe de la realidad» que viven las familias de las víctimas, que «escuche directamente qué ocurrió, cómo lo vivimos y qué consecuencias seguimos sufriendo».

"testimonio, dolor y propuestas"

Por eso, le solicitan una reunión presencial durante su estancia en València para poder compartir con ella «testimonio, dolor y propuestas sobre el papel que puede desempeñar la Unión Europea en este contexto».

En concreto, los dos colectivos plantean la agilización de ayudas directas por parte de la Unión Europea, ya que muchas familias «aún no cuentan con los recursos necesarios para reconstruir sus hogares, negocios o proyectos de vida, meses después del desastre».

También es «imprescindible», subrayan, que las administraciones públicas puedan recuperar infraestructuras y preparar el territorio para prevenir futuras inundaciones devastadoras.

Igualmente, abogan por «una posición clara de la Comisión frente al negacionismo climático que impregna a algunos gobiernos autonómicos, especialmente aquellos que dependen de partidos que rechazan la emergencia medioambiental». «El Pacto Verde Europeo --prosiguen-- no puede ser un mero eslogan: debe ser una línea roja que no se puede cruzar. Hay muchas vidas en juego».

En la misma dirección, apuestan por una «supervisión europea de los compromisos en materia climática y de seguridad, para garantizar que todas las administraciones -autonómicas y estatales- cumplan con los estándares europeos en prevención de riesgos, mantenimiento de infraestructuras y gestión de emergencias».

Y, finalmente, le piden, «como líder del Partido Popular Europeo, una desautorización clara de la gestión negligente y negacionista del señor Mazón, así como un llamamiento al señor Alberto Núñez Feijóo para que promueva su relevo como líder del partido en la Comunidad Valenciana y como presidente de la Generalitat».

«Confiamos en que, como presidenta de la Comisión y como líder del Partido Popular Europeo, sabrá defender los valores fundacionales de la Unión: la protección de la vida, la seguridad colectiva y la dignidad humana. Con la esperanza de encontrar en usted una aliada, reiteramos la importancia de ser escuchados y nuestro deseo de que lidere un cambio real en la respuesta europea ante estos fenómenos», concluyen.