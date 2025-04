Morant afirma que el Gobierno "atenderá" la reunión que Mazón pide a Sánchez pero la ve una "maniobra de distracción"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha calificado de «nueva ocurrencia» y de «maniobra de distracción» la reunión que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para coordinar las acciones de reconstrucción casi medio año después de la dana del 29 de octubre, aunque, en cualquier caso, ha garantizado que el Ejecutivo central la «atenderá» y dará «cumplida respuesta», pese a que en la Generalitat «no hay nadie al timón».

Según ha manifestado Morant en declaraciones a los medios tras participar en el acto de celebración del 525 aniversario de la Universitat de València, se trata de una «nueva estrategia de distracción» por parte de Mazón con el propósito de que la ciudadanía «se olvide» que el pasado viernes la exconsellera Salomé Pradas, «la responsable de la emergencia» del 29O, aseguró ante la jueza que investiga la gestión de la dana «que no tenía ni idea de su trabajo».

Y también, a su juicio, para «olvidar» que su entonces 'número dos', el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, «mostró unos mensajes con los cuales a las 14.44 envió un WhatsApp a la vicepresidenta primera --Susana-- Camarero advirtiéndole de que los barrancos estaban a punto de colapsar».

Frente a ello, la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, según ha censurado Morant, «lo único que tenía que aportar a una emergencia donde los vecinos estaban a punto de enfrentarse a ese ahogamiento que luego sufrieron era un mensaje de 'Jope, si necesitas algo me dices'».

Ante esta situación, la ministra ha reivindicado que pese a ello «la gente ya sabe que el Gobierno de España ha tenido y sigue teniendo la absoluta convicción de trabajar por los vecinos afectados» y ha indicado que a día de hoy el Ejecutivo central ha alcanzado «la cifra ya transferida de 5.000 millones de euros tanto a los afectados directamente, a los comercios, autónomos, personas trabajadoras y también a los ayuntamientos para que reparen todas las infraestructuras». Dicho esto, ha lamentado que el Gobierno «al otro lado no tiene a nadie», en alusión a la Generalitat.

"¿cuántas comisiones hay que crear?", se pregunta

En este punto, sobre la propuesta de Carlos Mazón de crear una comisión mixta para actuar «con una sola voluntad y una sola voz», Diana Morant se ha preguntado «cuántas comisiones hay que crear» y ha reflexionado sobre «cuántas comisiones hay creadas a día de hoy para la emergencia». «Me parece que son cinco o seis», ha contestado.

Además, ha cuestionado «cuántos ministros y ministras han venido aquí a trabajar coordinadamente» y «cuántas comisiones, como por ejemplo la que ha creado el Gobierno de España, donde está el vicepresidente de Reconstrucción --Francisco José Gan Pampols-- también incorporado, se tienen que generar». Por todo ello, ha considerado que, dado que el 'president' de la Generalitat «está en su reconstrucción personal, en su relato», ahora «necesita de repente efectos especiales con esta carta» remitida a Pedro Sánchez.

En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno de España «atenderá» la misiva de Carlos Mazón, aunque ha esgrimido: «No le puedo decir más porque acabamos de enterarnos. Pero mi percepción es que el presidente Mazón, de nuevo, quiere desviar la atención de lo que está siendo un escándalo en esta Comunidad».

Al respecto, ha lamentado que al frente de la Generalitat no hay «nadie al timón» y ha remarcado: «Quienes tenían que estar al mando de la emergencia sabían lo que estaba pasando, y lo vemos con la declaración del señor Argüeso y con sus mensajes, pero no es que lo sabía Argüeso, es que lo sabía la vicepresidenta primera, la señora --Susana-- Camarero, y no tomó ninguna medida, ni siquiera para las residencias que estaban en esa zona donde estaba el señor Argüeso avisando».

Además, ha aprovechado para censurar que la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda «se fue por la tarde --del 29O-- a repartir premios», y lo hizo, ha incidido, una representante «del Consell actual, no exconsellers». Por tanto, a su juicio, se demuestra que el gobierno valenciano actual «está ahora en una reconstrucción de su propia imagen» y la carta enviada por Mazón a Sánchez es «de nuevo una maniobra de distracción».

El gobierno "ha estado desde el primer día"

Frente a ello, ha garantizado, para «tranquilidad de la gente y de la ciudadanía», que es lo que a ella le «importa», el Gobierno de España «está aquí y ha estado desde el primer día», como muestran «los 5.000 millones de euros ya transferidos y en los bolsillos de las personas afectadas y de los ayuntamientos para reconstruirlo todo». «Ya lo tienen en el banco», ha apuntado.

Finalmente, cuestionada por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a Valencia, la ministra Diana Morant ha alegado que ella no se sabe «esa respuesta», por lo que no puede «contestar» a esta pregunta. «No es que no se la quiera contestar, no sé la respuesta que vamos a dar», ha manifestado. No obstante, ha prometido que el Ejecutivo central dará «cumplida respuesta, por supuesto», al requerimiento del 'president' de la Generalitat.