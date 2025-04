El SUP responde a ERC que defenderá la Jefatura de Via Laietana "hasta las últimas consecuencias"

Archivo - Fachada de la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, a 11 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) | David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El SUP ha manifestado este lunes que defenderá la Jefatura Superior de Via Laietana «hasta las últimas consecuencias» y que no escatimará en medios y esfuerzos para preservar la continuidad y la mejora de las condiciones de los policías nacionales que prestan servicio en Catalunya, según han informado en un comunicado.