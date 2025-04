Las Tres Xemeneies y el Disseny Hub, sedes del Congreso Mundial de Arquitectura en Barcelona

Les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y el Disseny Hub de Barcelona serán las sedes principales del Congreso Mundial de Arquitectura que se celebrará en capital catalana entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2026.

Lo ha explicado este lunes el presidente del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac) y director del Congreso, Guim Costa, que ha dicho que prevén que más de 10.000 profesionales del sector, académicos y estudiantes acudan al congreso.

La cita, convocada por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) cada 3 años, se celebrará en Barcelona por segunda vez, y tendrá también como sedes secundarias la Sagrada Familia --con la entrega de los premios de la UIA-- y el Castell de Montjuïc, que albergará la clausura.

200 ponentes internacionales

El congreso reunirá a 200 ponentes internacionales, 125 de los cuales serán elegidos por el Equipo Curatorial y el Comité Científico, mientras que 75 propuestas serán seleccionadas por el jurado del 'Call for Participants', una convocatoria dirigida a profesionales de la arquitectura y el urbanismo pero también del diseño, la fotografía, el cine y el arte.

El jurado contará con la paisajista Catherine Mosbach; la arquitecta Xu Tiantian; el crítico de arquitectura Hans Ibellings; la historiadora Samia Henni; la arquitecta e investigadora Marina Otero; el historiador Pgilip Ursprung; el profesor Wilfred Wang; la arquitecta Lydia Kallipolity; el fotógrafo Maxime Delvaux, y el arquitecto Urtzi Grau.

Además, contará con un taller de arquitecturas emergentes con 12 arquitectos jóvenes o estudiantes, que realizarán investigaciones de una semana, así como con la participación de 12 'antagonistas críticos' --filósofos y sociólogos, entre otros-- que complementarán las ponencias desde disciplinas varias, entre otras iniciativas.

Para esta edición se han encargado 12 investigaciones proyectuales inéditas mediante la metodología práctica 'Research by Design', que contarán con Atelier Bow-Wow, Colectivo C722, Anna Puigjaner, de Vylder Vinck y Forensic Architectures, así como Eva Franch y TAKK con su investigación 'Water Parliaments', representantes de Catalunya en la próxima Bienal de Arquitectura de Venecia.

Arquitecturas para un planeta en transición

Bajo el lema 'Becoming. Architectures for a Planet in Transition', el congreso se estructurará en 6 temáticas que reflexionan sobre el tiempo como herramienta de diseño: el papel de la arquitectura en los desafíos ecológicos ('Becoming More-than-Human'); las formas de significado y poética en la práctica cotidiana ('Becoming Attuned'), y los valores y responsabilidades en las transiciones entre materia y construcción ('Becoming Embodied').

También se investigará sobre la no-neutralidad del espacio y las relaciones interpersonales ('Becoming Interdependent'), aproximaciones que permitan tomar mayor conciencia sobre interacciones globales y locales ('Becoming Hyper-Conscious') y la circularidad de los materiales ('Becoming Circular').

Un lema "muy sugerente"

La consellera de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha alabado el «muy sugerente» lema de 'Becoming' y ha recordado que las ciudades siguen siendo la mejor esperanza para garantizar una vida digna y colectiva a los seres humanos.

Además, ha apuntado que Catalunya se articula a través de una red «articulada y policéntrica» de ciudades y ha defendido la mejora y reforma de infraestructuras para reforzar la conexión con Europa y el mundo, como los puertos de Barcelona y Tarragona y el Aeropuerto de El Prat.

Barcelona, ciudad de arquitectos

Por su parte, la teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrado que Barcelona vuelva a convertirse en la ciudad de los arquitectos y ha defendido que la arquitectura, herramienta «indispensable» de la transformación urbana y social, no debe ser una disciplina aislada ni un lujo, sino la base de la vida en común.

En esa línea, ha explicado que desde el Ayuntamiento, junto con la UIA y la Diputación de Barcelona, han impulsado la convocatoria 'Reto mineral. Arquitecturas de minería urbana', que buscará dos proyectos que permitan reutilizar los residuos de las obras de la ciudad.

Poder transformador

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha abogado por un mayor impacto de la arquitectura en el día a día y ha subrayado su poder transformador, mientras la presidenta del Consejo Superior de Arquitectos de España (Cscae), Marta Vall-llosera, ha reivindicado incidencia directa en la cultura y la calidad de vida y ha defendido el congreso como plataforma «global» de pensamiento y transformación.

La vicepresidenta de la UIA, Teresa Táboas, ha reivindicado una visión «disruptiva» de la arquitectura y ha celebrado la oportunidad única de debatir y comparar visiones poliédricas que supone el Congreso.

La organización del Congreso Mundial de Arquitectura corre a cargo del Cscae y el Coac, con el impulso y apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.