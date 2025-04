Azcón: "Siempre voy a condenar los insultos, pero lo que ocurrió en el Parador de Teruel requiere explicaciones"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado este lunes los insultos vertidos en redes sociales contra la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, al tiempo que ha exigido al Ejecutivo central que explique qué ocurrió en el Parador de Teruel en 2020, en alusión a una supuesta fiesta del entonces ministro José Luis Ábalos. «Siempre voy a condenar los insultos, pero lo que hemos sido conocedores de lo que ocurrió en el Parador de Teruel requiere unas explicaciones pormenorizadas del Gobierno y de la portavoz».

«Yo he oído estos días poner en duda a la portavoz del Gobierno si lo que allí ocurrió es verdad o es mentira y es ella quien tiene que explicar si de verdad allí ocurrió lo que distintos medios de comunicación están contando, que un ministro del Gobierno de Pedro Sánchez y número 2 del PSOE llevó a prostitutas para hacer una fiesta en una suite del Parador de Teruel».

Los realmente insultante es que haya una utilización de las mujeres, como ese alto cargo del PSOE viene haciendo no solamente en Teruel, sino también colocando a esas señoritas en cargos públicos, pagadas con los impuestos de todos los españoles, y que nadie en el Gobierno de España esté dando explicaciones sobre los informes que la Guardia Civil está investigando y dando a conocer".

Ha insistido: «Los insultos se condenan siempre, pero el Gobierno de España y la portavoz del Gobierno también tienen que dar cuenta sobre lo que ocurrió desde el principio esa noche en el Parador de Teruel y no escudarse en otro tipo de argumentos para desviar la atención de lo realmente grave y preocupante que ocurrió en ese parador».

«Ella tendrá que confirmar si esos hechos son o no reales, si lo sabía o no lo sabía» porque «evidentemente, hubo una suite que parece ser que fue destrozada ¿lo sabía o no lo sabía?¿calló para ocultar lo que en ese momento hizo el ministro? Esas preguntas siguen sin contestar por la ministra y tiene la obligación de seguir contestando porque ella estaba allí y tuvo que enterarse de lo que esa noche ocurrió en el Parador de Teruel», ha finalizado el presidente aragonés.