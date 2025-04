María Pozuelo (Podem) se volverá a presentar como candidata a las primarias para liderar el partido

La exsecretaria de organización de Podem Catalunya María Pozuelo ha anunciado que se volverá a presentar como candidata a las primarias para liderar el partido, como ya hizo en las que se celebraron el 2 febrero de 2024, cuando quedó en segunda posición con un 44,89% de los apoyos.

Lo ha explicado en una entrevista de Europa Press, en la que ha dicho que vuelve a presentarse porque se considera una persona de partido: «Mantengo la misma ilusión y la misma responsabilidad por formar parte de un espacio como Podem Catalunya desde sus inicios, y sobre todo, para contribuir a poner en práctica políticas transformadoras que cambien la vida de la gente».

Pozuelo ha asegurado que quiere representar «a toda la militancia que quiera participar en un proyecto sólido y unitario, donde todas las voces y todas las experiencias adquiridas durante estos años» sean tenidas en cuenta, y se ha mostrado abierta a construir una candidatura unitaria, ya que considera que es una demanda de la militancia.

En las anteriores primarias, Pozuelo quedó en segunda posición frente a la que era entonces la coordinadora autonómica, Conchi Abellán, que repitió en el cargo pero dimitió al cabo de 9 meses, en noviembre de 2024, para «cuidarse y retomar fuerzas».

Tras la marcha de Abellán, una gestora formada por un equipo técnico de unas 8 personas del partido asumió la dirección durante estos meses, con el compromiso de convocar nuevas primarias una vez acabada la V Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, que culminará este sábado.

Candidatura unitaria

Pozuelo ha lamentado que en las anteriores primarias no lograsen un acuerdo para presentar una candidatura unitaria, y ha llamado a hacer una reflexión sobre las cuestiones que hicieron que no fuera posible, tras lo que ha añadido que merece la pena volver a intentarlo en esta ocasión.

Ha detallado que hace más de un mes envió una carta al equipo técnico de Podem en la que expresaba su voluntad de crear una candidatura única y que no se divida de nuevo al partido, tras lo que le respondieron en una reunión que «estaban de acuerdo en que es verdad que habría que intentar formar una candidatura unitaria, que no fragmentara más lo que es el espacio interno», aunque no descartaron que hubiera más candidaturas.

Pozuelo ha asegurado que «al día siguiente, ya en varios círculos y a través de los portavoces, ya se anunció que desde el equipo técnico se estaba conformando una candidatura», tras lo que ha lamentado que no le informasen de ello en la reunión y ha expresado su preocupación al respecto.

«Yo soy fan del Quijote y colecciono de hecho diferentes versiones y libros del Quijote, y el presentarse a unas elecciones primarias en este partido tiene un punto quijotesco, sobre todo cuando no vienes quizás de la dirección saliente o no tienes esa cierta tutela, por así decirlo», ha sostenido Pozuelo.

A su juicio, en los últimos años se cometieron errores «debido a circunstancias y a la coyuntura del momento a nivel interno y político», tras lo que ha apostado por aprender de los mismos y no descartar a nadie por haberse equivocado en el pasado.

"reorganizar los territorios"

Si logra ganar el proceso de primarias, Pozuelo considera que «lo primero que hay que hacer es ponerse a reorganizar los territorios desde los territorios, de una manera además abierta y transversal y muy honesta, y después ponerse a hacer política», y ha defendido que el partido se ponga a disposición de la sociedad civil y los movimientos sociales e interpele a la gente que lo está pasando mal.

Para ella, Podem Catalunya debe ejercer «cierta autonomía para tomar sus propias decisiones políticas, sobre todo las que le van a afectar de lleno después a la hora de estar en una institución como el Parlament o en una institución como son los ayuntamientos», y también es partidaria de que cada municipio decida cómo quiere presentarse a las próximas elecciones municipales, al ser preguntada por una posible reedición de las coaliciones electorales con los Comuns.

«No podemos volver a cometer el error de 2023», en alusión al pacto con Comuns por el que se presentaban conjuntamente en todos los municipios catalanes, y ha sostenido que también entre la dirección de Podemos estatal y la autonómica se debe dialogar y escucharse mutuamente a la hora de hacer acuerdos con otras fuerzas políticas.

También considera que en las últimas elecciones generales, desde Podemos fueron muy generosos al decidir presentarse con Sumar, «a pesar de los vetos y la sumisión que suponía», tras lo que ha reivindicado la labor que está haciendo su partido desde el grupo mixto en el Congreso, y ha señalado que desde Podem Catalunya estaban de acuerdo con la decisión de desvincularse de Sumar.

Además, ha sostenido que ella no tiene intención de presentarse como candidata a unas elecciones catalanas si resulta elegida coordinadora autonómica del partido: «Creo que lo honesto es que, si te presentas para un proyecto como es la dirección del Podem en Catalunya, te centras en ese proyecto».