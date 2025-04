Bernabé llega al juzgado a testificar por la dana "con ánimo de colaborar" para "contribuir a la paz de muchas personas"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha llegado a la Ciudad de la Justicia de València donde este lunes tiene que declarar, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la dana y ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que lo hace «con ánimo de colaborar» para «contribuir a la paz de muchísimas personas».

Bernabé se ha presentado en los juzgados cerca de las 9 horas donde hoy tiene que declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) que investiga la catastrófica dana del pasado 29 de octubre. Durante esta jornada también está citado, como testigo, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

La pasada semana fue el turno de los únicos dos investigados en este procedimiento, la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, quienes apuntaron a Bernabé como una de las personas responsables en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

A su llegada a los juzgados, Bernabé se ha parado a atender a la nube de periodistas que esperaban en la puerta y ha asegurado: «Hoy vengo con ganas y con el ánimo de colaborar con la justicia, que creo que es la mejor manera de contribuir a la paz de muchísimas personas que han sufrido tanto durante todos estos meses, especialmente los familiares de las víctimas mortales».

«Voy a intentar --ha agregado-- responder a todas y cada una de las preguntas que me hagan para colaborar, como no puede ser de otra manera, con la justicia, con su señoría y, por supuesto, con todas aquellas personas que me pregunten». «Con ganas de declarar», ha apostillado.