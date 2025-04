Capella (ERC) insta al Govern a "no ir a remolque de las decisiones del BOE" con los aranceles

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha instado al Govern a «no ir a remolque de las decisiones del BOE» con el diseño de las políticas para responder a los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una entrevista de Europa Press, ha reclamado al Govern que profundice en «inversiones previstas en sectores estratégicos que ya están perfectamente identificados» por parte del Ejecutivo anterior de ERC, como los fondos Arrel, y ha asegurado que en esta línea irán sus exigencias de cara a las negociaciones para aprobar un nuevo suplemento de crédito.

Ha señalado que la posibilidad de avanzar en nuevos acuerdos con el Govern tendrá que ver con el cumplimiento de acuerdos pendientes y en que el Govern tenga ambición nacional y social: «Y en la cuestión de Estados Unidos, la Generalitat deberá hacer cosas diferentes, deberá ser audaz. El Govern deberá ser audaz, deberá poner el acento el políticas que van más allá de lo que están dispuestos a hacer en el PSC».

La portavoz republicana ha pedido aprender de lo que ocurrió con el reparto de los fondos Next Generation, que «quisieron diseñarse desde una visión centralista, y han provocado algunas cuestiones que no son menores, que no todo el mundo pudiese acceder a los fondos y que algunos de estos fondos no permitiesen que autónomos, pequeña y mediana empresa, pudieran acceder».

Mirada centralista

Ha acusado a los socialistas de tener una mirada centralista y uniformizadora --textualmente--, que no permite tener en cuenta las potencialidades de Catalunya: «No se trata de frenar a los que vamos disparados, sino, en todo caso, permitir que continuemos yendo disparados o que mejoremos aún más económicamente», ha subrayado.

También ha lamentado que esta situación de los aranceles coja a Catalunya «sin un delegado al frente de una de las delegaciones más importantes, que es la de Norte América», para poder acompañar a las empresas catalanas con la situación de los aranceles.

Capella considera necesario «ampliar las delegaciones en el exterior y además cubrir la vacante» de Estados Unidos, después de que el Govern cesara al delegado en diciembre y aún no lo haya sustituido, algo que, según ella, debilita a Catalunya.

Acuerdo de investidura

La portavoz de los republicanos ha explicado que aún no se han reunido con el Govern para analizar el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura, pero que aún están «lejos algunos de estos grandes avances, como puede ser la financiación singular», aunque ha reconocido que ya ha habido pasos.

Ha asegurado que por ahora no están en condiciones de explicar «gran cosa» de las negociaciones sobre la financiación singular, y ha recordado que aún están dentro del plazo del primer semestre del año para trabajar en el diseño del nuevo modelo de financiación singular para que Catalunya pueda recaudar en 2026 el IRPF.

«Esperamos que podamos, en las próximas semanas, decir alguna cosa más. Pero se debe trabajar más intensamente», ha señalado Capella, que ha añadido que a veces los acuerdos llegan en el último momento, y ha puesto como ejemplo el pacto de esta semana entre Govern, ERC, Comuns y la CUP para regular el alquiler de temporada.

La también exconsellera de Territorio ha descartado poner calendarios porque considera que a veces no permiten avanzar, y ha instado al Ejecutivo de Salvador Illa a «hacer los deberes» en materia de financiación.