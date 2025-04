Blanca de la Torre: "Los museos no deben ser el currículum de su director"

La nueva directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Blanca de la Torre, se muestra convencida de que esta institución cultural es «de toda la sociedad» y subraya que «los museos no deben ser el currículum de su director». «Mi tarea es desplazar esa mirada y entender lo que necesita la sociedad».

Así lo ha aseverado la especialista, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha puesto el acento en que, en su proyecto, el «carácter transdisciplinar» es «esencial».

«Nunca he creído en las categorías cartesianas en torno al conocimiento. Y el arte, precisamente como espacio de configuración de esas narrativas, no puede tener fronteras del conocimiento cerradas ni de sus diferentes prácticas culturales», ha argumentado De la Torre, que ha agregado, en consonancia con esta filosofía, que en el IVAM van a tener cabida las más plurales manifestaciones, como la arquitectura, el diseño, el cómic, el cine y la música, además de las artes plásticas.

«Cualquier tipo de disciplina que atraviese las artes no hace sino enriquecer el discurso de lo que queremos contar y ampliar también la oferta para la ciudadanía», ha sostenido.

La historiadora del arte, que ha accedido a la dirección del museo en convocatoria pública tras ser seleccionada su propuesta por unanimidad por la comisión evaluadora, ha señalado que el IVAM tiene «muchísimos ingredientes para hacerlo atractivo a cualquiera».

«Para empezar, --ha especificado-- la colección. Creo que cualquier historiadora del arte sueña con poder trabajar con una colección como esta. El otro día cuando bajé a la cámara pensé 'si es que yo me podría quedar a vivir aquí'. Es el sueño de cualquiera, trabajar con esa colección es maravilloso y, además, tiene unos recursos humanos y un equipo increíbles».

En este punto ha vuelto a incidir en que el proyecto no lo va a desarrollar en solitario, sino que se va a llevar a la práctica «en equipo en todo momento».

"¿quién no quiere vivir en valència?"

Otra de los alicientes a la hora de optar al concurso fue la propia ciudad. «¿Quién no quiere vivir en València? Si es que lo tiene todo», ha afirmado.

Por otro lado, la directora ha enfatizado que establecer relaciones con el tejido cultural, de galerías y social está entre sus prioridades.

«Muy próximamente voy a comenzar una fase de escucha hacia el tejido de la comunidad y me reuniré con todas las asociaciones de profesionales. A algunas, de hecho, ya pertenezco», ha recordado la especialista, que resalta la conveniencia de «pensar en clave transdisciplinariedad» también en este aspecto y que haya un «diálogo permanente».

En cuanto a las vertientes educativa y de mediación, ha recalcado que «no deben ser meras extensiones de la voz curatorial, sino que operan como departamentos con voz propia, pero que a su vez, de nuevo, lo hacen de manera interconectada».

«Creo en el museo, con todos sus departamentos, trabajando de manera sistémica. Me encanta la metáfora del bosque Pando porque, además de ser el organismo más alucinante del planeta, la idea de que sea el organismo vivo más grande del mundo, cuyos árboles están todos conectados con una sola raíz, me parece una metáfora perfecta, no solamente para este museo, sino para el modo en el que deberíamos entendernos como sociedad», ha concluido.