Una protesta en València exige al Gobierno "el embargo de armas a Israel" y "fin de complicidad española en genocidio"

Una manifestación en València ha exigido al Gobierno central «el embargo de armas a Israel» y «el fin de las relaciones con este régimen colonial» en «una movilización histórica que no parará, no sólo hasta que se acabe el genocidio, sino hasta que se frene la complicidad, porque es clave la complicidad española, europea y estadounidense en el genocidio contra Palestina».

Así lo ha expresado el integrante de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) País Valencià Jorge Ramos, este sábado, en declaraciones a Europa Press, minutos previos al inicio de la marcha desde el Ayuntamiento de València, que ha comenzado sobre las 12.10 horas, y que ha finalizado en la plaza de la Mare de Déu.

«Nosotros seguiremos manifestándonos hasta que lleguen y se consigan estas medidas. Es una movilización histórica. Nunca había habido tantas ciudades, tantas localidades, durante tantos meses seguidos manifestándose por una causa de solidaridad internacional», ha subrayado.

La protesta, impulsada por la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), es la 13ª que se celebra en la capital del Túria desde el 2023. A su vez, si se suman las concentraciones, son 23 movilizaciones que han tenido lugar València.

Una gran pancarta con el lema 'Fin al genocidio. Boicot Israel' ha encabezado la marcha, mientras que los manifestantes que han secundado esta convocatoria han portado carteles con mensajes como 'No dejéis que el mundo mire a otro lado. 208 periodistas asesinados por Israel', 'Per què li diuen 'conflicte' quan és un genocidi', 'Israel genocida, Europa patrocina', 'Expulsión en curso, Nakba', 'Hey, Mr. Trump, Gaza is not for sale' o 'Eurovisión lavando genocidio en Palestina, boicot Israel'.

La marcha ha estado repleta, de principio a fin, de banderas palestinas y de participantes con 'kufiyas' --pañuelo tradicional de palestino que es considerado un símbolo de lucha-- y manos manchadas de pintura roja, con la que se buscaba simbolizar la sangre de las víctimas palestinas. Asimismo, se han coreado lemas como «Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá», «El pueblo, unido, jamás será vencido», «Netanyahu a tribunal, sionista criminal» o «Gaza aguanta, València se levanta».

«El genocidio continúa, el peor genocidio que hemos visto en el siglo XXI, el mejor documentado audiovisualmente por sus víctimas y sus genocidas, el único retransmitido en directo durante ya más de un año y medio a miles de millones de dispositivos móviles. Y seguimos pidiendo el boicot a Israel», ha incidido Ramos.

"un genocidio impune"

En esta línea, el integrante de BDS PV ha señalado que «hay un problema muy grave» en relación al hecho de que «ahora mismo un genocidio es totalmente impune y los adalides de la democracia y los derechos humanos son cómplices».

«Lo que puede pasar en un futuro es que haya un genocidio en cualquier lugar del mundo de manera totalmente impune. Por lo tanto, también es una cuestión de nosotros. Lo que pasa en Palestina nos puede pasar a nosotros y es un deber humano manifestarse contra Israel. Pero el genocidio, hoy más que nunca, en Palestina es la causa de la humanidad», ha sentenciado.

Sobre la reciente noticia de que un juez estadounidense haya autorizado deportar este viernes al activista palestino Mahmud Jalil, que lideró las protestas propalestinas en la Universidad de Columbia y cuyo arresto ha sido criticado por diversas organizaciones humanitarias, Ramos ha indicado que los motivos de este suceso radican en «una ola neofascista y de ultraderecha mundial, obviamente con Donald Trump».

«No obstante, las personas que nos dedicamos a luchar por un mundo mejor estamos acostumbrados a que los grandes poderes capitalistas, colonialistas y patriarcales nos persigan. Pero la solidaridad no tiene límites, la solidaridad no se basa ni en dinero ni en poder, la solidaridad es la versión política del amor», ha reivindicado.

"se ha roto el alto el fuego"

Por su parte, la participante en la protesta Malak Samim ha denunciado que «el 18 de marzo Israel rompió el alto al fuego». «Estamos aquí para gritar que se ha roto el alto al fuego, porque no han respetado nada de lo que se acordó», ha censurado.

Asimismo, la manifestante Paula ha subrayado que acudir a la marcha «es lo correcto» y también ha criticado que «Europa está diciendo muchas cosas pero no está actuando lo suficiente».

«Creo que el pueblo palestino lo está pasando terriblemente mal por cosas por las que no tienen culpa alguna. Y pienso que Israel se está pasando. Hay gente inocente que está muriendo y tenemos que hacer algo», ha expresado.

'stop vaixells de la mort'

Durante la lectura del manifiesto, desde BDS PV han denunciado, en el marco de la campaña 'Stop vaixells de la mort', que un nuevo envío militar para Israel cruzará el estrecho de Gibraltar «con la complicidad de los puertos de Barcelona, València y Algeciras». En concreto, se trata de los buques Maersk Detroit y Nexoe Maersk, que cargan piezas de aviones F33, implicados en los bombardeos de la Franja de Gaza.

«Los dos buques están directamente implicados en la cadena logística de suministro militar que alimenta el genocidio en Palestina. Permitir el uso de nuestros puertos supone una complicidad directa con este genocidio», han censurado.

Por ello, el colectivo ha exigido al Gobierno «que impida el tránsito de armas a Israel e imponga un embargo de armas» y ha reclamado a los sindicatos y trabajadores portuarios «que no colaboren con embarcaciones involucradas en el genocidio».

Asimismo, ha hecho una llamada a la sociedad para «que se organice en la denuncia del papel cómplice de los puertos». «Si los puertos son espacios para conectar pueblos y sostener la vida, no han de ser cómplices del genocidio», ha concluido.