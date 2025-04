Dívar (PP) critica el "autobombo" de los ministros Puente y Alegría y reprocha a ésta "sus muchas fotos y poco trabajo"

La vicesecretaria general del PP Aragón, Rocío Dívar, ha criticado el «acto de autobombo» llevado a cabo este viernes por los ministros de Transportes, Óscar Puente, y de Educación, Pilar Alegría, en la inauguración del tramo de la A-21 entre Sigüés y Tiermas, una obra concluida «nada menos que con cuatro años de retraso y que resulta incomprensible venderla como un logro».

Más si cabe, ha apuntado Dívar, cuando la vecina Navarra completó un tramo de 46 kilómetros de esa misma autovía en el año 2012, hace ya 13 años.

«Lo que han montado no es un acto de inauguración, sino el acto de la vergüenza. El PSOE debería pedir disculpas y no hacerse fotos porque las infraestructuras en Aragón están por completo abandonadas», ha lamentado la popular, que ha repasado actuaciones pendientes desde hace años tanto en la propia A-21, como en las autovías A-22, A-23 y A-25, ésta entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar, además de en la A-68 y concretamente en la A-40, entre Cuenca y Teruel, para la que los populares reclaman «una autovía en condiciones» y no un simple carril adicional.

«Aragón no merece apaños, merece inversiones serias e inversiones comprometidas y el PSOE de Pedro Sánchez y de Pilar Alegría lo que han demostrado es que ni tienen compromiso ni les interesan las infraestructuras en Aragón. Será porque creen que no nos necesitan», ha reprochado la vicesecretaria de los populares en la Comunidad.

Dívar también ha aludido a infraestructuras hidráulicas pendientes, como los embalses de Yesa, que ha recordado «acumula 24 años de retrasos», los de de Mularroya y de Almudévar. «La pregunta es hasta cuándo vamos a tener que esperar para que estas obras se reanuden, sigan su curso y se completen lo antes posible», ha planteado.

La dirigente del PP autonómico ha centrado su crítica en la figura de la ministra aragonesa Pilar Alegría por utilizar su puesto de portavoz de Pedro Sánchez «como plataforma particular»: «Muchos actos, muchas visitas, muchas fotos, pero ninguno de su propia competencia, siempre acompañando a otras personas. Su agenda institucional como ministra de Educación está absolutamente vacía. Pilar Alegría, muchas fotos, pero poco trabajo», ha sintetizado.

Para Dívar, «la señora Alegría no puede ser candidata a tiempo completo y ministra de Educación a tiempo parcial. Y los españoles no tenemos por qué pagarle su propia campaña política». Por ello, le ha pedido que si no considera estar en condiciones de ejercer todos sus cargos al mismo tiempo, «lo que tiene que hacer es dimitir como portavoz de Pedro Sánchez y como ministra de Educación».

El papel de alegría en el escándalo de ábalos en teruel

La vicesecretaria general del PP Aragón, Rocío Dívar, también ha pedido explicaciones a Pilar Alegría por lo ocurrido en 2020 con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel.

Una cuestión por la que la que el PP ha presentado varias preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno las responda por escrito, ante las informaciones «sobre las actividades del señor Ábalos en Teruel, que acudió a un evento público acompañado con un número de mujeres prostituidas y que, además, dejó una habitación destrozada en el Parador tras alojarse allí», según expuso este jueves la secretaria general del PP en Aragón y diputada Ana Alós.

Evidentemente nosotros no tenemos ningún interés en saber dónde duerme la señora Alegría, pero sí queremos saber cómo ejerció sus funciones como delegada del Gobierno, como responsable de la organización de esos viajes y del traslado, además de los miembros del Gobierno en Aragón", ha apuntado Dívar.

La vicesecretaria general del PP aragonés ha reclamado a la ministra y portavoz que asuma responsabilidades y ha dejado sobre el atril cuestiones como qué ocurrió al día siguiente de los hechos, si la propia Alegría organizó el traslado de Ábalos a Zaragoza y cómo gestionó la situación. «Evidentemente, ocultándola y tapándola. »Todo un Gobierno y todo un partido sin resortes morales ni organizativos y que actúa sencillamente para encubrir a la camarilla de Pedro Sánchez, a la de entonces y a la de ahora", ha concluido.