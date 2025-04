Montero afea el "discurso ambiguo" del PP ante las medidas del Gobierno por los aranceles sin aclarar si las apoyará

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este viernes el «discurso totalmente ambiguo» que, en su opinión, está manteniendo el PP en relación al paquete de medidas anunciado por el Ejecutivo central para minimizar el impacto de los aranceles de Estados Unidos en las empresas, y ha lamentado que los 'populares' no aclaran si las van a apoyar o no.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz en Sevilla, la también secretaria general del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la reunión que este pasado jueves mantuvo en Madrid el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, con las comunidades autónomas para abordar con ellas el impacto y las medidas ante los aranceles impuestos por la nueva administración estadounidense.

Montero ha resaltado que, «desde que anunció el paquete de medidas para combatir los aranceles» de la administración de Donald Trump, el Gobierno de España se ha reunido «con todos aquellos» que cree que «tienen un papel que jugar a la hora de ser capaces de combatir y de proteger a nuestro tejido productivo de las amenazas que pueda suponer un cierre o un encarecimiento de mercado».

Dicho esto, y después de que la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, haya valorado de forma positiva dicha cita con el ministro Cuerpo, la vicepresidenta ha advertido de que no le sirve «que desde un territorio alguien muestre cordialidad en torno a una reunión mientras que su partido no define su posición de si va o no a votar a favor de las medidas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa».

«Esa es la estrategia cortoplacista, tramposa que utiliza el Gobierno andaluz» del PP-A, según ha abundado la líder socialista, que en esa línea ha indicado que si la Junta «cree que hay que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Economía, a quien tiene que llamar» es al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y «decirle que es imprescindible para Andalucía que el PP se ponga del lado del Gobierno ante la crisis que estamos atravesando».

«Esto es lo que tiene que hacer alguien que de verdad esté preocupado por los intereses de Andalucía», ha aseverado María Jesús Montero, que ha afeado al PP que mantenga «un discurso totalmente ambiguo» con el que los 'populares' «no se atreven a decir que no, pero tampoco dicen que sí».

El pp "nunca está cuando la patria los necesita"

En ese punto, se ha preguntado si «de verdad» en este asunto «tampoco va a estar el PP a la altura de lo que se espera de un partido de Estado cuando la patria los necesita», y ha lamentado que los 'populares' «nunca están cuando la patria los necesita».

«Ni estuvieron en la pandemia, ni estuvieron en la crisis de Ucrania, ni ahora parece que quieran estar; y si están, están de mala gana en la parte de las ayudas arancelarias», ha abundado la vicepresidenta, que ha apostillado que si cree que hay «una posibilidad» de que el PP apoye «al Gobierno en esto no es por la convicción del Partido Popular», sino «porque desde Europa su familia política está trasladando que tiene que haber unidad de acción».

De igual modo, a preguntas de los periodistas sobre la valoración que la consejera andaluza de Economía, Carolina España, hacía del talante del ministro Cuerpo contraponiéndolo con el comportamiento de otros miembros del Gobierno como la propia Montero, la dirigente socialista se ha reivindicado como «vicepresidenta primera del Gobierno» para argumentar que «es evidente que la política económica del Gobierno está participada por todos los ministros del área económica, pero con una influencia, evidentemente, de la Vicepresidencia del Gobierno, que a la vez es ministra de Hacienda».

Montero ha recordado al respecto que le «critican» en el Congreso de los Diputados porque tiene «muchas responsabilidades» a su cargo, «desde un tufo, por otra parte, bastante machista», según ha apostillado, y ha denunciado que desde el PP «están todo el día criticando y confrontando» mientras que, a la vez, «no hacen nada» para, por ejemplo, poner en marcha un «paquete de medidas» desde la Junta de Andalucía ante la «crisis arancelaria».

Decreto sobre el reparto de menores migrantes

Por otro lado, la vicepresidenta primera también se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas, sobre el voto en contra del PP en el Congreso de los Diputados a la convalidación del real decreto-ley para repartir a los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, contra el que el Gobierno andaluz del PP-A, además, ha anunciado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.

Al respecto, Montero ha lamentado que una comunidad como Andalucía, que «pudiera estar en la misma situación que está Canarias, por su frontera, por su situación geográfica, no se haga eco de que, cuando una comunidad autónoma está en esta situación, el resto del país tiene que salir a ayudarla».

«Esto es lo que hemos hecho con Canarias» por parte del Gobierno de España, según ha reivindicado la vicepresidenta, que en ese punto ha remarcado que el PSOE no gobierna en las islas, donde gobiernan juntos Coalición Canaria y el PP, pese a lo cual desde el Ejecutivo central «estamos sacándole las castañas del fuego al Gobierno canario» para «dar una respuesta a este problema», ha remarcado.

En esa línea, ha criticado que, en la votación en el Congreso para la convalidación de dicho decreto, tuvieran que acudir «al rescate» partidos políticos que «ni siquiera tienen implantación en Canarias» y que son «nacionalistas», mientras que «el PP vota en contra».

Además, Montero ha apuntado que no le sirve «que el PP de Canarias diga que está de acuerdo» con dicho decreto, y se ha preguntado si «Andalucía de verdad va a volver la espalda a más de 4.000 niños que están viviendo en condiciones no adecuadas en la comunidad canaria».

«Es increíble que Andalucía no haya dado la batalla para que esto que le puede pasar mañana se resuelva de forma ya clara a través de una ley», ha comentado también María Jesús Montero, que en todo caso ha querido dejar claro que «el Gobierno va a hacer cumplir la ley».