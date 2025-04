Blanca de la Torre (IVAM): "Hay que tener una política de adquisiciones seria, es construcción de patrimonio público"

La nueva directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Blanca de la Torre, desembarca en el museo con la firme convicción de convertir su colección --«la segunda más importante del Estado», afirma-- en gran protagonista. Para ello, aboga por desarrollar «una política de adquisiciones seria», ya que se trata de «construcción de patrimonio público».

Así lo ha aseverado, en una entrevista concedida a Europa Press, la máxima responsable del centro, que subraya la necesidad de mantener la enorme calidad de los fondos del IVAM. «Para mantener eso hay que tener una política de adquisiciones seria. Se trata de construcción de patrimonio público, no olvidemos que esa colección es de todas y de todos y es necesario, no solo preservar ese acervo, sino incrementarlo cada año».

«Por un lado, --ha proseguido-- para rellenar vacíos en esos discursos, que son esenciales. Todas las colecciones tienen sus vacíos y es nuestra responsabilidad ir cubriendo. Estoy identificando ya en este momento algunos de ellos. Y, por otro lado, para continuar con los discursos del presente».

En este sentido, ha argumentado que «los museos tienen que trabajar en tiempo real y pensando en clave de futuros y para eso es esencial pensar cuál es el acervo que necesitamos, que hable de lo que está sucediendo en tiempo real y anticiparnos a qué va a suceder en el futuro más próximo».

Como ya avanzó en su presentación ante la prensa, la colección propia va a articular el discurso del museo valenciano. «Lo que me interesa básicamente es que se genere un sentido de pertenencia a través de iconos referenciales y que los visitantes identifiquen esas piezas. La gente se emociona con lo que reconoce. Yo cada vez voy al MoMA tengo que entrar a ver 'Blanco sobre blanco', para mí es esencial y luego ya voy a ver las temporales. Creo que es imprescindible generar esos dispositivos emocionales e interpelar desde ahí y es lo que voy a trabajar con el equipo de conservadores», ha expuesto.

En este sentido, ha adelantado que se identificarán piezas que, a su vez, «sirvan para establecer una lectura historiográfica, de carácter más clásico, con algunos puntos y algunos ejes, como por ejemplo las vanguardias europeas». «Tenemos una de las mejores colecciones de vanguardias europeas y eso hay que remarcarlo. Ese esqueleto más clásico servirá para generar un dispositivo multirrecorrido, que será la parte más innovadora».

Estos «dispositivos multirrecorrido», ha abundado, permitirán explorar «lecturas alternativas» de la colección permanente, que ocupará dos salas del museo --en concreto las galerías 4 y 5--, y que abordarán diversas perspectivas, desde los 'new media' hasta el medio ambiente, pasando por aproximaciones en clave de feminismo o de desarrollo del paisaje. «Son múltiples ejes que se me ocurren que esos ya irán sucediendo a lo largo del tiempo», ha apostillado.

En esta estructura entra en juego el plan de digitalización que «atravesará todo el museo» y que para la especialista es «esencial, tanto a nivel interno como a nivel externo». «Hay que traer el museo al 2025 desde la estructura y atraer nuevas audiencias y públicos más jóvenes que, tal vez, son algunos de los que más he echo en falta en este momento».

Preguntada por el papel que desempeñarán algunos nombres fundamentales en la configuración del IVAM, como Ignacio Pinazo y Julio González, ha manifestado que «en los dos casos, obviamente, van a ser ejes centrales y el apartado del plan de digitalización también los va a atravesar».

«Creo que no podemos condenar a dos figuras, a dos referentes, como son Pinazo y Julio González, a un cementerio de elefantes. Y sobre todo porque además se trata de dos figuras que han sido grandes pioneros de algunos de los grandes temas del presente», ha enfatizado la directora, que ha comentado que a estos nombres se sumarán también los de otros creadores como Josep Renau.

Por otro lado, Blanca de la Torre subraya la combinación de una doble mirada, la internacional --con una apuesta por alianzas «transescalares» con instituciones y especialistas-- y la vertebración del territorio valenciano. Aquí ha remarcado que la subsede de Alcoi (Alicante) es «esencial» y en cuanto se resuelva su problema de climatización se va a reactivar. «Insisto en que lo local y lo global operan como vasos comunicantes: para darle un impulso a lo local y al tejido de la propia comunidad, es necesario también internacionalizar, y siempre de manera bidireccional», ha enfatizado.

Respecto al propio edificio del IVAM en València, una vez descartada otra sede en la capital, ha comentado que le parece que presenta «una arquitectura demasiado dura» y ha revelado su intención de convertirlo en «un espacio más habitable». «Me gustaría que el museo fuera más habitable», lo que «implica transformaciones que se tienen que pensar desde lo físico y desde lo simbólico», ha revelado.

También se ha referido al jardín trasero del IVAM, que no ha cuajado como patio de esculturas. Sobre esta cuestión ha asegurado ser consciente de la «complejidad» y ha emplazado a hacer un análisis «de todo lo que se ha puesto sobre la mesa en los últimos 20 años»: «No puedo llegar a aquí y encontrar, de pronto, la panacea; creo que primero hay que escuchar y después se plantearán líneas de acción», ha apuntado.

"no he sentido ningún tipo de presión"

Por último, e interrogada por el ambiente político y decisiones como los cambios en la configuración del Consejo Rector del IVAM, que van a reducir los integrantes de miembros externos a la Generalitat, Blanca de la Torre ha declarado: «Yo hasta la fecha no he sentido ningún tipo de presión».

«Se ha depositado una confianza en mí y, en este momento, la confianza es mutua. A mí me han asegurado que no va a haber ningún tipo de injerencia y que me van a permitir desarrollar mi proyecto de dirección. Por eso se me ha seleccionado a través de una convocatoria pública y se me ha prometido respeto absoluto y yo tengo confianza en ese respeto», ha zanjado.