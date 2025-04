Mikel Ayestaran presenta en Bilbao 'Historias de Gaza', un recorrido por la Franja con una sensación de "testamento"

El periodista Mikel Ayestaran presenta este viernes en Bidebarrieta Kulturgunea su nuevo libro 'Historias de Gaza: La vida entre guerras', de la editorial Península, que recorre la historia de la Franja y su experiencia personal y profesional relacionada con esta. Un libro que él mismo admite que transmite la sensación de «testamento de Gaza; de decir, mira, vais a borrar Gaza del mapa, pero Gaza vive, Gaza existe y existe allí desde hace 3.000 años, y con eso no vais a poder».

En una entrevista a Europa Press, tras haber presentado la obra también en Vitoria y San Sebastián, Ayestaran ha señalado que «este libro va más allá de la guerra que estalla después del 7 de octubre», el ataque de Hamás en territorio israelí por el cual se inició el conflicto actual en la Franja de Gaza.

«Es un recorrido, por un lado, histórico, con datos históricos de Gaza, pero por otro lado, es la gran crónica de todas las crónicas que he venido escribiendo en los últimos 20 años, los cuales he viajado a la franja», ha explicado.

Durante el último año y medio, el tiempo que lleva activa la ofensiva israelí en Gaza, el reportero freelance ha tenido que cubrir los hechos desde la distancia, igual que el resto de reporteros internacionales, algo «que no tiene precedentes» en su carrera. Según ha subrayado, para cubrir un conflicto «hay que elegir uno de los bandos», pero en este caso solo ha podido estar «en uno de los lados, que es en el lado israelí» ya que no se «permite el acceso al otro lado».

Kayed, "los ojos y los cinco sentidos" en gaza

«El bloqueo es total, por tierra, mar y aire, yo no había vivido una situación similar», ha lamentado, algo que le ha conducido a vivirlo con una «mezcla de impotencia y de frustración». En este sentido, Ayestaran dedica su libro a Kayed, su fíxer en la Franja y sus «ojos allí», tal y como él lo describe; la persona que le ha transmitido «el pulso diario de la situación» desde el territorio.

Siempre lo ha sido, ha destacado, pero esta vez ha sido sus «ojos y los cinco sentidos». «Si Israel no nos deja entrar es porque no quiere que seamos testigos de lo que está pasando ahí; entonces eliminas un componente que es fundamental a la hora de trabajar, el componente de los sentimientos, del corazón, de estar dentro del propio conflicto. Cuando no lo ves, no lo tocas, no lo hueles, es muy diferente el trabajo», ha relatado.

El plato vacío

Este pulso del que habla el autor, a su vez, lo ha querido transmitir él a través de la serie de Instagram 'Menú de Gaza', en el que ha estado compartiendo el plato de comida que Kayed y su familia tenían a diario. «Amal, la esposa de Kayed, ha hecho auténticos milagros, para recibir el plato muchos días y era un auténtico milagro. A veces era una simple lata de atún que abrían y emplataban con toda la dignidad del mundo», ha recordado, pero sabía que «que llegara un plato en blanco era cuestión de tiempo y finalmente llegó».

«Ahí no tienes nada que añadir y ese día pues tampoco hubo texto, porque las palabras sobran», ha explicado, para añadir que «a todo el mundo, los que seguían la serie y los que no seguían, ese día se les encogió el corazón».

Este seguimiento en redes ha sido reconocido con el premio Ortega y Gasset de Periodismo este año y es una serie que nació «para morir lo antes posible, con ganas de hacer periodismo de denuncia por el uso del hambre que está haciendo Israel como arma de guerra», según la ha descrito él mismo.

"testamento de gaza"

Mikel Ayestaran lamenta no haber podido publicar un libro sobre Gaza con el mismo sentimiento con el que escribió el anterior, 'Jerusalén, santa y cautiva', «una gran frustración de no haberlo hecho en su día, haber viajado desde norte a sur, barrio a barrio, recogiendo a sus personajes, sus restaurantes, sus cafetines...».

«No lo hice y ya no va a poder ser posible ese libro, porque gran parte de esa Gaza que conocíamos antes del 7 de octubre ya no existe», ha agregado.

En sus palabras, la sensación de este libro «hasta yo diría que es de testamento de Gaza; de decir, mira, vais a borrar Gaza del mapa, pero Gaza vive, Gaza existe y existe allí desde hace 3.000 años y con eso no vais a poder».

Bajo su punto de vista, tal y como además describe también en su nuevo libro, «las historias de Gaza no tienen fin, pero en esta ocasión sí que, si nos atenemos a los hechos sobre el terreno, a lo que estamos viendo desde hace año y medio, todo apunta a que, precisamente, se va a llevar adelante el plan de Donald Trump, que el ultrasionismo religioso judío sigue al pie de la letra».

Sus historias «no terminarán», ha insistido, «pero vete a saber dónde se los llevarán». «Desde el 7 de octubre todo, cualquier cosa que pase, me lo creo. Todo es posible. No hay absolutamente ninguna línea roja en Gaza», ha advertido.

Alto al fuego, que no paz

Confía en que, en algún momento, llegará el alto al fuego definitivo en el territorio, igual que llega «en todos los conflictos», pero «una cosa muy diferente es que llegue la paz. Eso sí que lo veo imposible mientras que esté permanente la ocupación». Según pronostica, además, «la ocupación no solamente no va a terminar, sino que está en plena expansión, y lo veremos en Cisjordania, que será el próximo capítulo que vamos a vamos a tener que escribir».

Ha celebrado que «a las calles de Europa» no se les olvide este conflicto y ha halagado el «movimiento solidario que es súper importante y súper sano como sociedad, que se proteste por cosas como la que está pasando allí».

Sin embargo, a quienes se les olvida, bajo su prisma, «es a nuestros dirigentes, que no hay ningún tipo de voluntad política para tomar acciones concretas que acaben con lo que está ocurriendo». «El problema es que hay una diferencia enorme entre las calles y la gente que toma las decisiones», ha diagnosticado.

Ha concluido con el deseo de poder terminar la serie 'Menú de Gaza' lo «antes posible». «Como le dije a Kayed el primer día», ha relatado, «ojalá se acabe lo antes posible, porque al menos, será señal de que ellos siguen vivos y que las armas han callado».