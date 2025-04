Mazón, sobre la declaración de Pradas y Argüeso: Los procesos judiciales "se respetan siempre y hoy no es una excepción"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en el «total respeto» que la administración autonómica que dirige muestra «siempre» al proceso del juzgado de instrucción número tres de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre y donde este viernes declaran la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso en calidad de investigados. Los procesos judiciales «se respetan siempre y hoy no es una excepción», ha argumentado.

En estos términos se ha manifestado el jefe del Consell tanto a su entrada como a la salida del Centro Doctor Esquerdo de Sant Joan d'Alacant (Alicante), donde ha asistido a la firma del convenio marco de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la Diputación provincial para la atención sanitaria integral en materia de salud mental y de pacientes crónicos y de larga estancia.

Tras finalizar el acto, cuando ya ha trascendido que Pradas ha declarado ante la jueza que no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias, el 'president', a preguntas de los medios, ha reiterado que los procesos judiciales «se respetan siempre y hoy no es una excepción» y que «es lo que corresponde hacer».

Mazón, que tampoco ha contestado a los periodistas a la pregunta de por qué nombró consellera a Pradas, se ha limitado a decir tanto a su llegada como a su marcha del centro que «hoy es un día muy bonito» y «muy importante» para la salud mental, «que estaba olvidada en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Alicante». «Hemos firmado un convenio histórico y seguimos trabajando en todos los sentidos», ha enfatizado.