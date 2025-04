Aprobada Estrategia de Residuos hasta 2030 con 3.063 millones y con incineración hasta alcanzar el 10% a vertedero

La Junta de Gobierno ha aprobado definitivamente la Estrategia de Residuos de Madrid, que se extenderá hasta 2030 con un presupuesto estimado de 3.063 millones de euros y manteniendo la incineración «no sólo porque sea un mejor recurso que el vertedero sino porque Madrid no se puede permitir el cierre de la incineradora» de Valdemingómez hasta alcanzar el 10% de residuos que van a vertedero en 2035, como marca Europa, un porcentaje que en este momento «no es viable a corto plazo».

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha instado en la rueda de prensa a hacer «mucha pedagogía» porque «la incineración es mejor alternativa que el vertedero, algo que dicen no sólo los técnicos sino el propio sentido común, también Europa», aunque «la izquierda en España ha manipulado poniendo la incineración como el peor recurso en cuanto a la gestión de los residuos».

En este punto, el delegado ha indicado que son 11 las incineradoras en España, muy lejos de las 131 en Francia, las 129 en Reino Unido o las 108 en Alemania. «En España se incinera el 21% de los residuos. En esos países nórdicos que gustan tanto a la izquierda porque dicen que son muy verdes, como Finlandia, se incinera el 57% de sus residuos. En Suecia el 53. Sin embargo, llevan menos residuos a vertederos», ha esgrimido.

«Aquí la izquierda, en contraposición a los criterios técnicos y también a lo que dice la izquierda y los movimientos verdes en Europa, prefieren que vaya al vertedero, que desde el punto de vista ambiental tiene un mayor impacto», ha cargado.

«No renunciamos a la incineración no sólo porque sea un mejor recurso que el vertedero sino porque Madrid no se puede permitir el cierre de la incineradora. Y no se lo puede permitir porque tenemos unos objetivos que cumplir, que Europa establece para el año 2035 un máximo de vertido en el 10%», ha contestado Carabante desde el Palacio de Cibeles.

Sólo cuando se pueda alcanzar ese 10% se estará en condiciones de cerrar la incineradora de Valdemingómez, ha afirmado, para cargar contra Más Madrid, apoyados por el PSOE, cuando en el Gobierno afirmaban que iban a cerrar la incineradora con carácter inmediato aunque «la mantuvieron abierta durante cuatro años e hicieron el récord de incineración». Ese 10% a alcanzar, ha continuado, no lo ve viable en el corto plazo.

Un 10% de residuos a vertedero

Carabante ha detallado en rueda de prensa que se presentaron 262 alegaciones, estimadas el 57% de ellas, para poner el acento en esa consecución del cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea, que sitúa que en 2035 el porcentaje de residuos que vayan a vertedero tiene que ser como máximo del 10%. Madrid está en la actualidad en el 33%.

«El Ayuntamiento de Madrid tiene que seguir mejorando la recogida, reutilizando y reciclando, para que vaya el menor número posible de esos residuos al vertido y cumplir ese objetivo de la Unión Europea», ha destacado Carabante. El objetivo europeo fija en un 55% la reutilización de los residuos. En ese parámetro Madrid está más cerca al alcanzar el 52%. Economía circular y concienciación son otras de las columnas vertebrales de la estrategia.

