Gobierno de Ayuso dice que españoles han "pagado polvos a un ministro" y acusa a López de encubrir "juergas" de Ábalos

El portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha afirmado que los españoles han «pagado polvos a un ministro» y ha acusado al secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, de encubrir cuando dirigía Paradores las «juegas con prostitutas en plena pandemia» del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Así ha replicado el consejero a la pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Mar Espinar, en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea de Madrid este jueves.

«Forma parte de un partido que sostiene un gobierno corrupto en lo político y corrupto en lo económico, el partido de los EREs de Andalucía, el partido de las señoritas de Ábalos y de las 'titas' del 'Tito Berni'; el de la casita de novios, por no decir picadero de Ábalos, pagada por todos los españoles; el de las mordidas de Koldo y de Aldama a cuenta de las mascarillas; el del hermano 'colocao' o el de la conseguidora Begoña Gómez. Oiga, señora Espinar, que hasta le hemos pagado los polvos a un ministro con dinero de todos los españoles», ha enumerado García Martín tras asegurar que los socialistas sostienen al «Gobierno más corrupto de la historia de la democracia».

Ha instado a Espinar a que pregunte a «Óscar Paradores» por las «juergas con prostitutas en plena pandemia del señor Ábalos y del señor Koldo» y por quién «pagó las facturas», "también de los desperfectos que ocasionaron en la 'suite'.

Frente al Ejecutivo central ha situado al regional, un «Gobierno honrado» encabezado por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que es la que a «más control se somete de toda España». Ha defendido que solo se ha ausentado a tres plenos, siendo el último este jueves por su viaje a Ecuador.

Ha aprovechado para reprochar también el viaje del presidente de España, Pedro Sánchez, a China y el sudeste asiático, donde ha «honrado a un dictador comunista», en referencia a la ofrenda floral al vitenamita Ho Chi Minh.

«(A Ayuso) No la verá a viajar en Falcon, no la verá a viajar 40 veces a República Dominicana, no la verá con narcodictaduras en el aeropuerto de Barajas con maletas que no sabemos, o sí, lo que llevaban, no viajará nunca en el maletero de un coche como el fiel escudero y el socio más fiel del presidente del Gobierno, el señor Puigdemont», ha rematado García Martín.

La portavoz del PSOE, por su parte ha reprochado la ausencia de Ayuso, que ha vinculado con la declaración de su novio, Alberto González Amador, por un presunto delito de corrupción en los negocios. Por esta citación, aduce Espinar, se ha ido «de vacaciones pagadas por los madrileños» a Ecuador.

Ha contrastado este viaje de la mandataria autonómica con el del Sánchez, que está en China por «asuntos de extraordinaria gravedad», en un viaje de «política coordinada con la Unión Europea» para buscar acuerdos para hacer frente a la política arancelaria de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.

«No es casualidad que la señora Ayuso se vaya de vacaciones cada vez que su pareja comparezca», ha planteado Espinar, quien ha tachado de «depredador comisionista» y de «sinvergüenza» al novio de la presidenta.