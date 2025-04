Irene Montero pide una izquierda fuerte: "Las alianzas políticas van a caer por su propio peso"

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reclamado que haya una izquierda fuerte, y ha asegurado que si se construye esta fortaleza «las alianzas políticas van a caer por su propio peso», al ser preguntada por una posible coalición con Sumar.

«En España y Catalunya necesitamos una izquierda fuerte, de poder y de Gobierno, para hacer las cosas que el bipartidismo, el PSOE y el PP, no quieren hacer», ha afirmado este miércoles en declaraciones junto con la secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, antes de participar en un acto en Barcelona.

Montero ha apostado por hacer crecer las fuerzas de paz y el avance de derechos, ya que considera que defender «una escalada bélica es ponerle una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha», y ha añadido que el papel de Catalunya va a ser muy importante en este sentido.

«Las tareas políticas, si somos capaces de hacerlas, si nos fijamos una hoja de ruta clara ahora y con tiempo para desarrollarla, las alianzas electorales van a caer por su propio peso», ha insistido la exministra.

Durante el acto, Montero ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha decidido sumar sus esfuerzos a las tareas de rearme», y ha añadido que esto no tiene que ver con la autonomía estratégica de la UE, ni con la seguridad, sino con las necesidades militares, económicas y políticas de una potencia imperial, ha dicho textulamente en alusión a Estados Unidos.

Ione belarra

Por su parte, Belarra ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «oponerse» al mandato que le dieron las urnas en las últimas elecciones generales de continuar con la tarea del anterior Gobierno de coalición.

«La realidad es que hoy tenemos un Gobierno en España que no sólo no transforma, que no sólo no gobierna, sino que además está haciendo las mismas políticas públicas que podría hacer un Gobierno del PP», ha subrayado.

Para Belarra, el Gobierno ha «entregado el Consejo General del Poder Judicial a la derecha más reaccionaria», tras lo que ha agregado que la respuesta a eso ha sido una guerra sucia judicial, como consecuencia de negarse a democratizar los poderes del Estado, en sus palabras.

Ha criticado que se vayan a destinar 5.000 millones de euros de fondos europeos, «que tenían que ir a la lucha contra la emergencia climática, a reconvertir la industria civil de este país en industria militar», y ha afirmado que sí que va a haber recortes en servicios públicos a costa de las inversiones en defensa.

Respuesta a los aranceles

Además, la líder de Podemos ha sostenido que no se deben tocar los aranceles, en respuesta a la guerra comercial de Estados Unidos, ya que considera que es «un poco gol en propia puerta, porque España sobre todo importa productos de Estados Unidos», y ha apostado por imponer medidas a los fondos de inversiones norteamericanos en España.

«Lo que hemos propuesto desde Podemos es que se expropien las más de 100.000 viviendas que tienen los fondos buitre norteamericanos en este país, para ponerlos en alquiler social, para que los jóvenes se puedan independizar», ha defendido Belarra, que ha apostado por volver a poner en pie a una izquierda que le diga al PSOE que algunas cosas en España van a cambiar, textualmente.