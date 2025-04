Ayuso carga contra "negociados y prebendas" de Sánchez en aranceles: "Lo único que pretende es desguazar España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra «los negociados y las prebendas» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su negociación de aranceles, al asegurar que «lo único que pretende es desguazar España y vivir de ella».

«Ya sabemos que Pedro Sánchez se mantiene en el poder por siete votos que lo único que pretenden es desguazar España y vivir de ella. Cada paso que dan, cada negociado al que llegan, da más vergüenza que el anterior», ha afirmado la dirigente madrileña a los medios de comunicación desde Ecuador ante el posible apoyo de Junts a las medidas frente a los aranceles.

La presidenta ha criticado que «se repartan cargos en entidades públicas, ya puede ser RTVE, otros organismos o edificios oficiales». «Aquí no hay principios, no hay valores, no hay nada de igualdad, cuando nos hablaban de la solidaridad entre territorios, es decir, entre regiones, mentira», ha censurado.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno vaya a China para «entregar» a la nación española y sus intereses, «sobre todo para cuando los españoles les pongan en la calle, que esto está ya al llegar».

«La población china evidentemente en Madrid y en España es bienvenida, trabaja, está integrada como una más y son españoles y madrileños desde el primer día, como todos, pero que duda cabe que los intereses soterrados que hay en todo esto nos dejan en una situación lamentable», ha afirmado.

Considera Díaz Ayuso que lo que quiere Sánchez es «erigirse como el portavoz que nadie le ha pedido en la Unión Europea» y entregar «los intereses de España a China bajo una incoherencia absoluta».

«Me parece que mientras tanto se siguen persiguiendo a las empresas, se las machaca a impuestos, a burocracia.. Él está pues enrolado en esa campaña que nadie le ha pedido, una campaña personal para lavar su imagen y para entregarnos a intereses del comunismo chino», ha afirmado.