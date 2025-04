Díaz exige a PP que "se ponga del lado del país y suelte a Vox" para apoyar a las empresas frente a aranceles

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha exigido este miércoles al PP que «se ponga del lado del país y suelte de una vez por todas a Vox» para apoyar el Real Decreto-Ley de protección a las empresas contra los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Díaz, que ha visitado la cooperativa Copreci del grupo Mondragon en la localidad guipuzcoana de Aretxabaleta, una de las empresas especialmente afectadas por el aumento de aranceles, en un 25%, cuando la media española no alcanza el 5% y en Euskadi asciende al 6,4%.

En todo caso, ha querido enviar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad porque «salvarán a empresas y trabajadores allí donde se necesite» y hay mecanismos para «no cerrar empresas ni despedir». «Nosotros no tenemos un nivel de afectación como lo tiene el conjunto de Europa. Y lo peor que podemos hacer es extender una sensación de desazón», ha afirmado.

Además, ha realizado un llamamiento al PP «que se ponga del lado de los españoles y las españolas, por una vez», ya que «no lo hizo en pandemia, cuando se moría la gente», y se aprobaron los reales decretos de los ERTE. «No acompañó al Gobierno de España, ni siquiera para salvar puestos de trabajo ni a empresas», ha destacado.

Por ello, le ha reclamado que, «por una vez, haga lo que tiene que hacer, que es ponerse del lado de los empresarios y de la gente trabajadora de su país». «Y, si no, que decida si quiere estar con su país o con Vox. Tiene un problema político el PP», ha asegurado.

"el disparate" de vox

La ministra le ha recordado que se está gestionando una crisis. «Le pido al PP, al señor Feijóo, desde Euskadi, que se ponga del lado de su país, y suelte de una vez por todas a Vox. Ya sabemos que Vox está defendiendo las políticas de Trump. Y ya sabe todo el mundo que esto es un auténtico disparate», ha resaltado.

Por ello, ha insistido que los populares tienen que elegir esta vez «si quiere estar del lado de su país o de la mano de Vox». «A mí me gustaría que esté del lado de su país. En pandemia no estuvieron. Creo que tienen la oportunidad de demostrar que ahora sí van a estarlo», ha zanjado.

Preguntada por la aseveración de Junts de que el 25% de las ayudas para mitigar el impacto de los aranceles impuestos por EEUU irán a Cataluña, ha asegurado que el Gobierno «salvará a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras allí donde se necesite».

En este sentido, ha resaltado que Euskadi tiene una afectación superior a la media española y, por eso, ha acudido a Euskadi en primer lugar. Actuó igual, según ha aclarado, en pandemia cuando se centró, primero, en Canarias y en Baleares porque se desplomó su PIB.

Yolanda Díaz ha explicado que, «por supuesto, Cataluña, Andalucía y otras comunidades autónomas que lo necesiten (esto va por sectores productivos), van a tener los recursos que están a disposición del país».

«Lo público sirve para esto, en tiempos de bonanza y en tiempos de cierta incertidumbre. Pero sí que, cuando hay incertidumbre, tenemos que tener la cabeza fría. El Ministerio de Trabajo está preparado, nuestros equipos están listos», ha señalado, para recordar que también lo han hecho con la Dana y ha asegurado que esta semana estará también en Valencia, porque «hay dos sectores productivos que están muy afectados: además de la automoción, la cerámica, las baldosas y el calzado».

«Han pasado cosas muy graves. Por tanto, tenemos experiencia acumulada: empresas sólidas, solventes, modernas, profesionales, tenemos unos sindicatos que están a la altura del país. Por tanto, de verdad, que por tejido productivo, con la afectación que tenga, donde sea menester, allí vamos a estar», ha indicado.

La ministra ha dicho que Cataluña, por su modelo productivo, «seguramente tendrá una afectación muy relevante». «Allí estaremos», ha enfatizado.

Además, ha asegurado que conoce «muy bien cuál es el modelo productivo del conjunto del país», que es «plural». «Hoy estoy aquí, porque la afectación singularmente de esta empresa (Copreci) es del 25%. ¡Cómo no voy a estar aquí!. Este es el criterio que tenemos. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer», ha insistido.

De esta forma, recorrerá distintas zonas del Estado y empresas que están «directamente afectadas por la política desastrosa de aranceles de Trump».

MENSAJE DE «TRANQUILIDAD Y SERENIDAD»

La vicepresidenta segunda ha querido lanzar un mensaje de «tranquilidad y serenidad» porque el Estado español tiene una «afectación pequeña», que no alcanza el 5%, y por tanto, no se encuentra en los niveles de impacto del conjunto de Europa.

La también ministra de Trabajo ha trasladado que hay varios motivos para enviar un mensaje de tranquilidad, uno de ellos porque hay «experiencia y aprendizaje colectivo». «Tenemos empresas en el conjunto de Euskadi y de España que gozan de muchísima experiencia, que van a tener oportunidades de diversificación, de encontrar nuevos mercados y reposicionarse», ha remarcado.

Además, ha apuntado que hay una «experiencia acumulada», ya que, aunque no se está en una crisis como la de la Covid, porque es «diferente», el Gobierno central «lo va a volver a hacer y va a acompañar a todas las empresas que lo necesiten».

Según ha asegurado, no van a «dejar caer» el tejido productivo y van a sostener los puestos de trabajo. «Quiero decirle a empresarios y trabajadores del conjunto del país que tengamos confianza, en pandemia se nos cayó el PIB en 11 puntos e hicimos lo que parecía que no era posible. Lo vamos a volver a hacer y, por tanto, confianza. Los mecanismos están listos y preparados para que nadie tenga que despedir, no hay que despedir a nadie», ha señalado.

De esta forma, ha dicho que se sostendrán las unidades productivas, sin despidos, y ha avisado de que «lo peor» que se puede hacer es «entrar en posiciones que hoy no estarían justificadas».

También ha garantizado que habrá todas las ayudas que sean «precisas» y testarán diariamente cuál es la realidad de los sectores productivos y lo ocurre en Europa porque hay que «acompasarse con las políticas europeas».

«Todo lo que sea menester lo vamos a hacer, pero sí quiero mandar un mensaje de calma, serenidad y confianza porque las empresas españolas gozan de muchísima experiencia. Esto tiene, sin lugar a dudas, características propias, pero no hay que despedir a nadie ni hay que cerrar empresas, todo lo contrario», ha apuntado.

RESPUESTA A GARAMENDI

Cuestionada por las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que afirmaba este martes que, si es algo estructural, «muchas empresas tendrán que ver cómo ajustan y gestionan una caída de pedidos», ha afirmado que los agentes sociales en el Estado, «en pandemia y sin pandemia, han hecho lo mejor que ha conocido España, que es estar a la altura de las circunstancias».

«Yo ví cómo en una semana se destruyeron 800.000 puestos de trabajo en mi país y pensé que no íbamos a ser capaces de hacerlo. Lo hicimos y gestionamos una crisis como nunca se había hecho en España. La crisis financiera en España tardó en saldarse 10 años y 11 meses. A pesar de que el PIB español cayó 11 puntos -en la pandemia del Covid-, que es una barbaridad, en 15 meses habíamos hecho lo que parecía imposible y hoy tenemos récord de ocupación», ha manifestado

Por tanto, ha afirmado que «el ajuste no tiene que producirse desde la parte de los trabajadores» porque hay mecanismos para las empresas y los trabajadores. «Hay que mantener el empleo, no hay que despedir a nadie y haremos como país lo mejor de nosotros mismos. Estoy segura que, tanto el señor Garamendi como los secretarios generales de los sindicatos, van a estar a la altura», ha concluido.