El PP, "dispuesto a estudiar" la rebaja del listón electoral que pide Ens Uneix, con quien mantiene "bastante diálogo"

El PP se ha mostrado este miércoles «dispuesto a estudiar» la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada ayer por la Unió Municipalista --de la que forma parte Ens Uneix-- que pide la rebaja del listón electoral del 5 al 3 por ciento para entrar en Les Corts. De hecho, los 'populares' han mostrado cierta sintonía con la formación del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, socio del PP en la Diputació de València que preside el 'popular' Vicent Mompó, y han resaltado que mantienen «bastante diálogo» con este partido.

De este modo lo ha manifestado el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts, preguntado por la iniciativa de la Unió Municipalista. Al respecto, se ha mostrado dispuesto a «estudiarla», puesto que en su formación lo hacen hasta con «las cosas que presentan los partidos que nunca nos apoyan en nada». Dicho esto, ha sostenido que los 'populares' dialogan «bastante a menudo» con Ens Uneix y ha hecho hincapié en que en este momento están «a tiempo de buscar acuerdos».

De hecho, ha considerado «interesante estratégicamente» para el PP que haya «otro partido de izquierdas» como Ens Uneix que quiera concurrir a las elecciones autonómicas. «Vamos a estudiarlo y, en base a cómo lo estudiemos, lo trasladaremos», ha especificado. No obstante, ha apuntado que «no se necesita una ILP para cambiar el régimen electoral», dado que se puede hacer «de mil formas».

Pérez Llorca ha afirmado que desconocía que los municipalistas iban a presentar esta iniciativa, pese a que habían tenido «algún contacto» y les habían manifestado «en alguna ocasión» que esta era «una de las propuestas que tenían en mente». «Y en su derecho están», ha recalcado.

En cualquier caso, el síndic del PP ha destacado que él personalmente mantiene «bastante diálogo y bastante fluidez» con el partido de Jorge Rodríguez al ser socios en la Diputació. «Cuando un socio hace un planteamiento, pues lo lógico, lo ético, lo correcto y lo educado es estudiarlo», ha expuesto, al tiempo que ha alabado la «capacidad de diálogo» del alcalde de Ontinyent.

"totalmente compatible" con la enmienda

Además, ha subrayado que la enmienda presentada por los 'populares' a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2025 que plantea excluir de las ILP materias como la rebaja del sistema electoral es «totalmente compatible» con la propuesta de Ens Uneix, puesto que esta «se va a recibir por la normativa que hay en la actualidad, no por la que se apruebe en el futuro».

Por eso mismo, ha considerado que no es «necesario» retirar la enmienda, aunque se ha mostrado «abierto a todo»: «Si, llegado el momento, son capaces de ponerse de acuerdo, pues podemos hacer un gesto, y si no son capaces de ponerse de acuerdo, pues no hay que retirar nada». Para Pérez Llorca, resulta «muy difícil tomar una decisión de inmediato» sobre este asunto. «Las negociaciones y el diálogo duran su tiempo y su proceso», ha apuntado.

Además, para el también secretario general del PPCV, tras haber «hablado» con Ens Uneix, el gobierno de la Diputació que preside Vicent Mompó no está «tanto en riesgo». «Se pueden llegar a acuerdos cuando dejamos un poco los intereses partidistas a un lado y pensamos en el bienestar de la sociedad», ha valorado.

Vox "no cambia de opinión según soplen los vientos"

Por su lado, desde Vox, José Mª Llanos ha subrayado que su formación mantiene «la misma postura» que en la pasada legislatura de posicionarse en contra de rebajar el listón electoral, puesto que ha considerado que el 5% actual es «razonable». «Nosotros no cambiamos de opinión según soplen los vientos», ha enfatizado.

Para Llanos, el parlamento valenciano no es «ni el ágora griega ni los comicios romanos en los que uno a uno participan todos los ciudadanos». «Esto, en la sociedad de hoy, tiene que ser con un porcentaje de suficiente representatividad de la sociedad que nos vota a los representantes políticos», ha argumentado.

El pspv tiene su propia propuesta pero "sin fechas"

Por el contrario, desde el PSPV, José Muñoz ha asegurado que los socialistas tienen una propuesta «encima de la mesa» para rebajar el listón electoral, que es la debatida durante la pasada legislatura en Les Corts, cuando la «negativa sistemática» del PP y Ciudadanos en aquel momento «impidió que fuera una realidad», según ha lamentado.

Así, aunque ha admitido que a día de hoy «no hay fecha» para presentarla, ha garantizado que los pasos «se van a dar» y ha pedido «tranquilidad» al respecto porque «las cuestiones se irán conociendo». «El PSPV es un partido que lo que intenta, y lo que ha intentado buscar desde el primer momento es garantizar una pluralidad y una participación democrática a cambio de nada», ha resaltado.

De cualquier forma, ha avisado de que no van a esperar «a que se abra un proceso de negociación», sino que, si los partidos quieren «abordar este tema de verdad», ellos están «dispuestos» a hacerlo, como lo han estado «históricamente». Asimismo, ha defendido que su partido es «coherente» con sus posicionamientos y que «no ha variado nada» con esta cuestión, a diferencia de como sí que lo han hecho «las necesidades del 'president' de la Generalitat que, para aferrarse al cargo, está dispuesto a modificar su posición política a cambio de cualquier cosa». Sin embargo, ha augurado que esta negociación para rebajar el listón electoral «acabará en nada».

Preguntado por la propuesta del PSPV, Muñoz ha insistido en que la tienen «encima de la mesa», por lo que «cuando quieran, se puede hablar». «Si queremos tomarlo en serio, lo podemos hacer ya», ha señalado. No obstante, ha advertido de que abrirán este debate «si hay un consenso»: «No lo vamos a hacer a cambio de nada».

Dicho esto, ha aprovechado para acusar al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de «trilero» por «jugar varias barajas de cartas» a la vez: «Por un lado, dice que no está a favor de la de la bajada del listón electoral y, por otro, dice que está abierto a negociarlo». Por ello, ha avisado a «la ciudadanía valenciana y a los que están interesados en este tema» que «no se fíen» del jefe del Consell, porque este también «pactó con Compromís la posibilidad de abrir la negociación para la reforma del sistema de financiación».

Los socialistas ven una "batalla interna" en el pp

Paralelamente, el síndic del PSPV ha considerado que existe una «batalla interna» entre Mazón y el PP porque, a su juicio, «lo que subyace detrás» de la enmienda sobre las ILP es «una amenaza» del jefe del Consell al presidente de la Diputació y del PP de la provincia de Valencia, quien «se ha desmarcado en reiteradas ocasiones de su posicionamiento». «La respuesta tan rápida de Carlos Mazón respecto a esta cuestión no obedece a ninguna otra cosa que a advertirle a Mompó que no esté tan tranquilo», ha argumentado.

Sobre esta cuestión, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca ha afeado al síndic del PSPV que hable de «avisos» de Mazón a Mompó y ha asegurado que «ya le gustaría» a los socialistas «tener la relación que tiene el PP con sus dirigentes provinciales». «Que le pregunten a --la secretaria general de los socialistas valencianos-- Diana Morant cómo se lleva con --Carlos Fernández-- Bielsa», ha deslizado.

Y compromís cree que ens uneix está "a gusto" con el pp

Finalmente, Joan Baldoví (Compromís) ha subrayado que la coalición «siempre» ha mantenido «la misma posición» de mostrarse a favor de la rebaja electoral y ha lamentado que han sido otros «los partidos que lo han impedido». En cualquier caso, ha admitido «sorpresa» por el hecho de que la Unión Municipalista «hable de que la estabilidad de la Diputació esté amenazada por esta propuesta» cuando ha estado «tan a gusto gobernando» con el PP durante la presente legislatura.