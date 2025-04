Concluye la comisión de Begoña Gómez con la aprobación del dictamen del PP que aprecia desvío de fondos públicos

La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que ha tratado de dilucidar si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido este miércoles con la aprobación de la propuesta de dictamen del PP, con sus votos y los de Vox, que aprecia que se cometió desvío y uso indebido de fondos públicos en la cátedra que codirigía.

Se pone así fin a una comisión que se anunciaba en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo y que arrancaba el 13 de noviembre con la comparecencia de la propia Begoña Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache. Tras ellos llegaban 15 comparecientes entre cargos académicos, empresarios y expertos en educación, aunque PP y Vox no han conseguido que acuda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La propuesta de dictamen ha sido aprobada con los votos de PP y Vox, aunque el partido encabezado por Isabel Pérez Moñino había presentado su propio texto que, a su juicio, profundizaba más allá del PP. Quien no planteó el suyo ha sido PSOE, quien en la última sesión con comparecientes abandonaba la comisión al entenderla un «paripé», pero sí informaba a los medios de comunicación de sus propias conclusiones: que se ha demostrado que no hubo «ninguna irregularidad».

Según han explicado fuentes parlamentarias, ahora esta propuesta de dictamen se remitirá a la Mesa de la Asamblea de este viernes, que , a su vez, lo enviará a la Junta de Portavoces. Tras ello, volver a la Mesa para remitirlo a continuación para su debate y aprobación, previsiblemente, con la mayoría absoluta del PP en el Pleno del 24 de abril. Después se elevará, como adelantasen los 'populares', a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción donde el juez Juan Carlos Peinado investiga el 'caso Begoña'.

El dictamen

La propuesta de dictamen del PP aprecia que hubo un desvío de fondos públicos de la Presidencia del Gobierno para las gestiones de la cátedra de Begoña Gómez y reclama que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto, conocida popularmente como el 'software' de la cátedra.

Para el PP la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue creada de forma «anómala, acelerada y dirigida desde el Palacio de La Moncloa» al margen de los cauces reglamentarios de la UCM.

«Todo apunta a que se trató de una operación diseñada 'ad hoc' para colocar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica», remarcan.

Asimismo, pone el foco en la asesora de Gómez Cristian Álvarez y su involucración en «tareas académicas propias de la universidad», lo que supondría un «uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales y un desvío de fondos públicos a destinos distintos de los originales».

Consideran que se ha evidenciado que hubo una «cadena de decisiones políticas y administrativas fuera de lo común» para la materialización de esta cátedra y que, además, su nombramiento como directora de la misma «vulneró la normativa interna» del centro universitario.

Entienden desde el Grupo Parlamentario Popular que Gómez ejerció «en solitario como directora de la cátedra sin codirector que compensara su falta de requisitos» con el objetivo de que la esposa del presidente «figurara como única directora, sin importar la legalidad ni la transparencia del proceso».

El 'software'

También ponen la diana en el desarrollo del 'software', cuya gestión, aseguran, estuvo «en manos de Begoña Gómez y su círculo más próximo». Apuntan que luego se constituyó una empresa «con el mismo nombre» y cuyos fines y actividad coinciden con los de la plataforma.

«La coincidencia de denominación, funciones y liderazgo personal apunta a una apropiación de recursos, conocimiento y reputación construidos en el ámbito público para lanzar un proyecto privado en beneficio propio. Una maniobra que pone en tela de juicio la ética pública y los límites entre lo institucional y lo personal en el entorno del Gobierno», plantean.

Cargan también contra los másteres de Gómez en los que se seleccionó a docentes externos «de manera arbitraria, sin criterios académicos y con propuestas directas de empresas colaboradoras como el Grupo Barrabés».

«La falta de transparencia y control quedó aún más evidenciada cuando la cátedra no presentó las memorias académicas ni económicas obligatorias y cuando la gestión de la contratación y facturación de sus servicios y suministros fue irregular y con una inobservancia absoluta de los procedimientos administrativos, provocando finalmente la no renovación del convenio por parte de la Universidad Complutense», continúan los 'populares', que consideran constatado que no hubo «seguimiento real de las actividades, ni justificación del uso de fondos públicos» ni control de los recursos materiales empleados.

Rematan sintetizando que esta cátedra fue creada «para un interés personal», colocando «una figura sin cualificación colocada en el centro de la vida académica, recursos públicos desviados, normativas vulneradas y silencio desde la Presidencia del Gobierno».

«Frente a esto, la Asamblea de Madrid ha constatado que sí existen responsabilidades políticas y que el uso partidista de nuestras instituciones educativas debe tener un freno. Lo ocurrido con la Cátedra de Begoña Gómez no puede repetirse. El prestigio de la universidad pública y la confianza ciudadana en las instituciones están en juego», zanja.

Recomendaciones

El PP también plantean una serie de recomendaciones con el objetivo de poder «recuperar el prestigio de la universidad pública madrileña». Así, pide a la UCM que mejore sus protocolos de transparencia y los estudios de viabilidad previa.

A la Comunidad de Madrid, reclama que en la futura ley de universidades se fije un «marco común de regulación, denominación y gestión» de las creación de nuevas cátedras en colaboración con entidades privadas.

Al Ministerio Fiscal le apunta el posible «ilícito penal» por «manejo deshonesto de los fondos públicos asignados a la Presidencia del Gobierno de España». Mientras que al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº41 de Madrid, le traslada el dictamen para las investigaciones ya en curso a Gómez y Goyache; y para que «si procede» practique «las diligencias oportunas de rastreo y seguimiento de la huella digital de la carpeta compartida, ubicada en el servidor de la Universidad Complutense de Madrid, en la que las empresas tecnológicas colaboradoras depositaron los entregables de la Plataforma Tecnológica».

"uso ilegítimo de la universidad", según pp

Para la portavoz del PP en la comisión, Mercedes Zarzalejo, la cátedra fue diseñada en Moncloa y ha habido un «uso ilegítimo de la universidad pública» para la «creación de un negocio».

«El objetivo de esta cátedra era poner en marcha el desarrollo de una plataforma tecnológica que, a la luz de la información aportada por las empresas colaboradoras, podría estar valorada en más de 423.000 euros», ha proseguido en los pasillos de la Cámara, afirmando que se registró a «título personal» por Gómez.

La portavoz en la comisión de Vox, Ana Cuartero, ha subrayado las «irregularidades cometidas» por Gómez en la cátedra y ha cargado contra el PP por haber «excluido del objeto de la comisión» las responsabilidades políticas de consejeros de Universidades de la región.

Por último, la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha tachado de «infame» la comisión y ha criticado que se han «utilizado los impuestos de los madrileños» para «atacar políticamente a una persona», la mujer del presidente.