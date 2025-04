Bizkaia aprueba la revisión fiscal "netamente social y ejemplo de cómo ejercen los territorios sus capacidades"

Las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado este miércoles en pleno la revisión fiscal acordada entre PNV y PSE-EE, los dos grupos que conforman el Gobierno vizcaíno, y Elkarrekin, con los votos en contra de EH Bildu y PP. La Diputación ha destacado que la nueva norma fiscal es «netamente social porque no deja a nadie atrás», contiene medidas «muy ambiciosas» y supone «un claro ejemplo de cómo ejercen los territorios forales las capacidades fiscales de manera conjunta, coordinada y naturalmente armonizada».

Las nuevas medidas fiscales concluyen así su tramitación iniciada tras la aprobación del proyecto en el Consejo de Gobierno de la Diputación en diciembre, al que se han incorporado 44 enmiendas tras el acuerdo alcanzado entre PNV, PSE y Elkarrekin.

Los grupos junteros han debatido en la sesión de este miércoles la nueva norma fiscal, que contempla modificaciones en diversos tributos, y las enmiendas reservadas por los grupos de la oposición para el pleno, que han sido rechazadas en su totalidad.

La diputada de Hacienda y Finanzas de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha destacado que la norma de revisión fiscal, con la que «se cierra el ciclo de evaluación» de las reformas que se acometieron en 2014 y 2018 en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, se ha diseñado con «las gafas de los ODS», Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es «netamente social» porque «no deja a nadie atrás».

«Resulta difícil que los y las contribuyentes de Bizkaia, personas físicas o empresas, no se vean reflejados en esta norma foral, porque esta revisión fiscal beneficia a más de un millón de contribuyentes en Euskadi», ha afirmado.

La diputada de Hacienda y Finanzas ha incidido en que la revisión contiene medidas como «la elevación de la obligación de declarar de manera muy ambiciosa y muy por encima del salario mínimo», a 20.000 euros anuales, el aumento de las deducciones a las mujeres emprendedoras, nuevas deducciones para la conciliación laboral y la corresponsabilidad en los cuidados, la redefinición del colectivo de jóvenes hasta los 36 años y «beneficios específicos que facilitan la emancipación».

También ha destacado las medidas para fomentar la salida al mercado en alquiler de un mayor número de pisos y el ahorro a través de los instrumentos de previsión social de empleo, así como la 'transición verde'.

Berrojalbiz ha valorado, por otra parte, que se «pone en valor una forma de hacer política, la de la negociación y el acuerdo», fruto de la cual se ha alcanzado un acuerdo entre «tres grupos que representan un 65% de la Cámara» y que, pese a que «partían de planteamientos alejados, han sabido negociar» para «mejorar la vida de muchos ciudadanos de Bizkaia».

Así, ha resaltado que, aunque en las Juntas de Bizkaia PNV y PSE-EE cuentan con mayoría absoluta, han buscado un acuerdo porque «tenemos visión de país». «No hace falta que nos lo exijan o que se apele a una remota y cuestionable intervención de otras instituciones de Euskadi en las competencias fiscales forales. El proceso vivido en esta revisión fiscal es un claro ejemplo de cómo ejercemos los territorios forales nuestras capacidades fiscales de manera conjunta, coordinada y naturalmente armonizada», ha subrayado.

Desde los grupos que han apoyado la revisión fiscal, el juntero del PNV Aitor Arregi ha valorado que la nueva norma fiscal «será beneficiosa para muchos vizcaínos» y dará «soluciones concretas» a los retos «bien identificados» que pretende afrontar, «manteniendo la suficiencia y la sostenibilidad del sistema».

El apoderado jeltzale ha acusado al «bloque del no» que se haya quedado «en la brocha gorda» y proponga «una bajada desproporcionada» de la recaudación que «pone en riesgo la financiación de los servicios públicos». A su entender, el PP pretende «entrar de una competición suicida por ver quién baja más los impuestos», mientras que el planteamiento de EH Bildu «obliga a las rentas bajas a presentar declaración y ahoga a la clase media».

El portavoz del PSE-EE, Goyo Zurro, ha incidido en que la revisión fiscal va en la «dirección progresista» que su partido venía defendiendo y, por ello, ha asegurado estar «muy cómodos» con el acuerdo y «satisfechos con el resultado final»

Zurro ha remarcado que la nueva norma fiscal «no supone una merma de recursos, como ha afirmado EH Bildu durante estas semanas, y tampoco es una reforma con afán recaudatorio, como se afirma desde el Partido Popular». «Lo que sí hace es cerrar la puerta a la bajada indiscriminada de impuestos que plantean sus enmiendas», ha subrayado, advirtiendo a estos dos partidos que se «equivocan» al «alejarse» del acuerdo.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha reivindicado que la revisión fiscal supondrá un «balón de oxígeno» para «la mayoría social vasca», tras un «buen acuerdo» entre su grupo, PNV y PSE que permitirá que «el 50% de la población vasca mejorada su situacion actual».

Tras subrayar que se ha abierto «una brecha en la estructura fiscal vasca» con el acceso de las rentas más bajas sin obligación de declarar al sistema de deducciones, ha remarcado que propone soluciones al problema de acceso a la vivienda, a la conciliación familiar y laboral, y que apoya al tejido productivo más vulnerable. Asimismo, ha advertido a EH Bildu de que desde «posiciones maximalistas, no se protege a nadie».

"la recaudación retrocede 222 millones"

Desde los grupos que han rechazado la revisión fiscal, el portavoz de EH Bildu, Iker Casanova, ha criticado a PSE y Elkarrekin que hayan asumido «el marco ideológico de la derecha en el terreno fiscal y sus consecuencias prácticas en forma de una reforma que priva a las administraciones públicas de recursos» y que «ratifica la estructura fiscal pactada con el PP» en la anterior reforma.

Según la juntera de EH Bildu Arantza Sarasola, «la recaudación retrocede, según el propio informe económico que han presentado con el proyecto, en 222 millones de euros». La formación ha defendido que, por contra, sus propuestas suponen aumentar «sustancialmente» la recaudación con medidas «compensatorias» que incrementan los impuestos «a los que más tienen». En palabras de Iker Casanova, en EH Bildu se quedan «solos» en relación a esta revisión fiscal pero «junto con la mayoría de los vizcaínos».

La portavoz del PP, Raquel González, ha denunciado el «pacto de izquierdas entre nacionalistas, socialistas y Podemos» para hacer de la reforma fiscal «un instrumento aún más impositivo, represivo e intervencionista» que «ataca» a la empresa, «se olvida» de los autónomos y «golpea» a las clases medias.

La juntera del PP ha lamentado que en la revisión fiscal ha habido «mucho de publicidad» y «nada de escucha activa» y ha subrayado que «la negativa» de su grupo no es «solo una crítica de la oposición», sino «una súplica del mundo de la empresa». Ante el «castigo fiscal», ha criticado que se recurra «al mantra de que hay que pagar muchos impuestos porque si no no hay servicios públicos», pero «los servicios que se ofrecen no mejoran ni aumentan».