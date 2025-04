La Junta autoriza este miércoles el recurso al TC contra el cambio legal para el reparto de menores migrantes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto instar, en su reunión semanal de este miércoles, 9 de abril, a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a iniciar las actuaciones necesarias para interponer el recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Así figura en el orden del día publicado por la Junta de Andalucía y consultado por Europa Press. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recalcaba a principios de este mes que era «probable» que su Gobierno recurriera en los tribunales el reparto de menores migrantes no acompañados acordado por el Ejecutivo nacional con Junts, porque es un «atropello total».

Moreno insistía en el «agravio absoluto» del Gobierno central con el asunto del reparto de menores migrantes no acompañados y, sobre todo, que el líder de Junts, Carles Puigdemont, «a 2.500 kilómetros nos dice a 49 millones de españoles lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer». Ante ello, criticaba que Cataluña no pusiera «los datos sobre la mesa» y planteaba por qué «tiene que recibir menos menores no acompañados que el resto de comunidades autónomas».

I estrategia cloud de andalucía 2030

En otros puntos del día, el Consejo de Gobierno también tiene previsto abordar la propuesta de acuerdo por el que se aprueba la I Estrategia Cloud de Andalucía 2030, que ha sido anunciado por el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien ha avanzado que objetivo principal de esta nueva iniciativa es el de «impulsar la transformación digital de la administración pública andaluza mediante el uso de tecnologías en la nube y de la que van a emanar todas las medidas y políticas de la Junta de Andalucía relativas al uso de la nube por la administración».

Asimismo, el Ejecutivo andaluz tomará conocimiento de las implicaciones en la economía andaluza de las subidas arancelarias del gobierno de Estados Unidos. Además, aprobará la Primera Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible. Horizonte 2028.

El Consejo de Gobierno también tiene previsto estudiar la propuesta de acuerdo por el que se toma conocimiento del proyecto piloto para la prestación del Servicio de Experto Facilitador con el fin de prestar apoyo a las personas con discapacidad que participen en procesos judiciales en Andalucía. Igualmente, tomará conocimiento de la creación de la Red Española de Evaluación de Políticas Públicas (Redeval).