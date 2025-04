Los primeros 25 aspirantes se someten al pionero examen para habilitación de conductores de VTC en Madrid

Los primeros 25 aspirantes se han sometido este martes al pionero examen de habilitación que deberán superar los profesionales de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para ejercer en la región, de acuerdo al Reglamento autonómico que entró en vigor el pasado 12 de enero de 2024, diseñado para regular un sector en pleno crecimiento y poner orden a nivel normativo.

Una primera cita que se ha celebrado a partir de las 16.00 horas en la calle Orense, 58, y que se repetirá el próximo día 15 con otros 25 aspirantes. De este modo, el de este martes es el primer examen de capacitación de conductores de VTC que se hace en toda España, según ha destacado el director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luís Miguel Torres.

Una prueba para la que han contado con 60 minutos para responder a 60 cuestiones tipo test divididas en cuatro módulos sobre el idioma castellano, el manejo de dispositivos con mapa de navegación, itinerarios y destinos de interés de la Comunidad de Madrid, así como primeros auxilios y accesibilidad y servicio público.

La realización de la prueba se realizará de forma periódica, como mínimo se convocarán 12 al año, con la posibilidad de ajustar su frecuencia conforme a las necesidades existentes y así poder atender la demanda y asegurar un acceso continuo a la profesión.

Desde la Comunidad de Madrid calculan que, aunque las primeras pruebas serán con unos 25 candidatos, la demanda vaya creciendo hasta llegar a un máximo de 300 personas. Cuando ese momento llegue, la prueba se realizará en el Centro de Educación Profesional de Formación Profesional Raúl Vázquez, en Madrid. «A mediados de mayo creemos que empezará esto a subir de manera sensible», ha apuntado Torres.

Según la norma, dentro de 18 meses ninguna persona que no esté acreditada podrá desarrollar la labor como conductor de VTC en la región. «Esto hay que decir que las personas que ya llevaban esos años de experiencia tienen 18 meses para pedirlo y el resto tienen 18 meses para examinarse, pero desde luego sobre lo que no hay ninguna duda es que dentro de un año y medio nadie que no haya pasado el examen o pedido la exención de examen podrá» trabajar en el sector.

Según ha explicado el director general de Transportes, está previsto que en torno a las 20.000 personas realicen esta prueba, entre las personas que podrían querer examinarse y que podrían pedir la convalidación o la exención de examen.

En concreto, quedan exentos de completar este requisito quienes desde el 10 de enero lleven ejerciendo su labor profesional durante al menos un año de forma ininterrumpida, o dos en el período de los cuatro anteriores a la entrada en funcionamiento del decreto de VTC.

Además de superar el examen, el Gobierno regional también contempla que los conductores de estos servicios posean un permiso de conducir de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad y no podrán tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual.

Para garantizar los períodos de alta demanda, la norma contempla, igualmente, convalidaciones de permisos de VTC de otras comunidades autónomas, como de municipios de autotaxi, sin necesidad de realizar la prueba específica.

En cualquier caso, los titulares deberán inscribirse en el Registro de Conductores de vehículos VTC. Además, con el fin de mejorar los servicios de transporte disponibles para los usuarios, las empresas titulares de las autorizaciones deberán impartir a sus trabajadores una formación continua.

El objetivo es cumplir con el principio de seguridad jurídica de un sector que cuenta actualmente con alrededor de 9.000 permisos en la región y a los usuarios. «Queremos dar una seguridad a la hora hacer uso de este servicio para que, incluso en la aplicación, se pueda acreditar el número de habilitación del conductor para que tengamos todos la garantía que supone, que no es sólo los conocimientos sino el resto de requisitos que se comprueban», ha indicado.

60 preguntas tipo test

En concreto, es un examen tipo test que consta de cuatro módulos con 60 preguntas sobre el idioma castellano, el manejo de dispositivos con mapa de navegación, itinerarios y destinos de interés de la Comunidad de Madrid, así como primeros auxilios y accesibilidad y servicio público.

En detalle, el módulo sobre idioma castellano constará de 12 preguntas y evaluará los conocimientos básicos de la lengua para que los conductores puedan interactuar de manera efectiva con los usuarios. Así, se plantearán definiciones, refranes, conjugaciones, sinónimos, antónimos y similitudes.

El módulo 2, compuesto por 18 preguntas, contemplará cuestiones para acreditar el uso de dispositivos electrónicos como GPS o aplicaciones móviles para planificar rutas, así como itinerarios y centros de interés o de mayor concurrencia.

Se incluirán también en este módulo el conocimiento de los protocolos de calidad del aire de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid y el sistema de etiquetas medioambientales.

En el módulo 3, con 18 preguntas, se evaluarán conocimientos sobre la atención al cliente, así como a usuarios con discapacidad, menores de edad y animales domésticos, así como sobre la Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia. También se tendrá que demostrar sus conocimientos básicos en primeros auxilios.

Finalmente, en el módulo 4, con 12 preguntas, se plantearán cuestiones relativas al marco jurídico aplicable a la actividad.

Cada una de las preguntas contará con cuatro opciones de respuesta, de las que únicamente una será la respuesta válida. Para considerar superada la prueba, se tendrá que responder correctamente a la mitad de las preguntas planteadas en cada uno de los módulos y la no superación de alguno de ellos conllevará a la suspensión del total de la prueba.

La calificación final de la prueba será apto o no apto, sin numeración alguna. Los interesados podrán presentar reclamaciones al resultado ante un tribunal creado a tal efecto, formado por un presidente, un secretario y dos vocales.

Tras la superación del mismo, se expedirá de forma electrónica el permiso de conductor de VTC provisional, que tendrá una vigencia máxima tres meses, hasta que se otorgue el definitivo. Una vez en posesión del mismo, este tendrá una validez de cinco años que, pasado ese periodo, deberá renovarse.

También se ha incluido la posibilidad de desarrollar la prueba en la modalidad de autoexamen y el establecimiento de sistemas de inteligencia artificial que acrediten los conocimientos al respecto. Además, con el fin de mejorar los servicios de transporte disponibles para los usuarios, las empresas titulares de las autorizaciones deberán impartir a sus trabajadores una formación continua.