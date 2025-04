Junta, CEA y ATA ven el absentismo laboral como "problema de Estado" y urgen al Gobierno a atajarlo

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, han coincidido este lunes en remarcar el absentismo laboral como un «problema de Estado» teniendo en cuenta que, a finales de 2024, se produjo un récord de absentismo laboral en España tras dispararse hasta el 6,7% de las horas pactadas. De esta manera, han instado al Gobierno central a atajar este problema.

Así lo han afirmado los tres en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve.

La consejera de Empleo ha hecho hincapié en que se trata de «uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta hoy el tejido productivo, junto con el de la escasez de perfiles profesionales». Ha explicado que el absentismo puede causar «un grave perjuicio a toda la cadena de valor en función de la especificidad de sus funciones o del grado de jerarquía que ocupe en la compañía».

Según ha señalado, hay un problema «incluso» en la definición del fenómeno, porque puede abarcar desde la figura del trabajador que decide no acudir a su puesto sin motivo aparente hasta aquellas situaciones provocadas por una incapacidad temporal. «Ni siquiera existe una estadística oficial que mida los efectos del absentismo laboral ni la duración exacta», ha detallado la consejera para indicar que, en el último trimestre del pasado año, hubo un promedio de 1,4 millones de empleados que no acudieron a su puesto de trabajo. «De ellos, 300.000 no habrían aportado la justificación», ha explicado.

Así, ha continuado señalando que estas ausencias suponen «un gasto acumulado de 30.000 millones de euros, de los que 14.000 millones tuvieron que asumirlos las empresas».

A esto, según ha explicado, hay que añadir el aumento de costes laborales asociados a la sustitución del trabajador en baja o el lastre que supone para las cuentas de una empresa la paralización o retraso de la actividad en proporción a la labor que desempeñe ese empleado. Además, ha continuado desgranando el asunto, «a la Seguridad Social le toca costear los 16.000 millones restantes, una partida que amenaza con convertirse en la segunda más abultada de todas las que asume, superada tan sólo por el capítulo de las pensiones».

No obstante, la consejera ha levantado la mano para defender Andalucía en este ranking, ya que «Andalucía es en esa estadística la cuarta comunidad autónoma de España con menor índice de absentismo laboral». En concreto, un 6,2% de las horas pactadas, lo que supone situarse cinco décimas por debajo de la media y lejos de los territorios que lideran este particular ranking: el País Vasco, con un 8,7%; Canarias y La Rioja, un 8,5%, o incluso Cataluña, con un 6,9%. Sólo mejoran nuestra posición Baleares (5,7%), Comunidad de Madrid (5,8%) y la Comunidad Valenciana (6,1%).

Bonus frente al absentismo

Al hilo de esto, la consejera ha instado al Gobierno de España a tomar medidas ante un «problema que es nacional» y, aunque ha reconocido que se está empezando a hacer algo, son «tímidas cosas», por lo que ella ha llamado a incentivar a las empresas en este ámbito con un bonus de absentismo. «Igual que se ha reactivado el bonus de siniestralidad», ha apuntado.

«Y el Gobierno de España también se debiera de implicar un poco más» tratando la concienciación, la mejora de las condiciones de trabajo, la cultura empresarial, de prevención de riesgos laborales y de enfermedades profesionales. «Además las mutuas colaboradoras ahí tendrían un papel importante, sobre todo, en patologías no traumáticas, como sobreesfuerzos, ansiedad y depresión», ha subrayado.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Andalucía ha afirmado que el absentismo es «un problema gravísimo que prácticamente casi nadie habla». Según ha señalado su presidente, Javier González de Lara, el origen del problema es la productividad, de la que «nadie quiere hablar» porque se entiende como «un excedente empresarial», algo, a su juicio, «absolutamente falso».

«La productividad es lo que te permite que una empresa esté equilibrada en su balance y pueda tener más ingresos que gastos para que tenga solvencia. Si no es así, la empresa no puede funcionar», ha detallado para arremeter contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «con una gran iluminación divina y decide que el salario y la jornada se va a regular por ley», cuando, según ha indicado, estos son, junto a la productividad, los cimientos de las conversaciones en la negociación colectiva.

«La productividad es dejarle a las empresas libertad de acción y la libertad de acción duele mucho cuando la ideología manda», ha señalado para ligarlo con el absentismo, que «ha crecido un 80% en los últimos cinco años». «Es un tema muy serio», ha manifestado tras señalar que «hoy lunes es el día del absentista». «Es un problema de Estado que no se puede frivolizar con él», ha concluido.

Por último, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha resuelto que el problema del absentismo en España se acabaría «mañana mismo» si quieren pagara la baja fuera la Seguridad Social. «Se acabaría porque habría un mayor control», ha aseverado.

«Soy muy crítico con aquella empresas que no pagan horas extras; es una competencia desleal, pero también lo soy con quien es insolidario con sus compañeros y utiliza las bajas laborales de manera fraudulenta», ha señalado para añadir que la Administración "solo dirige los controles hacia un lado, la parte empresarial, a su juicio.

«Cuando tienen más impuestos, más cotizaciones, más costes laborales, más regulación, más burocracia y más exigencia, es que es muy difícil crecer», ha indicado refiriéndose a las trabas a nivel nacional, mientras que ha destacado que en Andalucía se ha creado «un clima que facilita la iniciativa privada».

En este punto, la consejera de Empleo ha querido resaltar la apuesta por sucesivas rebajas fiscales en la comunidad andaluza hasta ser la segunda comunidad de régimen general con menor presión fiscal, así como la supresión de «la maraña burocrática que ahoga en papeles a los emprendedores, con cuatro decretos de simplificación administrativa que eliminan o mejoran hasta 450 procedimientos».

Gap entre desempleo y puestos de trabajo

En el desayuno informativo también se han abordado otros temas de interés económico como la diferencia entre el desempleo y los puestos de trabajo ofertados y, en este asunto, la consejera del ramo, ha indicado que «el ciclo de crecimiento desconocido hasta hace muy poco en Andalucía» está permitiendo reducir poco a poco esta brecha.

«No es fácil converger con las regiones más prósperas, escalando posiciones desde el furgón de cola que nos habíamos resignado a ocupar en las últimas décadas», ha subrayado para alabar el trabajo de las empresas y trabajadores autónomos.

En este punto, ha señalado la Formación Profesional para el Empleo y la realización de proyectos singulares, como en el hidrógeno verde o el ámbito naval en Cádiz, a través de los que se ofrece una formación específica que requieren las empresas del sector en un momento preciso.

En este sentido, el presidente de la CEA ha señalado «la oportunidad» que presenta la Formación Profesional Dual, «un elemento determinante para conseguir la inserción de muchos jóvenes que antes estaban condenados a estudiar la FP». Por su parte, Amor ha instado a exportar esta práctica a la universidad.

Y en cuanto a la universidad, González de Lara ha pedido que dé un «paso adelante» y «forje mejores alianzas con las empresas y que su oferta curricular sea mucho más acorde con lo que el mercado de trabajo demanda». «Que no nos distraigan con cortinas de humo sobre si publica o privada. Es una pérdida de tiempo», ha subrayado.