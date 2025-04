Alumnos catalanes de 6º de Primaria y 4º de ESO se examinan esta semana de final de etapa

Los alumnos catalanes de 6º de primaria y 4º de ESO se examinarán a lo largo de esta semana de la evaluación de final de etapa, organizada por el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, con las primeras pruebas celebrándose este mismo lunes.

En total, participarán cerca de 167.000 alumnos de los dos cursos en más de 3.400 centros educativos, según ha explicado este lunes la Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat.

Las pruebas evalúan el nivel de las competencias en lengua catalana, castellana, extranjera --inglés o francés-- y aranesa --en Aran--, así como en matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería.

En los ámbitos lingüísticos se evalúan aspectos como la comprensión oral y lectora y la expresión escrita, y en matemáticas, la numeración y cálculo, el espacio, medida y representación gráfica de datos, y las relaciones y cambio.

En al ámbito científicotecnológico, se tiene en cuenta la explicación de fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas, la investigación científica y la interpretación de información en forma de datos y pruebas.

Las evaluaciones tienen carácter diagnóstico y no marcan, en ningún caso, la superación o no de la etapa, y los resultados no tienen efecto en la nota final del alumnado, ni en la decisión de pasar de primaria a ESO o de obtener el graduado de secundaria.

La información obtenida permite a los centros saber en qué áreas tienen mejores resultados y en cuáles hay margen de mejora, mientras para las familias supone conocer el nivel de sus hijos al final de cada etapa.

Inicio en primaria

La primera evaluación es la de final de etapa de primaria, en la que participan 78.252 alumnos de 6 de primaria de 2.258 centros educativos de todas las titularidades.

Este lunes se llevan a cabo los exámenes de catalán y lengua extranjeras, el martes de castellano y matemáticas, y miércoles en el ámbito cientificotecnológico y en aranés.

El jueves y el viernes es el turno de las pruebas de 4 de ESO, con 88.740 alumnos en un total de 1.151 centros de secundaria, también de todas las titularidades.

El jueves se evaluarán las competencias en catalán, castellano y matemáticas, y viernes en lengua extranjera, en ciencias, tecnología e ingeniería y en aranés.