Libros del Kultrum publica en versión bilingüe los poemarios y letras de Jim Morrison

Libros del Kultrum publicará este lunes la versión bilingüe en inglés y castellano de 'Obra reunida' de Jim Morrison, la antología que reúne los poemarios, extractos de sus diarios, transcripciones y letras del cantante de The Doors y que incluye material inédito.

Editada en colaboración con la Estate of Jim Morrison y desarrollada a partir de las directrices que el propio artista esbozó en su 'Plan for Book' --documento incluido en sus diarios--, esta edición recopila en un solo volumen «la hasta la fecha algo dispersa» obra de Morrison (1943-1971) en sus diversas vertientes como creador, ha informado la editorial.

En el prólogo del libro, su hermana Anne Morrison Chewning recuerda como el artista en sus tiempos de instituto se pasada el tiempo «escribiendo, leyendo, garabateando y pintando».

Rememora que Morrison, «que siempre andaba con un cuaderno y un bolígrafo a mano», se publicó sus propios poemas y otros con la editorial Simon & Schuster y en algunas revistas literarias, escribió un guión cinematográfico que rodó con amigos y que parte de sus poesías se integraron en las letras de The Doors.

Anne Morrison señala que se enteró de la muerte de su hermano a través de la radio dos días después, y remarca que hacerse cargo de su legado «no es fácil» y que se han respetado sus voluntades, siendo el 'Plan for Book' el anteproyecto del compendio.

Ha dicho que en colaboración con Frank Lisciandro, amigo del cantante, reunieron los poemas ya publicados, las entradas de los diarios y sus letras: «Nuestro objetivo nunca fue explicar a Jim, sino dejarle contar su historia a través de sus propias palabras, imágenes y entrevistas».

500 páginas

La antología, de más de 500 páginas, se acompaña de una miscelánea de 160 fotografías que incluyen extractos de sus 28 cuadernos, publicados por primera vez, y una amplia selección de fotografías y comentarios sobre la obra del autor.

El volumen 'Obra reunida' incluye todos los poemas y escritos autoeditados en 'The New Creatures', 'The Lords/Notes on Vision', 'An American Prayer' y 'Ode to LA while thinking fo Brian Jones, deceased', así como una amplia selección de los escritos de sus cuadernos como 'The Anatomy of Rock', 'The Celebration of the Lizard' y 'Tape Noon'.

También dispone de la transcripción, fotografías y notas de producción de su última grabación de poesía, realizada en Los Ángeles en 1970 en su 70 cumpleaños; el diario 'The Paris Notebook', «posiblemente el último», reproducido íntegramente; extractos de los cuadernos escritos durante su juicio en Miami en 1970; el guión y fotogramas de la película 'HWY', que no llegó a estrenarse, y letras completas de canciones publicadas y otras inéditas.