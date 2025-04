Montero y Ruiz Boix alientan a la unidad del PSOE porque "los ciudadanos nos esperan" y "es tiempo de sumar"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha reivindicado su victoria en las primarias del pasado 16 de marzo para seguir liderando a los socialistas gaditanos, han alentado a los militantes a seguir «con mucha más fuerza que nunca, con el ánimo arriba, fuertes, unidos, con alegría y más juntos que nunca», porque «los ciudadanos nos esperan». «Es tiempo de sumar, momento de la fraternidad socialista, de la unidad y de la cohesión», ha dicho Ruiz Boix.

En su intervención en el 15 Congreso Provincial del PSOE en Cádiz, Ruiz Boix ha comenzado ofreciendo «el aliento y apoyo» de los 4.700 militantes socialistas gaditanos a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, «para que forme el mejor equipo» y se ha mostrado como «un leal colaborador elegido» por sus compañeros en unas primarias «que casi rozamos la matrícula de honor, respetuosas y combatidas con elegancia».

En este sentido, ha enlazado señalando que una vez terminado el proceso interno, «toca defender a la provincia de Cádiz, la sanidad o la educación pública», porque «hay argumentos, más que sobrados, para que este partido vuelva a ser esa herramienta útil que necesita Andalucía, igual que lo hace el presidente del Gobierno, porque hoy, seis años después de su llegada, hay 36.000 empleos más».

Ruiz Boix ha pedido a los socialistas gaditanos «defender la gestión del Gobierno del mejor presidente, Pedro Sánchez, que combate al desempleo y que ha reducido las listas del desempleo». Además ha reivindicado «una Andalucía que estaba construida con los cimientos muy importantes de los gobiernos socialistas, del Gobierno, entre otros, de Manolo Chaves, al que desde Cádiz le mandamos un caluroso abrazo».

Por su parte, Montero ha comenzado su intervención asegurando que van a «ganar las elecciones autonómicas», ha pedido a los ciudadanos que «confíen en la política», ha criticado a Juanma Moreno porque «hay que escuchar la calle» y porque «estar no es gobernar», y ha asegurado que el PSOE «quiere conquistar las instituciones no para estar, sino para gobernar, para cambiar las cosas».

En cuanto a Cádiz y su provincia, Montero ha hecho referencia al futuro nuevo hospital de Cádiz, recordando que «la Zona Franca de Cádiz reservó un solar para la puesta en marcha del nuevo hospital y no lo construyen porque no quieren, porque no invierten, porque no apuestan por la sanidad pública».