Bergerot afea a Ayuso su "tardanza" en posicionarse sobre los aranceles de Trump y le pide proteger la economía regional

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuel Bergerot, ha afeado este sábado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso «que haya tardado tanto» en posicionarse sobre los aranceles que ha puesto en marcha esta semana a todo el mundo el presidente de EEUU, Donanld Trump, y le ha pedido que proteja la economía madrileña ante ellos.

Preguntada por los periodistas por este asunto durante su participación en la manifestación de este mediodía por el derecho a la vivienda, Bergerot ha pedido a Ayuso que tenga «lealtad» con las instituciones, «esa que le falta, y que no haga competencia y sea leal en este caso con el Gobierno de España, que desde el momento en que Trump ha anunciado todos los aranceles sobre nuestro país se ha puesto a trabajar precisamente para proteger a la economía española, a los miles de puestos de trabajo que están en juego».

«Por parte de Más Madrid vamos a empezar a trabajar con todos los sectores y actores implicados para poder generar un debate solvente en el cual nos adelantemos a la presidenta que bastante le ha costado posicionarse con los anuncios de Trump, vemos que si va a tardar lo mismo en proteger la economía madrileña y el coste de la vida de los madrileños pues vamos a tomar la adelantada», ha indicado.

Además, la portavoz parlamentaria ha criticado también hoy que Ayuso es «una presidenta a la fuga» porque «ante los problemas legales de su novio se ha ido a Ecuador». «Tenemos una presidenta a la fuga para no dar explicaciones a los periodistas, para no tener que responder ante la oposición y para no tener que dar ni una sola explicación sobre el ático del que disfruta», ha denunciado.

Bergerot ha indicado que Ayuso «no se atreverá» a comparecer en la Asamblea de Madrid el jueves que viene, «el mismo día que su novio tiene que testificar ante la justicia por un presunto soborno de medio millón de euros a un alto directivo de Quirón». «Y es que los problemas judiciales están acorralando a la presidenta y esto no es el caso de un ciudadano particular, es el caso Ayuso», ha apostillado.