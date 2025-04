Miles de personas se manifiestan en San Sebastián contra "el negocio inmobiliario" y por el derecho universal a vivienda

Miles de personas se han manifestado este sábado en San Sebastián, secundando la manifestación del Sindicato de la Vivienda de Euskadi, contra el «negocio inmobiliario» y en favor del «derecho universal a la vivienda».

Bajo el lema 'Con la vivienda, negocio no', los manifestantes han partido desde el Boulevard con gritos de 'Etxebizitzaren negozioari ez', 'Etxegabetxea gelditu', 'Rentistas y empresarios se llevan mi salario', 'Nativa o extranjera, la misma clase obrera' y 'Frente a la farsa institucional, vivienda gratuita y universal'.

En declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, Carla Pisano, ha denunciado que, «ante el aumento del problema de la vivienda, de la preocupación de la ciudadanía y de la movilización social», los partidos políticos «están aprovechando este contexto para legitimar una serie políticas que no vienen a solucionar el problema de la vivienda, sino a financiar aún más el negocio inmobiliario».

Como ejemplo de estas políticas, ha puesto «las inspecciones fiscales de hasta el 95% para los propietarios o la ingente cantidad de dinero público que se está dirigiendo a lo que se llama la colaboración público-privada, que no es otra cosa que relanzar un nuevo ciclo de construcción en Euskal Herria de la mano del dinero público y del suelo público que se concede a diversas empresas con unas facilidades nunca vistas, precisamente bajo la justificación de la crisis de la vivienda».

A su entender, «esto cuaja porque hay un marco de comprensión del problema de la vivienda que entiende que el problema reside principalmente en la falta de oferta y que, por lo tanto, el mercado inmobiliario es un mercado de riesgo que habría que incentivar para que sea más cómodo, para que sea más rentable».

Sin embargo, ha afirmado que «esta perspectiva, este marco, es completamente falso» porque «el mercado de la vivienda es uno de los más rentables actualmente». En ese sentido, ha asegurado que «de la mano de financiar este negocio inmobiliario no van a venir las soluciones, porque nunca puede venir la solución de dar más dinero a aquel que precisamente es el causante del problema de la vivienda, que son los rentistas y los grandes propietarios».

Por otro lado, ha subrayado que, «si queremos luchar por mejoras que no vayan a solucionar permanentemente el problema de la vivienda, pero que mejoren nuestra situación actual ante la crisis habitacional que vivimos», esto «solo puede venir de la mano de la organización y de la lucha».

En esa línea, ha advertido que estas «medidas y mejoras parciales solo pueden tomarse a costa de reducir el beneficio del sector inmobiliario». «Nos quieren hacer entender que financiando con dinero público el sector inmobiliario se va a solucionar el problema de la vivienda, pero no hay punto intermedio, o se reducen los beneficios del sector inmobiliario, de los contrario, no van a ser mejoras ni reales, ni efectivas, ni permanentes», ha remarcado.

Apoyos

La manifestación de este sábado en San Sebastián, que se suma a las más de 40 movilizaciones celebradas en toda España contra el «negocio de la vivienda», ha recabado el apoyo de «más de 200 trabajadores del sector de intervención social, que ven de primera mano el problema de la vivienda en Euskal Herria, la reducción de los recursos y el proceso cultural de criminalización de las personas que más sufren del problema de la vivienda que se está dando», ha indicado Pisano.

También se han sumado a la movilización, según la portavoz del Sindicato Socialista de la Vivienda, «numerosos colectivos de personas migrantes racializadas, uno de los sectores poblacionales más afectados por el problema de la vivienda». Respecto a este colectivo, ha denunciado la «extensión de las ideas reaccionarias y discursos racistas que pretenden enemistarnos entre nosotros» para «no distinguir cuál es la causa del problema de la vivienda y no situarlo en el negocio inmobiliario».

La recientemente creada Plataforma de Bomberos contra los Desahucios de Navarra ha sido otros colectivos que se han adherido a la manifestación, así como más de una treintena de organizaciones juveniles.

San sebastián

En el caso concreto de San Sebastián, Carla Pisano ha indicado que la problemática de la vivienda se traduce en un proceso de «gentrificación muy acelerado». Así, ha asegurado que «la mayor parte de las rentas bajas ya han sido expulsadas de los núcleos urbanos y se ve un desplazamiento de la clase trabajadora y de las rentas más bajas hacia zonas exteriores como Hernani, Orereta o Pasaia».

Además, ha señalado que «el peso enorme sector del turismo eleva las rentas» y «no es que no haya oferta, es que no hay es vivienda en las condiciones que necesita la gente en el mercado». «Hay oferta, claro que hay viviendas disponibles, lo que pasa que es un mercado privativo y que no responde a las necesidades sociales, sino a las necesidades de acumulación de beneficios», ha concluido.