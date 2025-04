Borrell lamenta el papel de la UE en el conflicto en Gaza y pide que "se involucre más"

El presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, ha lamentado este sábado que la UE no esté jugando un papel en el conflicto en Gaza y ha pedido que «se involucre más».

Así se ha pronunciado en la apertura de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes en Barcelona, junto con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y que clausurará el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el director del Cidob, Pol Morillas.

«Hoy no somos relevantes», ha lamentado Borrell, que ha sostenido que quien está liderando una posible paz entre Israel y Palestina es Estados Unidos, pero con unas bases que son muy difíciles de aceptar, a su juicio.

En su primer acto como presidente del Cidob, Borrell ha criticado que la guerra en Palestina se ha olvidado y ya no ocupa las portadas de los periódicos, porque «toda la atención está» centrada en cuál será la próxima decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ha sostenido que la paz puede parecer utópica ante un conflicto que dura más de 100 años y en el que hay «profundas diferencias, disputas territoriales, tensiones religiosas, contribuyendo a un escenario de violencia e inestabilidad».

Rechaza la solución de trump

«Pero lo peor podemos hacer es olvidarlo, considerar que no hay solución, que los palestinos deben elegir entre vivir o morir», ha subrayado Borrell, que ha insistido en que la UE debería involucrarse más y ha rechazo la solución de Trump de expulsar a los palestinos de Gaza.

«La gente piensa que tenemos un doble estándar, que no damos la misma importancia» a la guerra en Gaza que a la de Ucrania, ha asegurado Borrell en alusión a la UE.

Además, ha sostenido que si alguien puede actuar es «la gente de Barcelona, Cataluña y de España por sus fuertes vínculos con los palestinos».

«Trabajemos para abordar las raíces de este conflicto con el fin de buscar una posible solución y cómo podemos asegurarnos de que la humanidad pueda promover el diálogo para una paz duradera», ha concluido el ex alto representante.