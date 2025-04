El Centro Andaluz de las Letras reúne en Granada al psicólogo Xavier Guix y a la periodista Charo Rodríguez

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha organizado una nueva sesión de 'Conversaciones en el Centro' para dar a conocer el libro 'Ni me explico, ni me entiendes', del psicólogo catalán Xavier Guix, que hablará sobre comunicación con la periodista de Canal Sur, Charo Rodríguez Abellán.

El acto cultural tendrá lugar en la Biblioteca de Andalucía-Biblioteca Provincial de Granada, el martes 8 a las 19,30 horas, siendo la entrada gratuita hasta completar aforo.

Con su estilo cercano, Guix en 'Ni me explico, ni me entiendes' busca ayudar a los lectores a entender cómo influyen las emociones, el lenguaje no verbal, las primeras impresiones e incluso los roles que se asumen sin darse cuenta en las relaciones.

Desde los malentendidos más corrientes hasta las discusiones que quitan el sueño, este libro desvela por qué cuesta tanto entender al otro y, lo más importante, qué podemos hacer para solucionarlo.

Guix se reúne junto a la periodista Charo Rodríguez Abellan para reflexionar, precisamente sobre cuestiones de comunicación en una nueva cita organizada por el CAL.

Por otro lado, después de Semana Santa, el martes 22, el periodista catalán, Jorge Dioni hablará de su último libro 'Pornografía' con la periodista extremeña afincada en Granada, Cecilia Cano, que desempeña su labor profesional en la Sexta TV.

El evento cultural también tendrá lugar en la Biblioteca de Andalucía - B.P. Provincial de Granada, a las 19,30 horas.