Almeida, contra la "falta de respeto por el Día de la Liberación", subraya la "inutilidad de los aranceles"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado su confianza en que el camino emprendido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump --a quien ha criticado por la «falta de respeto» con el empleo de 'Día de la Liberación'-- acabe demostrando la «inutilidad de los aranceles».

Sus primeras palabras en el foro empresarial y de liderazgo 'Wake Up, Spain 2025', organizado por 'El Español', han sido para condenar el uso de Día de la Liberación por parte de la administración Trump «cuando todo el mundo sabe lo que es», en referencia al fin de la ocupación nazi en 1945.

«Los aranceles no son una buena noticia, no van a ayudar precisamente al comercio internacional. Desde Madrid hemos hecho lo contrario: libertad, apertura, atracción de inversión de cualquier parte del mundo porque las barreras no conducen absolutamente a ningún sitio», ha trasladado a la prensa.

Almeida confía en que «el final del camino de los aranceles sea la constatación de que la mejor forma de crear crecimiento y prosperidad es que haya un comercio global, internacional, libre y que permita esa creación de crecimiento de actividad económica».

«Espero que una situación que no se ha dado en más de un siglo, con unos aranceles tan altos como los que estableció Trump, sin embargo sirvan para constatar la inutilidad de los aranceles y sirvan para constatar que el mejor camino para crear riqueza es que el comercio internacional sea global y en condiciones de libertad», ha reiterado.

Viaje institucional a miami

Su viaje institucional a Miami ha sido especialmente «satisfactorio» porque la impresión que tienen de Madrid allí es de «admiración y reconocimiento». «He tenido la oportunidad de tener contactos empresariales importantes, contactos políticos, ver la Fórmula 1 y en todo momento lo que se me ha transmitido es un mensaje de reconocimiento de cómo está la ciudad de Madrid, de admiración, de que somos uno de esos lugares en los que merece la pena estar», ha aseverado.

Unido a que en Madrid «hay confianza para invertir y generar oportunidades». «Nos traemos tanto la certeza de que va a haber inversión en la ciudad de Madrid y de que el papel de Madrid en estos momentos en el ámbito de las ciudades es un papel reconocido y admirado», ha concluido.