Almeida dice "al tal Bustinduy" que sólo busca "15 segundos de gloria" y que su listado de VUT ilegales es "una chapuza"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado «al tal (Pablo) Bustinduy», ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que sólo busque «quince segundos de gloria» a costa del Ayuntamiento y que el listado que envió con las viviendas de uso turística (VUT) ilegales en la ciudad no sea más que «una chapuza».

A su llegada al foro empresarial y de liderazgo 'Wake Up, Spain 2025', organizado por 'El Español', Almeida ha reaccionado a las palabras de Bustinduy, que lamentaba que el alcalde «no piense hacer nada» con los pisos turísticos ilegales volviendo a ofrecer una reunión para «explicarles los pasos que tienen que seguir».

El regidor se ha referido a Bustinduy como «el director general de Consumo, porque no el ministro, eso era una dirección general», para acusarle de aprovechar «un tema tan grave y tan serio como el de los pisos turísticos para tener quince segundos de gloria a costa del Ayuntamiento de Madrid».

Martínez-Almeida ha explicado que se pidió una reunión por parte de Consumo pero ese día justamente la agenda se lo impedía. «Su respuesta fue filtrar una documentación que había enviado al Ayuntamiento de Madrid y hacerlo antes de que llegara al Ayuntamiento de Madrid. Ahora dice que se quiere reunir conmigo otra vez. Y lo que le digo es que antes de reunirse conmigo haga los deberes», ha lanzado al ministro de Sumar.

"el 40% del listado con dirección ya están inspeccionadas"

«Hemos comprobado el listado de viviendas de uso turístico que nos ha mandado y es una chapuza porque únicamente hay 1.400 que están identificadas con la dirección. Para el resto (hasta casi 15.000) se ha limitado a copiar los enlaces que hay en Airbnb, donde no se pone la dirección por razones obvias, porque saben que son ilegales. Eso es lo que ha mandado el ministro Bustinduy/director general de Consumo», ha afirmado.

El alcalde ha insistido en que el Ministerio «ha mandado el listado de viviendas que aparecen publicadas en Airbnb sin más. Así es como se toma en serio una cuestión tan seria». A lo que ha sumado que «el 40% de las viviendas que envía con dirección han sido ya inspeccionadas por el Ayuntamiento de Madrid».

Almeida ha pasado a poner el foco en Barcelona y sus «20.000 VUT», de las que la mitad son legales, autorizadas por el Ayuntamiento que ha sido gobernado por la izquierda del PSOE y de los Comunes en los últimos años. «Hay más viviendas de uso turístico legales e ilegales en la ciudad de Barcelona que en la ciudad de Madrid pero con una diferencia, que tienen la mitad de superficie y la mitad de población», ha constatado.

Sin embargo, «a Barcelona no le ha enviado nada, ninguna carta, ningún listado, ningún requerimiento». «Nosotros ya no le vamos a dar más publicidad al tal Bustinduy, el tal Bustinduy que no cuente con quince segundos de gloria más del Ayuntamiento de Madrid», ha zanjado.