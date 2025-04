Morant insiste en que "la Generalitat tenía información" el 29O pero "quien tenía que hacer su trabajo no lo hacía"

La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha señalado este jueves que, sobre las declaraciones del que era inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana, José Miguel Basset, que «todos los datos apuntan a que esa tarde quien tenía que hacer su trabajo no lo estaba haciendo» y que la Generalitat tenía «toda la información».

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración X Congreso Nacional de UGT PV, preguntada sobre la información con la que contaba la Generalitat el 29 de octubre y sobre las declaraciones del que era inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día de la dana, José Miguel Basset, en la comisión de la Diputació sobre las inundaciones.

Basset señaló que la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, era la responsable del plan de emergencias «desde el minuto cero» y explicó que los bomberos se retiraron sobre las 15.00 horas del barranco del Poyo.

Al respecto, Diana Morant ha subrayado que «claramente todos los datos apuntan a que esa tarde quien tenía que hacer su trabajo no estaba haciendo su trabajo».

«Se tenía toda la información. Es más, después de estas declaraciones sabemos que la Generalitat tenía mucha más información que el Gobierno de España, que es algo de lo que se ha atacado al Gobierno de España». Morant ha insistido en que la administración autonómica disponía de la información de la Aemet y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, además de la información del 112«, ya que ahora, »gracias a la jueza«, se sabe que se recibieron »más de 19.000 llamadas de auxilio" en este servicio.

«Debía de tener información sobre los caudales del barranco del Poyo y, con esa testifical, se admite que se retiraron a los efectivos que tenían que medir los caudales del Barranco del Poyo porque se tenían que ir a comer. Eso es lo que ha dicho directamente el señor Basset», ha señalado la ministra.

Según Morant, «los que tenían que hacer algo no lo hicieron» y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, «ha admitido que estuvo esa tarde hablando con la consellera», la entonces responsable de Emergencias Salomé Pradas. «Nos ha mostrado una lista, eso sí, escrita a boli, porque no ha querido darnos el registro de llamadas oficiales. ¿De qué hablaban? Si yo hablo con mi jefe, hablo de lo que está pasando y tomamos decisiones conjuntamente», ha agregado.

«Por tanto, por acción o por omisión, por estar o por no estar, el señor Mazón ese día condicionó la respuesta negligente de la Generalitat a la tragedia», ha insistido Morant, antes de lamentar que, «mientras la gente se ahogaba, no estaba avisada, no sabía qué se tenía que proteger, que tenía que irse de los bajos y proteger sus vidas». «Por tanto, el señor Mazón es el principal responsable de que ese día no se hiciera lo que se tenía que hacer», ha subrayado.

Mazón "se ha vendido completamente a vox"

Por otro lado, Morant ha reprochado el «nuevo pacto con la ultraderecha» para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2025, «el pacto del Ventorro». «La desgracia es que a día de hoy en la Generalitat Valenciana gobierna Vox. La desgracia es que después de una tragedia como la de dana, para la supervivencia de Mazón, se ha vendido completamente a Vox. Y a día de hoy quien gobierna en la Generalitat Valenciana es (el presidente nacional de Vox) Abascal. Y eso es una anomalía democrática. La gente no ha votado eso», ha subrayado.

Morant ha señalado que «en la Comunitat Valenciana hemos escuchado discursos repugnantes que no habíamos escuchado nunca de la boca de un presidente de la Generalitat», «contra las personas migrantes, contra los niños que llegan a nuestro país huyendo de guerras y de pobreza sin sus padres» y «contra la ciencia, negacionismo climático, negacionismo científico» y «contra Europa».

Frente a ello, ha asegurado que estarán el PSPV-PSOE y el Gobierno de España, junto a los sindicatos y las fuerzas progresistas. «Por eso somos el enemigo a batir por la derecha y por la ultraderecha, la izquierda progresista representada por sus sindicatos o por las fuerzas progresistas en este país».

La secretaria general del PSPV ha afirmado que «Vox es un partido antisistema», de personas que «vienen de familias con los bolsillos llenos», que «representa esa España en blanco y negro» de su abuela, quien «no sabía leer ni escribir porque este país no le enseñó». A su juicio, «quieren volver a esa España donde las mujeres estamos relegadas a la cocina, donde no existe la diversidad y no se tolera la diversidad». «Quieren quitarnos el derecho a la memoria para saber qué pasó precisamente en aquella época en blanco y negro», ha recriminado.

Insiste en la convocatoria de elecciones

Morant ha asegurado que «la mayoría social valenciana es solidaria» y quiere reforzar los servicios públicos, progresar y proteger a las víctimas de violencia de género.

La dirigente socialista ha reiterado la petición de una convocatoria electoral porque, según ha señalado, a Mazón «le saldrán los números dentro del Palau, dentro de Les Corts», donde «está muy cómodo», pero no escucha «el grito del calle, que es el de que esta mayoría parlamentaria ya no representa la mayoría social». «Necesitamos una reconstrucción real de las vidas de las víctimas de dana. No la reconstrucción política de Mazón, que es quien no habría de estar ni un minuto más al Palau de la Generalitat», ha añadido.

"mazón está en su recuperación política"

Preguntada por las críticas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre que «no se está moviendo ni un dedo para arreglar las obras de los barrancos» por parte del Gobierno central, Morant ha replicado: «¿Y él qué sabe, qué sabe lo que va a hacer el Gobierno de España?».

«Lo que nosotros sí sabemos es dónde no está Mazón. Mazón no pisa la zona cero. Mazón no ha propuesto nada para la reconstrucción de las zonas afectadas, nada. De hecho citó hace nada, la semana pasada, a los alcaldes y a las alcaldesas afectadas por la dana para hacerles un diagnóstico y contarles que será en junio cuando empezarán a desgranar medidas», ha reprochado.

«Nosotros sí estamos en la recuperación. El señor Mazón, no. Mazón está en su recuperación política porque es un muerto político y a Vox le interesa mantener a ese muerto político. Por eso el acuerdo del Ventorro, porque con Mazón, Vox realmente está gobernando en esta comunidad».

En contraposición, ha destacado que ella y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, estuvieron con los alcaldes de «todos» los municipios afectados para ver cómo se ejecutan «los 1.700 millones de euros que ya tienen en las cuentas bancarias esos ayuntamientos para recuperar todas las dotaciones públicas de los municipios». Además, ha indicado que el Gobierno se «vuelve» a poner a disposición para facilitar herramientas con las que ejecutar las obras.