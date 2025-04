El alcalde de Almonte (Huelva) asegura que hay "preocupación" por el "estado" de Matalascañas para Semana Santa

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha mostrado la «preocupación» que existe «no solo en el sector hostelero y hotelero, sino en general» por el «estado un poco lamentable» que presenta la playa de Matalascañas de cara a la Semana Santa, tras los últimos temporales, toda vez que ha criticado la «falta de respuesta del Gobierno», porque son «necesarias medidas urgentes» para afrontar esta época del año.

Así lo ha expresado el alcalde en un entrevista concedida a Canal Sur Televisión, y recogida por Europa Press, en la que ha señalado que la playa de Matalascañas está en un «estado un poco lamentable», puesto que «ha llovido sobre mojado», toda vez que ha explicado que «desde hace muchos años» se está esperando una regeneración por parte del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la arena de la playa, que «nunca ha llegado», y «lo que hay es una obra licitada que no llegará a tiempo».

Por ello, ha detallado que los últimos temporales «ya no solo han afectado a la arena y al perfil de la playa», sino «también a las infraestructuras», toda vez que ha asegurado que «no ha habido ninguna respuesta» por parte del Ministerio, ya que «la Semana Santa está aquí y alguna medida de inmediato habría que adoptar», pero no han recibido «respuesta», pese a que «hemos visitado a todas las partes posibles para que realmente se nos haga caso».

«Llevamos desde el año 2018 esperando la regeneración de la playa a través de la aportación de arena, algo que se hace periódicamente cada cierto tiempo, pero que no ha llegado. Con lo cual, estamos ahora en una situación de indefensión, un municipio turístico, un municipio que estamos al lado de Doñana con las implicaciones que eso supone y que la verdad es que no vamos a poder presentar un perfil de playa bueno para el disfrute durante esta Semana Santa y la próxima temporada», ha lamentado.

Al respecto, ha expresado «la preocupación por parte de todo el mundo», ya que Almonte, con Matalascañas, es «una locomotora del Condado, un lugar de empleo importantísimo para toda el entorno de Doñana y eso se refleja en la preocupación que tiene todo el mundo».

«Yo espero que el Ministerio sea capaz de actuar, cosa que hasta ahora no ha hecho y que realmente reponga en parte los posibles efectos que esto nos ha propiciado y que condena de una manera irrevocable a la economía de la zona en la propia comarca de Doñana», ha abundado.

Por otro lado, el primer edil ha subrayado que no han estado «preparados» para «la cantidad de agua que ha llegado», al tiempo que ha señalado que todas estas lluvias «no se están aprovechando al no tener infraestructuras para poderlo hacer». «En ese sentido, ha habido un cierto abandono de todos los cauces públicos que llegan hasta Doñana, porque parece que lo importante en un momento dado es llenar al parque de agua, cosa que no es así. Porque Doñana soporta el agua, que también soporta el resto, tiene que permanecer, lógicamente, para recargar los acuíferos necesarios para mantener las épocas de sequía», ha indicado.

«Todo esto es un galimatías, Doñana siempre es un espacio donde hay mucho debate, pero realmente la lupa del análisis local de los problemas no se está utilizando, y eso provoca que muchas veces las decisiones que se toman no sean las más adecuadas. En este sentido vamos a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que haya una precisión y una manera de actuar mucho más singular en esta comarca que es lo único que va a permitir que la conservación de Doñana sea posible».

Por otro lado, preguntado por los ganaderos que tuvieron que sacar al ganado de las marismas por las inundaciones, el alcalde ha confirmado que «se ha conseguido sacar el ganado de todas las marismas inundadas», y que «ya están en fincas mucho más apetecibles para poder estar pastando». No obstante, ha señalado que esto «pone en evidencia que sin la complicidad de la población local es imposible conservar Doñana».

«Hemos visto auténticos héroes montados a caballos en una marisma totalmente inundada, donde es muy difícil hacer esas faenas. Eso es posible gracias a la implicación del hombre con Doñana, a través de las poblaciones de Almonte y de Hinojos, ya que mantienen ese espíritu y alma. Las dificultades en Doñana siempre son, por mucha agua o por poca agua, pero es la gente de aquí quien realmente conoce cómo hay que hacer las cosas y creo que esto ha sido una lección de la cual todos tenemos que aprender», ha insistido.

Pacto de doñana

Por otro lado, cuestionado por la posibilidad de que la Plataforma en Defensa de los Regadíos abandone el Pacto por Doñana, Bella ha señalado que «el más importante ecosistema que existe en Doñana es el ecosistema social, es decir, el acuerdo». «En Doñana las cosas ni son blancas ni son negras, son como las acordemos», ha añadido.

Al respecto, ha subrayado que «todos los pactos sobre Doñana tienen que tener una base social pactada entre los protagonistas y en la que tienen que estar de acuerdo los agricultores, los turistas, los empresarios, la gente que vive aquí».

Por ello, ha recalcado que las administraciones «tienen que seguir buscando el pacto con las poblaciones locales» que, a su juicio, son «los auténticos cómplices de la conservación de Doñana». «Si eso no sucede, ese ecosistema estará en desequilibrio y por lo tanto habrá problemas», ha añadido.

«Ahora, con este pacto que se ha hecho entre las administraciones central y autonómica, hay que dar participación al resto de los colectivos y que todos estén de acuerdo. Si alguno dice que no estamos de acuerdo, pues para eso está el diálogo y el Consejo de Participación. Es fundamental, que ese ecosistema social esté siempre equilibrado, y mientras eso suceda, Doñana tendrá conservación y tendrá paz, si no, pues tendremos conflictos y problemas», ha abundado.

La respecto, el alcalde ha insistido en que, en cuanto a las ayudas a los ayuntamientos, «el reparto ha sido totalmente injusto» y es «la primera vez que se hace un reparto arbitrario, totalmente político de esas ayudas, sin tener en cuenta la aportación de cada uno de los municipios al mantenimiento de los distintos ecosistemas que forman Doñana».

En cuanto al resto de las ayudas de las distintas áreas, el primer edil ha manifestado que «unas van mejor, otras van peor», pero «lo cierto es que los agricultores tenían más expectativas, pensaban que estas ayudas iban a llegar bastante antes y no están llegando», por lo que «está generando un cierto desequilibrio que yo creo que hay que corregir», por lo que ha pedido a las administraciones «revisión de esos plazos» porque «realmente es muy necesario que la gente vea que este pacto es efectivo».