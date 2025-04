Ayuso pide que los menores con problemas de Cantueña "vuelvan con sus familias" porque llegan sin conocer sus perfiles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno central que los menores migrantes que han generado incidentes en el centro de primera acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada, «vuelvan con sus familias en cumplimiento de la ley» porque "son entregados sin conocer sus perfiles, sus procedencias y sus situaciones personales.

En la sesión de control al Gobierno de este jueves en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha mostrado primero su apoyo a «los trabajadores agredidos en La Cantueña» el pasado lunes para, posteriormente, denunciar que «el Gobierno promueve la inmigración irregular y descontrolada para fabricar problemas».

Así, ha relatado las acciones de su Gobierno en materia de migración en las últimas semanas. «Hemos ido al Tribunal Constitucional para denunciar esta Ley de Extranjería que se ha ultimado con Junts y desde luego, les aviso, no vamos a descartar nuevas medidas. Haremos lo que esté en nuestra mano para que se cumpla la ley», ha lanzado.

Tras la pregunta de la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, sobre las medidas aplicadas de su programa electoral de 2023, Ayuso ha acusado a la formación de salir «al rescate del Gobierno».

«No tengo competencias en materia de seguridad, de extranjería ni de fronteras, dejen de mentir. No tengo competencias con el Valle de los Caídos, ni siquiera la Iglesia está actuando como debería en ese caso o como ustedes le piden. No me puede pedir que toda la culpa sea de Ayuso en este país, así que dejen esos discursos y dejen de trabajar siempre a favor del Gobierno de Pedro Sánchez», le ha espetado la presidenta a Moñino.

Antes, la portavoz de Vox le ha reprochado que no haya cumplido con algunas de las medidas de su programa electoral, como «las medidas contra la politización en el ámbito universitario para conseguir la neutralidad ideológica en los campus».

«Cumpla su programa y únase a Vox para defender la libertad de expresión en los campus universitarios. Me da la sensación de que usted a veces está más preocupada por defenderse a sí misma que por defender la libertad de expresión en los campus universitarios», ha expresado Moñino, que la semana pasada se concentró, junto a una veintena de simpatizantes de Vox, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Psicología de la Unviersidad Complutense de Madrid para protestar por una charla aplazada en la que ella misma iba a participar.

Respecto a las universidades, Ayuso le ha indicado que está «en contra de los escraches, también cuando lo han sufrido Iván Espinosa de los Monteros o Macarena Olona (ambos exdiputados de Vox)».