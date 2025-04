VOX ve un avance de Azcón "en la buena dirección" al condenar la inmigración ilegal, pero advierte: "Queremos hechos"

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha aplaudido lo que ha considerado un «avance en la buena dirección» del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, al condenar de forma «expresa» la inmigración ilegal, sin embargo, ha exigido «hechos» y «acciones» encaminadas a negarse a acogerles.

Nolasco ha advertido a Jorge Azcón que tras su rechazo en sede parlamentaria la pasada semana a la inmigración ilegal, que es «un paso», ha reconocido, «no puede cometer ningún tipo de acto que vaya a empañar esa condena expresa», sino «negarse a acogerles» a en las sectoriales o a través de un comunicado remitido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o el ministerio correspondiente.

«Hay muchas maneras de posicionarse», ha asegurado Alejandro Nolasco este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, frente al Hotel París Centro de Zaragoza, insistiendo en reconocerle al PP su «cambio de opinión, como Sánchez, pero esta vez en la buena dirección, aunque veremos si se mantiene».

Desde VOX han instado a los gobiernos autonómicos del PP a posicionarse en contra, en concreto, con «pronunciamientos solemnes», de la inmigración ilegal y políticas verdes a cambio de su apoyo para aprobar los presupuestos para 2025.

Menores migrantes en aragón

En esta línea, el portavoz de VOX en el Parlamento aragonés ha criticado que el Gobierno de Aragón «está haciendo el juego del cubilete y la bolita», para recalcar que en VOX «no queremos eso». Ha explicado que su formación no quiere menores migrantes no acompañados en la comunidad autónoma, porque no se están realizando las pruebas pertinentes para determinar si son o no mayores de edad.

Ha opinado que el Gobierno de Aragón «juega» con el Ejecutivo central y los datos, reclamando que la comunidad autónoma ha de negarse a acoger menores migrantes «de una vez por todas», porque «es una crueldad para ellos, que son víctimas que se juegan la vida con falsas promesas» en un «chiringuito para cuatro».

«Queremos hechos y los hechos no es estar pasteleando con el Gobierno --central-- con los datos. Queremos que digan que no queremos inmigrantes ilegales, pero ni aquí, ni en Asturias, ni en Cataluña, y no por las excusas peregrinas de que como Cataluña se queda menos, nosotros también».

Ha insistido en que acoger a «personas que no sabemos quiénes son ni qué van a hacer» es «malo intrínsecamente», más aún cuando es, a su juicio, «un negocio de tráfico de personas» de las ONG's que «les tratan como fardos». Nolasco ha relatado que los inmigrante ilegales «llegan aquí, se les prometen una serie de cosas y cuando llegan aquí nada es verdad, ni hay trabajo, ni hay papeles, ni hay dinero para todos, ni hay pensión completa, pasados los meses a la calle y a tomar por saco».

Efecto llamada del pp y psoe

En este punto, ha afeado al PP y PSOE el «efecto llamada» de inmigrantes ilegales, a los que ha reprochado que «hay gente que muere en el mar intentando venir aquí con falsas promesas», mientras las ONG's «cobran hasta el último euro» al tiempo que las «víctimas» están «tiradas en la calle» o en hoteles por toda España y en Aragón a «pensión completa, comiendo, vegetando y durmiendo a la espera de falsas promesas que nunca llegan porque no tenemos capacidad».

Además, el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón ha tildado de «indignante» que al llegar a España «les dejen comiendo y durmiendo unos meses, sin darles trabajo, y cuando acaba el programa vayan a la calle y a tomar por saco».

Por lo tanto, ha señalado que es «patente» que «hay devolverlos a sus países de origen: »Billete de vuelta para los 50 ilegales que han sido arrojados contra los zaragozanos como los que están aquí --en el Hotel París Centro-- todavía con la pensión completa«. Asimismo, se ha mostrado convencido de que la mayor parte de ellos quieren regresar a sus lugares de procedencia. »Están mejor en Mali que aquí, ¿qué hacen aquí deambulando, tirados en la calle?".

El Gobierno de España «les obliga a vivir como vagabundos y el resultado a veces es la violencia, como es lógico, los robos con fuerza», apuntando que «los robos con violencia han aumentado el último año un 30 por ciento». Nolasco ha lamentado que el tiempo, «tristemente», ha dado la razón a VOX, formación que ha alertado de que esta política «iba a ser un desastre».

«Dijimos que estas personas, que estos inmigrantes ilegales, que son víctimas, iban a quedar absolutamente desamparados y así ha pasado», ha remarcado. «La ONG ha trincado la pasta y a las personas que han venido, que son ilegales y no tienen papeles, ni trabajo, ni saben el idioma, se ha puesto en la puñetera calle».