Montero echa en falta "contundencia" en asociaciones de jueces cuando "se cuestiona" al TC

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado este miércoles la atención sobre las críticas que ha recibido por parte de las asociaciones de jueces tras sus palabras del pasado sábado en las que tachó de «vergüenza» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha absuelto al exfutbolista Daniel Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado en primera instancia, y ha dicho que le «gustaría» que esos colectivos de magistrados criticaran con la «misma contundencia» declaraciones de otros partidos --en alusión velada al PP-- o políticos que, por ejemplo, «cuestionan sentencias del Tribunal Constitucional» (TC).

Así se ha pronunciado la vicepresidenta en el transcurso de un foro informativo organizado en Sevilla por 'El Correo de Andalucía' al día siguiente de que pidiera «disculpas» si de sus palabras del pasado sábado, en el marco de la inauguración del Congreso provincial del PSOE de Jaén, se había concluido que había puesto «en cuestión» el principio de la presunción de inocencia, clave en el Estado de derecho.

María Jesús Montero ha señalado que fue este martes cuando se disculpó --cuatro días después de sus polémicas declaraciones-- porque fue la primera vez que «tuvo ocasión de estar compareciendo ante los medios de comunicación» desde que trasladó esa crítica a la sentencia, y ha reiterado que ella ha pedido «disculpas por la forma» como se expresó, que «seguro que no fue la más correcta, porque creo que se estaba desviando el debate de lo que realmente importa», que es «qué ocurre con las víctimas» de agresiones sexuales y «cómo podemos no revictimizarlas», ha añadido.

En esa línea, ha señalado que le «preocupa mucho» que, tras la resolución del alto tribunal catalán, «alguien piense que es mejor no denunciar porque su testimonio no vaya a tener credibilidad» en los juzgados, y que, por tanto, «las chicas se callen, se marchen con ese dolor, no hagan nada y demos pasos para atrás que significan un retroceso» respecto a lo que se había avanzado al respecto.

Dicho esto, María Jesús Montero ha indicado que «la mayoría de los juristas de este país tienen un trabajo intachable» y, «por supuesto, neutral», que aplican de forma «absolutamente rigurosa» las leyes, si bien ha añadido que le «llama la atención» que, tras sus declaraciones respecto a la absolución de Alves, «las asociaciones de jueces» salieran a criticarlas.

«Me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político, otra persona perteneciente» a otro partido, «critica determinadas sentencias, cuando dice que van a controlar por la sala de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo», o «cuando se cuestionan todas las sentencias del Tribunal Constitucional y, por tanto, parece que da igual lo que diga este órgano».

María Jesús Montero ha incidido en defender que «nuestro sistema de Justicia es robusto», pero ha llamado la atención sobre «cuando determinados magistrados hacen pronunciamientos políticos o manifestaciones políticas en contra de leyes como la amnistía, o en contra de determinadas ministras», o en relación al «tema de la igualdad», que «desata resortes que son muy curiosos de analizar», y ha subrayado que en esos casos no ve «la misma contundencia» en la reacción de las asociaciones de jueces.

En todo caso, Montero ha aseverado que no piensa «de ninguna de las maneras» que «el poder judicial tenga un enfrentamiento con el Ejecutivo» actualmente en España, y lo que cree que es que «todos los poderes tenemos las tensiones propias, lógicas, del desarrollo de nuestras competencias, pero en absoluta armonía».

Dicho esto, ha agregado que «lo que sí diría es que el Partido Popular permanentemente intenta utilizar la Justicia como un instrumento de politización de aquello que no consigue por otras vías», y ha opinado que así lo hizo, por ejemplo, en relación al 'procés' independentista catalán.

Decisión de la audiencia de sevilla sobre el caso de los ere

Por otro lado, preguntada por la providencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que plantea elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre las sentencias del TC que han estimado parcialmente recursos de amparo de ex altos cargos socialistas del Gobierno andaluz condenados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, María Jesús Montero ha dicho que le «llama la atención» que, ante las referidas sentencias del Tribunal Constitucional, «la derecha conservadora, mediática y económica de este país» saliera «en tromba contra» esas resoluciones.

En todo caso, Montero ha preferido no hacer «ninguna valoración» del paso concreto de la Audiencia de Sevilla, y ha optado por «reivindicar» que las sentencias del Tribunal Constitucional pusieron «de manifiesto», en su opinión, que «no se había respetado el derecho a la defensa de las personas que fueron encausadas en este proceso» de los ERE.

Al hilo, ha vuelto a aludir al principio de la presunción de inocencia para lamentar que ella recibe «cada día acusaciones en el Congreso de los Diputados» que achacan a los socialistas «que robamos, que somos prevaricadores, que malversamos fondos públicos», y «nadie apela a la presunción de inocencia, cuando es un derecho constitucional que tenemos todos», ha incidido.

En su opinión, eso «pone de manifiesto que el debate que el Partido Popular mantiene en esta cuestión es interesado», y a dicha formación «le importa sólo y llanamente quedarse en la espuma».