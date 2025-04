Jana Montllor dirige 'On eres quan hi eres?': "Ha sido crear un lugar de encuentro con mi padre"

La directora Jana Montllor ha presentado su documental 'On eres quan hi eres?' sobre su padre, el actor y cantautor Ovidi Montllor, en el D'A Festival de Barcelona, una cinta en la que hace un viaje íntimo para recordarle: «Ha sido crear un lugar de encuentro con mi padre».

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que cuando comenzó a recopilar contenido para este proyecto se dio cuenta de que casi no tenía recuerdos ni fotografías o material familiar y que fue ahí cuando se hizo la pregunta que da título a la cinta, '¿Dónde estabas cuando estabas?'.

Jana Montllor señala que para ella era «una obsesión entender cómo estaba» su padre y que hubo un punto de frustración con el hecho de que su padre muriera y ella no hubiera llegado aún a la vida adulta, por lo que toda su memoria sobre él está basada en la visión de una niña.

«Al no haber llegado a esta edad adulta, no compartimos con mi padre un '¿cómo estás?', '¿qué te pasa?', '¿qué sientes?', '¿qué pasa?' o '¿estás contento? Y aparentemente era una tontería, pero para mí era lo que más me importaba», afirma.

En este sentido, afirma que su objetivo era entender qué le preocupaba a su padre en aquel momento: «Quería poder llegar a esa conversación íntima de adultos que nunca pude tener con él».

Memoria

Sobre la cinta, explica que a través de ella quería hacer un retrato de «cómo funciona la memoria», y explica que por eso la película no tiene una narración tan clásica y que utiliza fórmulas que intentan explorar más lo audiovisual como memoria.

Algunos recursos que utiliza son los testimonios de amigos de Ovidi Montllor pero también juegan un papel importante los objetos o imágenes estáticas que le evocan a él: un reloj, el agua, unas fotografías perdidas de un viaje a Mallorca, el olor de las pipas de fumar o un tique de unas fotocopias que él hizo en 1992.

«Me di cuenta de que perdía y encontraba cosas de mi padre constantemente y que eso me hizo revivir la culpa todo el rato, la culpa de no haber cuidado», añade.

También asegura que en la cinta ha podido hacer todo un proceso de empatía: por un lado, entender y, por otro, que si hay cosas con las que no está tan de acuerdo, «entender que está bien igualmente, que ya está».

"lo que decía era importante antes y ahora"

La directora ha reivindicado el legado de su padre --este 2025 se cumplen 30 años de su muerte--, y su crítica al franquismo: «Es intentar hacerle justicia y decir públicamente que hubo un silenciamiento que no solo sufrió él, sino también más gente», y cree que son necesarias estas voces.

«Creo que lo que decía era importante entonces y ahora» ya que señala que, después del oasis de los 80 --en sus palabras-- en el que se prometió que todas las personas podrían vivir bien, se ha visto que al final no ha sido así, y pone de ejemplos los altos precios del alquiler, la guerra en Gaza o el auge de los extremismos.

Por último, Jana Montllor dice no estar de acuerdo con la idea de que los artistas jóvenes de ahora no tienen esa sensibilización sociopolítica, ya que cree que hay «jóvenes con mucho compromiso», que reivindican posturas de género más queers y desafiantes y que hace 10 años no se hacía.