PP y Vox rechazan la PNL del PSOE para "frenar la mercantilización" de la universidad por "sesgo inconstitucional"

Doce votos de los grupos parlamentarios del PP y Vox en la comisión parlamentaria de Universidad han servido para rechazar la Proposición no de Ley (PNL) presentada por el PSOE para «frenar la mercantilización» del sistema universitario andaluz, en el que han desembarcado en los últimos años hasta cuatro nuevas universidades privadas.

El PSOE planteaba en su PNL siete medidas tales como que en los grados con las notas de corte más alta --caso de Medicina-- la selección del alumnado en las privadas sea por «mérito y capacidad y no por influencia o por privilegio»; o la obligación a las privadas, excepto las de carácter online, de contar con plazas de residencia para estudiantes.

El parlamentario socialista Antonio Ruiz ha subrayado que la defensa de la universidad pública frente a las privadas «no es sólo una cuestión ideológica sino de patriotismo, de andalucismo». «Evitemos el modelo de universidad de Ayuso», ha subrayado en alusión al Gobierno de la presidenta 'popular' de la comunidad de Madrid.

Los socialistas han encontrado el apoyo de Por Andalucía, cuya parlamentaria Esperanza Gómez ha señalado que las universidades privadas son «algo más que un negocio» para sus impulsores. Gómez ha sostenido que la universidad no sólo es formación, sino también investigación y transferencia de conocimiento, pilares que se respetan en la pública frente al modelo de la privada.

Por su parte, el grupo parlamentario Vox ha calificado la presentación de la PNL de una «absoluta impostura» con la que se «censura de antemano algo que no existe», lo que ha considerado «propio del espíritu jacobino». «Destilan sectarismo», ha acusado al PSOE Alejandro Hernández, para el que la PNL tiene un «sesgo inconstitucional».

En esta misma línea, la 'popular' Virginia Pérez ha apuntado a «ilegalidades» de la iniciativa, al tiempo que ha advertido de «redundancias con lo que ya se recoge» en el anteproyecto de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA). «Es dramático que traigan esta PNL» esgrimiendo datos de Madrid y «cuando tienen ustedes encima lo que tienen», en alusión al caso de la mujer del presidente Pedro Sánchez.

Sobre el endurecimiento del Gobierno de los requisitos exigidos a las privadas se ha pronunciado este martes el presidente de la Junta. Juanma Moreno ha defendido que la universidad pública y la privada son «complementarias» y que hay que «fijarse en la calidad que ofrecen ambos sistemas», que existen en todas las naciones de Europa e incluso en China, un «país comunista».

Durante su intervención en la V Edición del Foro Económico de El Español 'Wake Up Spain', en Madrid, Moreno ha criticado la «patochada» del Gobierno central de pretenden generar «división», en este caso, con la universidad pública «versus privada». Ha criticado concretamente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien el sábado, en su calidad de secretaria general del PSOE-A, dijo en Jaén que su partido no va «a consentir que la universidad pública, que ha permitido en esta tierra que la gran mayoría de los jóvenes puedan acceder a estudios superiores, vayan ahora a no poder estudiar lo que quieren porque han querido suprimir aulas públicas y crear universidades privadas que son la verdadera amenaza de la clase trabajadora», en referencia a la gestión de la Junta de Andalucía.

«Demuestra una falta de rigor que no debería de tener una vicepresidenta del Gobierno de España; un afán de dividir y simplificar lo privado con lo público, y una falta también de respeto a toda esa enseñanza que hay a través de la enseñanza privada, en primaria, secundaria y universitaria», ha dicho Moreno sobre Montero.