Presidente de la Diputación de Málaga: "O ponemos la tasa turística o hay financiación extraordinaria a municipios"

El presidente de la Diputación provincial de Málaga y alcalde de municipio malagueño de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha asegurado que «o ponemos la tasa turística o hay una financiación extraordinaria a estos municipios por ese exceso de gastos que tienen durante el verano»; una financiación, «no con más impuestos», ha dicho, sino con más transferencias del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.

«Yo no estoy de acuerdo con la tasa turística pero como presidente de la Diputación, creo que hace menos competitivo a tu destino, lo encarece y con los precios que están subiendo es un riesgo. Pero, como alcalde del litoral, pues sí estoy» si no hay una financiación «suficiente», ha dicho este martes en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando e Hidralia.

En este sentido, ha explicado que si recibiera «financiación suficiente para cubrir mis servicios, pues no, evidentemente, porque yo no estoy de acuerdo en subir los impuestos, al final es un impuesto, una tasa más, que no es solo para el turista que viene, sino para el andaluz, el madrileño que viene a Rincón de la Victoria».

«Si a mí me dieran la financiación suficiente para cubrir mis servicios, por ejemplo, durante el verano, los gastos extraordinarios que tengo, yo no soy partidario de la tasa turística; pero si no me dan financiación, si hay que pagar la tasa turística para que el que venga aquí aporte al sostenimiento de los gastos extraordinarios que tiene Rincón de la Victoria y cualquier municipio costero; bienvenido sea», ha incidido.

Al respecto, Salado ha asegurado que Rincón de la Victoria tiene 53.000 habitantes, pero «cuando llega julio y agosto nos ponemos en 120.000; es decir, un nuevo Rincón de la Victoria está durante el verano allí». Y ha señalado que como municipio no recibe más dinero por ese aumento de población que, ha apuntado, para la economía del municipio es «fantástico», pero Ayuntamiento «no, todo lo contrario, tengo más gastos».

Así, ha explicado que con ese aumento poblacional «tengo que hacer más actividades culturales, más actividades deportivas, tengo que poner socorristas en la playa, tengo que limpiarlas todos los días, tengo que poner horas extras a la Policía». «Todos esos gastos extraordinarios no los tengo a través de más impuestos, más tributos, nadie me ingresa más dinero por eso», ha incidido el alcalde, por lo que ha incidido en que «o ponemos la tasa turística o hay una financiación extraordinaria a estos municipios por ese exceso de gastos que tienen durante el verano».

Para Salado, la solución es «más financiación», que, ha dicho, debe proceder del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, aunque ha incidido en que «las grandes transferencias que tienen los ayuntamientos es del Gobierno de España, de la participación de los ingresos del Estado, es el sistema de financiación que nos dimos con la Constitución, que hay que mejorarlo y hay que dotarlo de más recursos al ayuntamiento».

La Junta, ha recordado, tiene la Patrica, «que es una cantidad que no es muy importante, pero bueno, que ayuda a algo, y que durante el gobierno socialista estuvo paralizada y congelada su crecimiento, que tenía que llegar a 600 millones para todos los ayuntamientos, y ahora se está subiendo un 1,5 o un 2% cada año».

Salado ha considerado que esta cantidad «al menos está subiendo», aunque ha considerado «insuficiente» el incremento; algo que, ha asegurado, ha transmitido a la consejera de Economía, Carolina España, quien dice «que no tiene más recursos» por la «infrafinanciación del Gobierno de España».

Playas

En cuanto al estado de las playas, Salado ha asegurado que están la gran mayoría «en buen estado gracias a los ayuntamientos, como siempre», incidiendo en la cantidades de toneladas de cañas que se limpian en Rincón de la Victoria; «gastos extraordinarios de mi municipio, que no lo tengo en mis presupuestos y que ahora tendré que quitarlos de otras partidas y, más encima, la PIE me la bajan con respecto a 2023»

Para Salado, los ayuntamientos hacen «un esfuerzo extraordinario de limpieza de las cañas para que las playas estén en el mejor estado para la Semana Santa», pero ha lamentado que «donde ha habido temporal y se ha llevado toda la arena, evidentemente, estarán en peor estado».

Por eso, ha apostado por hacer «un proyecto para fijar esa estabilidad para toda la vida», punto en el que se ha referido a «la indolencia del Gobierno de España» al que, ha dicho, le han ofrecido desde la Diputación «hasta pagar las obras de estabilización de las playas, esos diques sumergidos que no atentan contra la dinámica del litoral, que no atentan sobre la sostenibilidad, que están los estudios hechos de donde hay que poner cada uno».

Pero, ha criticado que «está todo el día echando arena que al otro día se la lleva el temporal y se gastan 100.000, 200.000, 300.000 euros en reposición de arena y a la semana siguiente se ha tirado ese dinero a la basura». «Hemos propuesto las mancomunidades, los municipios del litoral y la Diputación pagar esas obras, pero necesitamos su autorización. Pues no, pues no», ha lamentado.