Aumentar la audiencia de À Punt, principal objetivo de Ordaz al frente de CACVSA: "Queremos aquello que no tenemos hoy"

El presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz, ha expuesto que su doble objetivo al frente de esta entidad es conseguir que À Punt llegue «al mayor número de valencianos posible», lo que pasa por aumentar la audiencia y esto, a su vez, por incrementar los contenidos en castellano «en mayor proporción a la actual», así como que la radiotelevisión pública tenga «más arraigo y más cercanía» por parte de la sociedad valenciana.

«Queremos una radio y una tele con la que los todos se sientan identificados», ha expuesto este lunes en su comparecencia en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts. Todo ello, «sin renunciar al servicio público que representamos», ha matizado.

Así, ha subrayado que tiene por delante «un proyecto ilusionante y lleno de retos» para convertir a À Punt en «un verdadero servicio público, que sea útil a todos los valencianos, que integre y vertebre y que refleje la diversidad, pero que sea una herramienta de unión». «Tenemos que dedicar esfuerzos para que sea la televisión y la radio de todos los valencianos, que no excluya a nadie y en la que todos se puedan sentir representados, desde Vinaròs hasta la Vega Baja», ha añadido.

Para Ordaz, el «gran objetivo» de esta «nueva etapa» es «muy simple»: «Queremos tener aquello que no tenemos hoy; una audiencia más, cosa que hoy no tenemos; que todos los valencianos sientan À Punt como suya, algo que hoy no tenemos; ser más relevantes, cosa que hoy todavía no somos; y que nuestros programas sean referencia, que la audiencia nos respalde siempre».

Presupuesto

En materia presupuestaria, ha concretado que las cuentas «ya están comprometidas en más de un 54 por ciento debido a la gestión anterior», lo que «reduce mucho» el margen de maniobra. En cuanto a la distribución del mismo, ha detallado, «el 60% del destinado a contenidos informativos ya está comprometido, el 70% del asignado a programas también y el 100% del de nuevos formatos ya está totalmente adjudicado».

En este contexto, ha asegurado que pese a que las cifras pueden parecer «muy grandes», realmente el presupuesto de À Punt es «mucho más ajustado» en comparación con otras televisiones autonómicas como TV3 (336 millones), EiTB (200 millones), Canar Sur (167 millones) o Telemadrid (90 millones). «Intentamos competir en la Champions con un presupuesto que está bastante por debajo de mitad de la media tabla», ha lamentado.

Audiencias

En materia de audiencias, ha indicado que la cadena cerró 2024 con un 2,6% de cuota de pantalla, lo que convierte a À Punt en «la televisión autonómica menos vista de España». Mientras, en la radio, según la última oleada del Estudio General de Medios (EGM), la audiencia se situaba en 55.000 oyentes diarios. Dicho esto, ha asegurado que «la realidad se impone» con estos datos, puesto que, pese a «la competencia y la fragmentación de la oferta», existe «una verdadera falta de interés habitual», más allá de los picos conseguidos durante fenómenos meteorológicos como la dana de octubre o celebraciones como las Fallas.

Así, se ha preguntado si À Punt «ofrece la programación que quiere la sociedad valenciana», si a esta «le interesa y le gusta lo que ve y escucha» y si «se ha adaptado la televisión y la radio pública a las necesidades reales de los valencianos». «Con cifras en la mano, la respuesta es clara: no», ha recalcado.

Plan de sintonización y cambios en la programación

Para tratar de revertir esta situación, ha avanzado que la dirección de À Punt trabaja en un plan de sintonización y promoción con el fin de aumentar las audiencias, dado que «todavía hay un número considerable de hogares que no tienen sintonizado À Punt». Esta campaña se pondrá en marcha en septiembre y coincidirá con el arranque de la nueva temporada.

Otro «problema», ha reconocido, es la logística de Kantar Media, la empresa que mide las audiencias en televisión. Al respecto, ha indicado que a través de la Forta se está realizando «una acción conjunta para que actualice un servicio que no corresponde en la actualidad con las realidades de cada uno de los territorios».

Al margen de ello, este mismo lunes entra en juego el plan de antena con «algunos ajustes» en la programación diaria de la televisión, con la modificación de la parrilla «en algunos de sus formatos» y la incorporación en determinados productos de «producción ajena de contenidos en castellano en mayor proporción a la actual».

Estos cambios llevan a suprimir el programa vespertino 'En directe' y a sustituirlo por 'Bona vesprada, Comunitat Valenciana', una decisión motivada «por una cuestión de audiencia». En la mañana, tras 'Les Notícies del Matí', se emitirá una tira diaria de ficción y reposiciones que darán paso a 'La via verda', que aumenta su duración. Y por la tarde, tras el 'NTC Migdia', tomará el relevo el concurso 'Atrapa'm si pots' y 'La cuina de Morera', que dará paso al nuevo magacín. Además, el programa 'Grada' pasará a la medianoche.

De esta manera, la parrilla de programación queda configurada por un 33% de producción interna, un 25% la externa, un 21% la asociada y las redifusiones y un 18% la ajena. Al respecto, ha avanzado la intención de «potenciar» la contratación con empresas del audiovisual valenciano para que estas puedan asumir «una parte importante de la programación».

Introducir contenidos en castellano

En este punto, Vicente Ordaz ha apostado por que en «algunas» opciones de producción externa, fundamentalmente en series o películas, la primera opción dual sea el castellano. Una decisión que viene motivada, ha argumentado, debido a que en determinadas comarcas y localidades de la Comunitat Valenciana los resultados de audiencia de À Punt «son muy bajos».

Con ello, se persigue «impulsar» estas cifras y «abrir À Punt a espectadores que no nos sintonizan». Ordaz ha argumentado que la inclusión de contenidos en castellano «no es una fórmula nueva» y ha citado varios ejemplos emitidos en À Punt en los últimos años.

Respecto a la radio, ha avanzado que los cambios de programación se llevarán a cabo el próximo lunes 7 de abril y supondrán, fundamentalmente, la supresión de los programas 'Territori sonor' y 'Podríem fer-ho millor', una decisión motivada por sus «altos costes de producción» que los hacen insostenibles. «Si nuestra realidad presupuestaria fuese otra, podríamos estudiar otras posibilidades», ha admitido Ordaz, para quien «no sería responsable» mantenerlos en las actuales circunstancias.

«El respeto al dinero público y el no malgastar los recursos de todos es una línea roja que no vamos a cruzar», ha garantizado el presidente de la CACVSA, que ha incidido en que todos estos cambios «se dirigen hacia una mejora en la calidad y hacia una optimización de los recursos» de À Punt. Otro de los objetivos marcados es el ingreso de los ingresos publicitarios, con el propósito de cerrar 2025 con 3,7 millones de euros.

Personal y libro de estilo

En materia de personal, ha informado de que ya se ha iniciado el proceso de subrogación del personal de la CVMC y la SAMC a la nueva CACVSA. Todo ello, mientras se trabaja en la «actualización, revisión y adaptación» de la relación de puestos de trabajo (RPT) que se presentará en «los próximos meses» y que permitirá «optimizar los recursos y actualizar las funciones de la plantilla».

Finalmente, ha informado de que el Consejo de Administración trabaja en la actualización del libro de estilo para «adaptarlo y flexibilizarlo a las necesidades actuales». Para ello, se han constituido dos comisiones: una con la colaboración de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Miguel Hernández (UMH) para la parte deontológica y periodística; y otra con la Subdirección de Política Lingüística para «la parte de la lengua». El nuevo manual «seguirá los criterios de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)», según Ordaz.