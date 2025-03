Catalá aborda con Garcia Albiol los protocolos aplicados en Badalona para activar la Oficina Antiocupación de València

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mantenido este lunes un encuentro con el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, para abordar los protocolos antiocupación que en esta ciudad catalana se están ya aplicando y que el equipo del gobierno del Ayuntamiento valenciano va a seguir en su nueva Oficina Antiocupación.

A la reunión de trabajo ha asistido el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, el teniente de alcaldía de Territorio y Vivienda de Badalona, Daniel Gracia, y el concejal de Políticas contra la ocupación ilegal, Daniel Aguilera.

«La Oficina Antiocupación tiene como objetivo asesorar a los propietarios, intentar prestar mejor servicio, y coordinar todas las áreas de gobierno, donde en primer lugar vamos a ayudar a las familias vulnerables desde los Servicios Sociales, y en segundo lugar ayudar a los propietarios que sufren una ocupación ilegal o una inquiocupación», ha explicado la primera edil.

«Para nosotros es muy importante el mercado de la vivienda y nos preocupan las viviendas vacías. Una vivienda ocupada ilegalmente es una vivienda menos para nuestros jóvenes y lo que debemos hacer desde las Administraciones es dar seguridad jurídica a los propietarios para que saquen estas viviendas al mercado», ha añadido.

«Según el barómetro municipal, una de cada cuatro viviendas vacías de la ciudad -hay más de 37.000 viviendas- no salen al alquiler por la inseguridad jurídica que hay en estos momentos. Lo que queremos es que esas viviendas salgan al alquiler y lo que debemos dar es garantías a los propietarios para que puedan sacar al mercado esas viviendas», ha relatado María José Catalá.

Exigir alarmas a grandes tenedores

Asimismo, la alcaldesa de València ha explicado que desde esta Oficina Antiocupación, para evitar los «problemas de convivencia» que, según sostiene, genera este fenómeno y para poder actuar dentro de las primeras 48 horas de la ocupación, se va a exigir a los grandes tenedores a que implanten medidas de seguridad como alarmas para evitar ocupaciones ilegales.

«Vamos a exigir que adopten esas medidas de seguridad y hacerles corresponsables para evitar problemas de convivencia y además trabajen con el Ayuntamiento para sacar esas viviendas vacías al mercado del alquiler», ha concluido.

Pspv: "cortina de humo" ante la "crisis" de gobierno

Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, su portavoz, Borja Sanjuan, ha considerado que esta iniciativa «no deja de ser una cortina de humo de un PP que está absolutamente acorralado por su gestión de la dana y por los problemas que tiene ahora con los tránsfugas de Vox».

«Ante la necesidad de que no se hable de lo que realmente está pasando, se habla de problemas inventados. En València, que es la ciudad donde más ha crecido el precio de la vivienda, hay mucha gente que no puede encontrar casa, pero no haya prácticamente nadie que le hayan ocupado su casa. Y cuando vemos cómo han funcionado las oficinas antiocupas en otras ciudades o comunidades autónomas, vemos como algunas no han recibido ni un solo caso o algunos tres, cinco casos en varios años de funcionamiento, pero porque es un problema que estadísticamente no existe», ha argumentado.

Y ha lamentado que «en esta ciudad se están creando oficinas antiocupas, por ejemplo, a la vez que se cierran oficinas de empleo o que se está ejecutando solamente el 5% del presupuesto en vivienda».

El edil socialista ha pedido al ejecutivo municipal que se centre en abordar «problemas reales y no en abordar problemas inventados, por mucho que sean muy necesarios para tapar ahora su propia inseguridad dentro del gobierno o la fragilidad de este partido popular que está en fin de ciclo».

En la misma línea, ha criticado que la alcaldesa vaya a hablar con el alcalde de Badalona, que «es conocido por sus bulos racistas y también en materia de ocupación». «Cada uno elige sus referentes y afortunadamente los valencianos elegiremos quitárnoslo pronto de encima», ha zanjado.