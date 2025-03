Esteban afirma que la posibilidad de acordar un nuevo Estatuto "está encauzada" pero "no está a la vuelta de la esquina"

El nuevo presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este lunes que la posibilidad de acordar un nuevo Estatuto «está encauzada» pero «no está a la vuelta de la esquina», y ha destacado «las dificultades» que habrá para que pase el filtro en las Cortes Generales.

Tras asegurar que «será un camino muy largo», ha señalado que, aunque no ha estado« en las reuniones que su predecesor en el cargo, Andoni Ortuzar, ha mantenido con los partidos políticos, sobre todo con EH Bildu y el PSE-EE, para llegar a consensuar el avance en el autogobierno de Euskadi, sí ha estado »en los papeles".

Tampoco cree que solo haya que «poner el foco» en el Estado porque se abren oportunidades en este sentido para Euskadi en la nueva reestructuración que habrá en Europa, ante los cambios que se están produciendo en el mundo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que él no ha estado fuera del trabajo para lograr un nuevo pacto estatutario o nuevo estatus en Euskadi. «No he estado en las reuniones, pero sí he estado en los papeles», ha asegurado.

Por ello, ha dicho que «recoge con el testigo» que le viene dado y «con el interés de explorar posibilidades». «Quizá porque he estado todas las semanas en Madrid, también sé cómo funciona esto, y no va a ser nada fácil», ha considerado.

En este sentido, ha recordado que «las cosas no están cerradas a nivel de Euskadi», pero sabe «las dificultades que hay» también para pasar el filtro de las Cortes Generales.

«Vamos a ver, en estos momentos, las posiciones políticas de algunos partidos, del PP, por ejemplo, que ha hecho proposiciones no de ley en el Senado para decir que no se cumpla el Estatuto de Gernika y que no se den las transferencias que aparecen en el propio Estatuto. Ahora tiene mayoría absoluta en el Senado. Si tenemos que pasar una legislación y un nuevo Estatuto, va a tener que pasar por ahí», ha recordado.

También ha destacado que existe en la actualidad, tras el cambio de Ley impulsado por PP y PSOE, «un recurso previo de inconstitucionalidad, incluso antes de llevarlo a referéndum, con lo cual va a haber mil dificultades».

Por ello, no es partidario de decir «que esto ya está hecho y está muy avanzado, porque va a ser un camino muy largo». «Y no nos tenemos que obsesionar tampoco con ello. El mundo no se acaba porque ahora no se pueda conseguir. Paso a paso», ha añadido.

Las mayorías volátiles en madrid

A su juicio, «esto hay que tomárselo con calma». «Hay momentos en los que se abren oportunidades. ¿En estos momentos puede haber una oportunidad? Quizá sí, pero no olvidemos que Madrid tiene unas mayorías muy volátiles, muy sensibles», ha manifestado.

Aitor Esteban ha recordado que, en estos momentos, existe «una pugna PP-PSOE, que es absolutamente para tumbar al gobierno», que se refleja también en la actuación de los tribunales. Como ejemplo, ha puesto la última transferencia a Euskadi, la de la homologación de títulos extranjeros, anulada por el Tribunal Supremo, «nada menos», cuando de quien se podía esperar algo así era del Tribunal Constitucional.

«Yo sé que ahí va a haber unas dificultades muy fuertes, y no le podemos decir a la gente que esto está ya hecho para que al día siguiente esté frustrada. ¿Hemos avanzado?, hemos avanzado. ¿Hay posibilidades?, desde luego. ¿Voy a intentarlo para que salga?, que no haya ninguna duda», ha manifestado.

En todo caso, se ha comprometido a «decir las cosas claras» a la ciudadanía vasca: «Si están bien, están bien, si están mal, están mal, y qué es lo que pienso».

Esteban ha asegurado que el tema «está bien encauzado», pero no se puede pensar «que esto está a la vuelta de la esquina». «No quiero generar luego frustraciones a la gente. Esto no es solo que nos podamos poner de acuerdo en Euskadi, que es posible que nos pongamos de acuerdo. Esa me parece que es la parte más sencilla, pero luego hay que ir allí (a Madrid). Yo ya he pasado allí 21 años y ya sé cómo va, no solo dentro del Parlamento, sino fuera (la presiones)», ha precisado.

En su opinión, sí hay «una ventana de oportunidad y hay que intentarlo, pero no quiere decir que esta ventana sea la única, y que pasado este momento, no se vuelva a abrir». «Hay que estar atentos», ha apuntado.

Oportunidades en europa

También cree que se debe «estar atentos» también a lo que pasa en Europa y en el mundo. «Yo sí tengo el foco en el Estado y todo lo que podamos ampliar nuestro gobierno ahí, porque creo que es el beneficio de la ciudadanía vasca, lo vamos a impulsar. Pero cuidado, aquí no es que el mundo esté cambiando, sino que Europa está cambiando, porque geopolíticamente se ha visto obligada a hacerlo, y ahí se abren oportunidades», ha resaltado.

En esta línea, ha reiterado que «Alemania no es independiente, España no es independiente, es independiente hoy en día» y Europa «se va a reestructurar». «Lo que tenemos es que ser lo suficientemente inteligentes para plantear nuestro hueco en Europa en la próxima década. E igual nos tenemos que dedicar a eso también, con tanta o incluso más energía que a sus otros más marcos internos dentro del Estado», ha manifestado.

Tras insistir en que el mundo «está cambiando», ha explicado que los bloques y las estructuras políticas no son ahora las que se conocían hace 30 o 40 años. «Yo creo que la parte más joven de la sociedad ya lo percibe y entramos en un bloque más amplio al que también hay que dar alternativas», ha indicado.

Otegi y andueza

El líder jeltzale, que todavía no ha hablado con los secretarios generales de EH Bildu y PSE-EE, Arnaldo Otegi y Eneko Andueza, respectivamente, ha aclarado que ambos le han mandado mensajes tras su proclamación como presidente del EBB, que él agradece.

Aitor Esteban prevé este lunes coincidir con ellos en el acto de Gernika de homenaje a los primeros parlamentarios vascos, al que supone que Otegi irá, pese a que HB «no estuvo en aquel primer Parlamento vasco porque no tomaron posesión, ni tampoco apoyaron el Estatuto».

En todo caso, ha dicho que posteriormente se reunirá con ellos. «Creo que la mejor forma de trabajar es generar confianzas y hablar, y yo les conozco, pero no les conozco tanto como a las ministras y ministros del Gobierno o la oposición en el Estado español, que ahí ya ha podido labrar una relación personal. Creo que es importante para hacer política, y lo haremos», ha subrayado.

En concreto, sobre EH Bildu, ha afirmado que «es un partido más, como el resto de los partidos». «En algunas cosas podemos coincidir y en otras cosas nos diferenciamos; por eso somos partidos diferentes, no somos lo mismo. Ellos se están acoplando a nuestra política, a nuestras líneas y a las cosas que siempre hemos defendido, en un giro no sé si llamarlo sorprendente, seguramente sorprendente para muchos, para su gente», ha mantenido.

Esteban ha dicho que, por tanto, es una formación «que está ahí y que marca algunas alternativas» que el PNV «no comparte en absoluto». «Nosotros representamos un modelo diferente de sociedad y, en cada momento que a esta sociedad se le pregunte qué es lo que quiere, cómo lo ve, tendrá que elegir y será algo democrático», ha concluido.